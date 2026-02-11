SA vs AFG : રોમાંચક મેચમાં આખરે સાઉથ આફ્રિકાની જીત, ડબલ સુપર ઓવરમાં અફઘાનિસ્તાન હાર્યું
SA vs AFG : દક્ષિણ આફ્રિકા અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની મેચ અત્યંત રોમાંચક રહી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા દક્ષિણ આફ્રિકાએ 187 રન બનાવ્યા, જ્યારે અફઘાનિસ્તાને પણ જવાબમાં 187 રન બનાવ્યા. મેચનું રિઝલ્ટ સુપર ઓવર દ્વારા આવ્યું. પ્રથમ સુપર ઓવર પણ ટાઈ રહેતા બીજી સુપર ઓવર રમાડવામાં આવી જેમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ બાજી મારી અને મેચ જીતી લીધી.
- સુપર ઓવરમાં અફઘાનિસ્તાનની સાઉથ આફ્રિકા સામે હાર
- પ્રથમ સુપર ઓવર ટાઈ રહી હતી
- T20 વર્લ્ડ કપમાં પહેલીવાર ડબલ સુપર ઓવર દ્વારા રિઝલ્ટ આવ્યું
SA vs AFG : અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં દક્ષિણ આફ્રિકા અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની મેચ રમાઈ. આ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા દક્ષિણ આફ્રિકાએ 187 રન બનાવ્યા, જ્યારે અફઘાનિસ્તાને પણ જવાબમાં 187 રન બનાવ્યા. જેના કારણે મેચ ટાઈ થતાં સુપર ઓવર દ્વારા મેચનો વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યો.
જો કે, પ્રથમ સુપર ઓવર પણ ટાઈ થતાં મેચ વધુ રોમાંચક બની હતી. બીજી સુપર ઓવરમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ બાજી મારી હતી અને મેચ જીતી લીધી હતી. પહેલા બેટિંગ કરતા દક્ષિણ આફ્રિકાએ 23 રન બનાવ્યા હતા, અફઘાનિસ્તાન ટાર્ગેટ ચેઝ ના કરી શકતાં દક્ષિણ આફ્રિકાની શાનદાર જીત થઈ હતી. T20 વર્લ્ડ કપમાં પહેલીવાર બે સુપર ઓવર દ્વારા રિઝલ્ટ આવ્યું.
પ્રથમ સુપર ઓવરના અંતે બંને ટીમો 17-17 રન પર બરાબરી પર હતી. બીજી સુપર ઓવરમાં અફઘાનિસ્તાનને 24 રનનો ટાર્ગેટ આપવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે ફક્ત 18 રન જ બનાવી શક્યું.
પ્રથમ સુપર ઓવર
અફઘાનિસ્તાન બેટિંગ
- પહેલા બોલ પર 4 રન
- બીજા બોલ પર 6 રન
- ત્રીજા બોલ પર 1 રન
- ચોથા બોલ પર 1 રન
- પાંચમા બોલ પર 4 રન
- છઠ્ઠા બોલ પર 1 રન
સુપર ઓવર - 4, 6, 1, 1, 4, 1
દક્ષિણ આફ્રિકા બેટિંગ
- પહેલા બોલ પર 1 રન
- બીજા બોલ પર 6 રન
- ત્રીજા બોલ પર ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ આઉટ
- ચોથા બોલ પર 4 રન
- પાંચમો બોલ ડોટ
- છઠ્ઠા બોલ પર 6 રન
સુપર ઓવર - 1, 6, વિકેટ, 4, 0, 6
પહેલી સુપર ઓવર ફરીથી ટાઇ થઈ. બંને ટીમોએ 17 રન બનાવ્યા.
બીજી સુપર ઓવર
દક્ષિણ આફ્રિકા બેટિંગ
- પહેલા બોલ પર 6 રન
- બીજા બોલ પર 1 રન
- ત્રીજા બોલ પર 2 રન
- ચોથા બોલ પર 6 રન
- પાંચમા બોલ પર 6 રન
- છઠ્ઠા બોલ પર 2 રન
સુપર ઓવર - 6, 1, 2, 6, 6, 2
અફઘાનિસ્તાન બેટિંગ
- પ્રથમ બોલ ડોટ
- બીજા બોલ પર મોહમ્મદ નબી આઉટ
- ત્રીજા બોલ પર 6 રન
- ચોથા બોલ પર 6 રન
- પાંચમા બોલ પર 6 રન
- રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ છઠ્ઠા બોલ પર આઉટ
