Prev
Next

કોચ બન્યા બાદ સૌરવ ગાંગુલીની CABના અધ્યક્ષ તરીકે બિનહરીફ વરણી, તેમના ભાઈની જગ્યા લેશે

Sourav Ganguly CAB President : પૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન સૌરવ ગાંગુલી સોમવારે ક્રિકેટ એસોસિએશન ઓફ બંગાળ (CAB)ના પ્રમુખ તરીકે ફરીથી ચૂંટાયા છે. છ વર્ષ બાદ ફરીથી આ પદ સંભાળશે. 23 સપ્ટેમ્બરે કોલકાતામાં CABની 94મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ગાંગુલી બિનહરીફ ચૂંટાયા હતા.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 23, 2025, 11:46 AM IST

Trending Photos

કોચ બન્યા બાદ સૌરવ ગાંગુલીની CABના અધ્યક્ષ તરીકે બિનહરીફ વરણી, તેમના ભાઈની જગ્યા લેશે

Sourav Ganguly CAB President : પૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન સૌરવ ગાંગુલીની ક્રિકેટ એસોસિએશન ઓફ બંગાળ (CAB)ના પ્રમુખ તરીકે બિનહરીફ વરણી કરવામાં આવી છે. તેમણે અગાઉ 2015થી 2019 સુધી CAB પ્રમુખ તરીકે સેવા આપી હતી. ગાંગુલી દક્ષિણ આફ્રિકાની SA20 T20 લીગમાં પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સના કોચ પણ છે.

ભાઈ સ્નેહાશિષનું સ્થાન લેશે

Add Zee News as a Preferred Source

53 વર્ષીય ગાંગુલી અગાઉ 2019થી 2022 સુધી BCCI પ્રમુખ તરીકે સેવા આપી હતી. તેમણે CABમાં તેમના મોટા ભાઈ સ્નેહાશિષ ગાંગુલીનું સ્થાન લીધું. સ્નેહાશિષને છ વર્ષનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કર્યા પછી પદ છોડવું પડ્યું. ગાંગુલીના નેતૃત્વ હેઠળની આખી પેનલ - બબલુ કોલે (સેક્રેટરી), મદન મોહન ઘોષ (જોઈન્ટ સેક્રેટરી), સંજય દાસ (કોષાધ્યક્ષ) અને અનુ દત્તા (ઉપપ્રમુખ) પણ બિનહરીફ ચૂંટાયા.

ગાંગુલીનો પહેલો પડકાર

CAB પ્રમુખ તરીકે ગાંગુલીની ટોચની પ્રાથમિકતાઓમાં ઇડન ગાર્ડન્સની ક્ષમતા 100,000 સુધી વધારવાનો અને આવતા વર્ષે યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપ માટે મહત્વપૂર્ણ મેચો સુરક્ષિત કરવાનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે 14 નવેમ્બરે ભારત વિશ્વ ચેમ્પિયન દક્ષિણ આફ્રિકાનું આયોજન કરશે ત્યારે ઇડન ગાર્ડન્સમાં ટેસ્ટ ક્રિકેટની સરળ વાપસીનું નિરીક્ષણ કરવાનું પણ વચન આપ્યું હતું.

પ્રમુખ બન્યા પછી ગાંગુલીએ શું કહ્યું ?

ગાંગુલીની તાત્કાલિક જવાબદારી નવેમ્બરમાં ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પ્રથમ ટેસ્ટ માટે તૈયારી કરવાની રહેશે. 2019માં ઐતિહાસિક ડે-નાઇટ પિંક-બોલ મેચ પછી ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે આ પ્રથમ ટેસ્ટ હશે, જે તેમણે BCCI વડા તરીકેના તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન શરૂ કરી હતી. ગાંગુલીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે બંને ટીમોની પ્રતિષ્ઠા અને ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતેની સુવિધાઓને ધ્યાનમાં રાખીને મેચ અપેક્ષાઓ પર ખરી ઉતરશે. 

ઇડન ગાર્ડન્સની ક્ષમતા વધારવાની યોજના

ગાંગુલીએ ઇડન ગાર્ડન્સની ક્ષમતા વધારવાની તેમની યોજનાઓ વિશે પણ વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે આ પ્રોજેક્ટ આવતા વર્ષના વૈશ્વિક કાર્યક્રમ પછી આકાર લેશે. ગાંગુલીએ કહ્યું, "જે કંઈ થશે તે આવતા વર્ષના T20 વર્લ્ડ કપ પછી થશે. તેમાં સમય લાગશે. લીઝ રિન્યૂ કરવામાં આવી છે." જો આગામી વર્ષના T20 વર્લ્ડ કપ પછી વિસ્તરણ યોજના સફળ થાય છે, તો ઇડન ગાર્ડન્સ દેશનું બીજું સૌથી મોટું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ બનશે. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં 132,000 લોકોની બેઠક ક્ષમતા છે. તે વિશ્વનું સૌથી મોટું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ છે. ઇડનમાં મૂળ 1,00,000થી વધુની ક્ષમતા હતી, પરંતુ 2011 વર્લ્ડ કપ પહેલા દર્શકોને સમાવવા માટે તેને ધીમે ધીમે ઘટાડવામાં આવ્યું, જે 68,000 સુધી પહોંચી ગયું.

બંગાળ ક્રિકેટને મજબૂત બનાવવા પર ભાર

તેમના નવા કાર્યકાળ માટે પોતાની પ્રાથમિકતાઓની રૂપરેખા આપતા ગાંગુલીએ બંગાળના પ્રથમ-વર્ગના માળખાને મજબૂત બનાવવા અને ડુમુરજલામાં એક નવી અત્યાધુનિક એકેડેમી શરૂ કરવા પર ભાર મૂક્યો, જેના માટે CABએ 9 એકર જમીન હસ્તગત કરી છે. તેમણે કહ્યું, "બંગાળ બે વાર રણજી ટ્રોફી ફાઇનલ રમ્યું છે. ક્રિકેટનો વિકાસ થવો જોઈએ, આ રોકેટ સાયન્સ નથી." ગાંગુલીના લાંબા ગાળાના પ્રોજેક્ટ્સમાં હાવડામાં ડુમુરજલા એકેડેમીનો સમાવેશ થાય છે, જેને પહેલાથી જ મંજૂરી આપવામાં આવી છે. 

તેમણે કહ્યું, "ડુમુરજલા એકેડેમી નવ એકર જમીન પર હશે. તે કલ્યાણી એકેડેમી જેવી જ હશે, પરંતુ તેમાં ફ્લડલાઇટ્સ અને અન્ય અત્યાધુનિક સુવિધાઓ હશે. તે શહેરની ખૂબ નજીક છે. યોજનાને મંજૂરી આપવામાં આવી છે, તેમાં ઓછામાં ઓછો દોઢ વર્ષનો સમય લાગશે." CABએ રાજ્ય એકમો અને જિલ્લા સંગઠનો માટે તેના વિકાસ ભંડોળને રૂપિયા 5 કરોડથી વધારીને રૂપિયા 8 કરોડ કર્યું છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Sourav GangulyCricket Association of BengalCABBCCI PresidentBCCI

Trending news