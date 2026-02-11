3 બોલમાં 2 રનની જરૂર હતી... અફઘાનિસ્તાને કરી એક ભૂલ અને હાથમાંથી ગઈ મેચ
SA vs AFG : છેલ્લી ઓવરમાં અફઘાનિસ્તાનને 13 રનની જરૂર હતી. કાગીસો રબાડાએ પહેલા બોલ પર વિકેટ લીધી, પરંતુ તે નો-બોલ હતો અને મેચ ત્યાંથી જ પલટાઈ ગઈ. મેચ સુપર ઓવરમાં ગઈ અને પ્રથમ સુપર ઓવર પણ ટાઇ થઈ. ત્યાર બાદ બીજી સુપર ઓવરમાં સાઉથ આફ્રિકાએ શાનદાર જીત નોંધાવી.
- ડબલ સુપર ઓવરમાં સાઉથ આફ્રિકાની જીત
- અફઘાનિસ્તાનને છેલ્લા 3 બોલમાં 2 રનની હતી જરૂર
- અફઘાનિસ્તાને એક ભૂલ કરી અને મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો
SA vs AFG : T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં દક્ષિણ આફ્રિકા અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની મેચનું પરિણામ બીજી સુપર ઓવરમાં આવ્યું. 188 રનનો પીછો કરતા અફઘાનિસ્તાને શાનદાર બેટિંગ કરી. આખી મેચ દરમિયાન એવું ક્યારેય લાગ્યું નહીં કે કોઈ એક ટીમનું પલડું ભારે છે. દરેક બોલ રોમાંચથી ભરેલો હતો.
આ સિઝનની અત્યાર સુધીની સૌથી રોમાંચક મેચ કહી શકાય. અફઘાનિસ્તાનને અંતિમ ઓવરમાં 13 રનની જરૂર હતી અને તેણે 9 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી.
અફઘાનિસ્તાનની 10મી વિકેટ ફ્રી હિટ પર પડી
અફઘાનિસ્તાનને જીતવા માટે અંતિમ ઓવરમાં 13 રનની જરૂર હતી, પરંતુ ફક્ત એક વિકેટ હાથમાં હતી. નૂર અહેમદ સ્ટ્રાઈક પર હતો. છેલ્લી ઓવર કાગીસો રબાડાને આપવામાં આવી હતી. નૂર અહેમદ પહેલા બોલ પર કેચ આઉટ થયો હતો, અને એવું લાગતું હતું કે મેચ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. પરંતુ તે નો-બોલ હતો.
ત્યારબાદ એક વાઈડ બોલ આવ્યો અને પહેલો લીગલ બોલ ડોટ હતો. નૂર અહેમદે બીજા લીગલ બોલ પર સિક્સર ફટકારી. ત્રીજો બોલ ડોટ હતો અને નૂર અહેમદ ચોથા બોલ પર બે રન માટે દોડ્યો. જોકે, ચોથો બોલ પણ નો-બોલ હતો, જેનો અર્થ એ થયો કે મેચ અફઘાનિસ્તાનના પક્ષમાં હતી.
અફઘાનિસ્તાનને આ ભૂલ ભારે પડી ગઈ
અફઘાનિસ્તાનને જીતવા માટે ત્રણ બોલમાં બે રનની જરૂર હતી. બેટ્સમેનોને ફ્રી હિટ પર બોલ્ડ કે કેચ આઉટ થતા નથી, પરંતુ ફઝલહક ફારૂક બીજા રનનો પ્રયાસ કરતી વખતે રન આઉટ થયો. આનાથી મેચ સુપર ઓવરમાં ગઈ. જો રન આઉટ ના થયો હોચ તો આ મેચ અફઘાનિસ્તાનના હાથમાં હતી.
પહેલી સુપર ઓવર પણ ટાઈ થઈ
અફઘાનિસ્તાને સુપર ઓવરમાં પહેલા બેટિંગ કકતા 17 રન બનાવ્યા. લુંગી ન્ગીડી દ્વારા ફેંકાયેલી આ ઓવરમાં અઝમતુલ્લાહ ઓમરઝાઈએ બે ચોગ્ગા અને એક છગ્ગો ફટકાર્યો.
સુપર ઓવરમાં દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી ડેવિડ મિલર અને ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ મેદાનમાં આવ્યા. બ્રેવિસે બીજા બોલ પર સિક્સર ફટકારી અને ત્રીજા બોલ પર આઉટ થયો. ત્યારબાદ ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ મેદાનમાં આવ્યા અને ચોગ્ગો ફટકાર્યો. એક બોલમાં સાત રનની જરૂર હતી ત્યારે, સ્ટબ્સે છગ્ગો મારીને સ્કોર બરાબરી કર્યો. મેચ બીજી સુપર ઓવરમાં ગઈ.
બીજી સુપર ઓવરમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતાં 23 રન બનાવ્યા. જવાબમાં અફઘાનિસ્તાન 18 રન જ બનાવી શક્યું અને મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
