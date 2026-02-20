સાઉથ આફ્રિકાએ અભિષેક શર્મા માટે બનાવ્યો ખાસ પ્લાન, આ ઘાતક બોલરને ઉતારશે સામે !
IND Vs SA: ઓપનર અભિષેક શર્મા T20 વર્લ્ડ કપમાં સતત ત્રણ વખત શૂન્ય આઉટ થયો છે, પરંતુ ભારતનું મિશન સરળતાથી આગળ વધી રહ્યું છે. જો કે, ખેલાડીની બેટિંગનો અભાવ ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે. આ પેટના ચેપને કારણે તેને નબળી પડી શકે છે અથવા ધીમી વિકેટ પર સ્પિનરો સામે ઉભરતી ટેક્નિકલ નબળાઈને કારણે હોઈ શકે છે. જોકે, જેમણે આ ફોર્મેટ અને ખેલાડીને નજીકથી જોયું છે તેઓ કહે છે કે ફોર્મ કામચલાઉ છે, તેનો આત્મવિશ્વાસ કાયમી છે.
- અભિષેક શર્મા T20 વર્લ્ડ કપમાં સતત ત્રણ વખત શૂન્ય આઉટ થયો
- ઓફ-બ્રેક બોલિંગ કરવાનું અથવા જ્યોર્જ લિન્ડેને બોલિંગ કરવાનું કહેવાનું વિચારી શકે
- શનિવારથી સુપર સ્ટેજ 8ની શરૂઆત થશે
IND Vs SA: અભિષેકનો સ્ટ્રાઇક રેટ 192થી વધુ છે, પરંતુ તેના ફોર્મમાં અચાનક ઘટાડો થયો છે, જે સંભવતઃ પેટના ચેપ માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ થયાના એક અઠવાડિયા કરતાં પણ ઓછા સમયમાં સ્પર્ધાત્મક ક્રિકેટમાં પાછા ફરવાને કારણે છે.
શનિવારથી સુપર 8 સ્ટેજ શરૂ થશે
ધીમી પિચોએ પણ તેને મદદ કરી નથી. અત્યાર સુધી, ટીમના સંયુક્ત પ્રયાસોએ ખાતરી કરી છે કે પરિણામો પર કોઈ અસર નહીં પડે. જો કે, શનિવારથી સુપર એટ સ્ટેજ શરૂ થવાના હોવાથી, તેના બેટ માટે પ્રદર્શન કરવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
SA આ બોલરોને ઉતારશે મેદાને
ભારત 22 ફેબ્રુઆરીએ સુપર એટ સ્ટેજની પ્રથમ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાનો સામનો કરશે અને તેના અગાઉના આઉટપુટની કાળજીપૂર્વક તપાસ કર્યા પછી, દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન એડન માર્કરામ પાવરપ્લે દરમિયાન કાગીસો રબાડા અથવા લુંગી ન્ગીડીનો ઉપયોગ કરવાને બદલે પોતાના ઓફ-બ્રેક બોલિંગ કરવાનું અથવા જ્યોર્જ લિન્ડેને બોલિંગ કરવાનું કહેવાનું વિચારી શકે છે. ટૂંકા ફોર્મેટમાં ભૂલનો માર્જિન ન્યૂનતમ છે.
અભિષેકની બેટિંગ સમજવાનો પ્રયત્ન
ટી20 વર્લ્ડ કપમાં અભિષેકનું ખાતું ખોલવામાં નિષ્ફળતા ચિંતાનું કારણ નથી. તે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે, અથવા પછી ચેન્નાઈમાં ઝિમ્બાબ્વે અને કોલકાતામાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે પોતાનું ફોર્મ પાછું મેળવી શકે છે. ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) ફ્રેન્ચાઇઝના એક અગ્રણી બેટિંગ કોચે લીગ દરમિયાન અભિષેક સામે યોજના બનાવી અને તેની બેટિંગનું વિશ્લેષણ કર્યું. જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું ટીમોએ આખરે અભિષેકની બેટિંગ સમજી લીધી છે, ત્યારે તેનો જવાબ ના હતો.
"બિલકુલ નહીં," તેમણે નામ ન આપવાની શરતે તેમણે કહ્યું કે પહેલી મેચમાં, તે ખરાબ બોલ પર કેચ થયો હતો જે 6 રન માટે જઈ શકે છે અથવા તે ફિલ્ડરના ડાબા કે જમણા છેડાથી એક પગ આગળ વધીને ફોર ફટકારી શકે છે. ત્રણેય મેચમાં અભિષેકના આઉટ થવા અંગે, તેમણે આગળ કહ્યું કે, આઉટગોઇંગ ઓફ સ્પિનર કરતાં આવનારા ઓફ સ્પિનર દ્વારા બોલિંગ કરવાથી બહુ કંઈ ખબર પડતી નથી અને મિડ-ઓન પર કેચ થઈ જાય છે.
ઝડપી બોલ ટ્રેક પર મોટી સફળતા
તેમણે ઉમેર્યું કે આ આઉટ થવા પહેલાં, એવો કોઈ ડેટા નથી જે સૂચવે છે કે ઓફ-સ્પિનરો હંમેશા તેને મુશ્કેલીમાં મૂકે છે. કોચે કહ્યું કે, તે સામાન્ય રીતે ઓફ-સ્પિન ખૂબ સારી રીતે રમે છે. મેં કંઈ ખોટું જોયું નથી. જો કે, ધીમી વિકેટો તેના આઉટ થવામાં ફાળો આપી શકે છે, કારણ કે તેનો બેટ સ્વિંગ ખૂબ જ તીક્ષ્ણ છે, જે તેને ઝડપી બોલ ટ્રેક પર મોટી સફળતા આપે છે.
બેટિંગ કોચ સિતાંશુ કોટકની ભૂમિકા નિર્ણાયક
અભિષેકની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીની શરૂઆત પછી આ પહેલો તબક્કો છે જ્યાં તે સતત પડકારોનો સામનો કરી રહ્યો છે. આ તે છે જ્યાં બેટિંગ કોચ સિતાંશુ કોટકની ભૂમિકા નિર્ણાયક બની જાય છે. અભિષેકનો આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ વર્તન સ્પષ્ટ કરે છે કે તે થોડી નિરાશાઓથી ડગમગવાનો નથી પરંતુ તે જાણશે કે ભારતના T20 વર્લ્ડ કપ અભિયાનનો મોટો ભાગ તેની શરૂઆત પર નિર્ભર છે.
