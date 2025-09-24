81 ચોગ્ગા-છગ્ગા, કુલ 517 રન... T20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો સ્કોર
2023ની દક્ષિણ આફ્રિકા vs વેસ્ટ ઈન્ડિઝ T20I મેચ ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં સૌથી યાદગાર મેચોમાંની એક છે. આ મેચમાં એવા રેકોર્ડ બન્યા કે તેને તોડવા લગભગ અશક્ય માનવામાં આવે છે.
Trending Photos
એવું કહેવાય છે કે ક્રિકેટ અનિશ્ચિતતાઓનો ખેલ છે, પરંતુ ક્યારેક તે એક એવી કહાની બનાવે છે જે વારંવાર યાદ રહે છે. 26 માર્ચ, 2023 એ તારીખ છે જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝે T20 ક્રિકેટની સીમાઓ તોડી હતી. સેન્ચુરિયનમાં રમાયેલી આ મેચમાં કુલ 517 રન બન્યા હતા, જેમાં 81 ચોગ્ગા અને છગ્ગા ફટકારવામાં આવ્યા હતા અને T20 ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ ટાર્ગેટનો પીછો કરવામાં આવ્યો હતો. આ રેકોર્ડ આજે પણ અકબંધ છે અને ક્રિકેટ ચાહકો માને છે કે તેને તોડવો લગભગ અશક્ય છે.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝનું વિસ્ફોટક પ્રદર્શન
શ્રેણીની બીજી T20 મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝે પ્રથમ બેટિંગ કરીને રેકોર્ડ સ્કોર બનાવ્યો હતો. ટીમે 20 ઓવરમાં 5 વિકેટે 258 રન બનાવ્યા હતા. આ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ સ્કોર છે.
આ મેચનો હીરો જોહ્ન્સન ચાર્લ્સ હતો, જેણે માત્ર 39 બોલમાં સદી ફટકારી હતી, અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે સૌથી ઝડપી T20 સદીનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. ચાર્લ્સે 46 બોલમાં 10 ચોગ્ગા અને 11 છગ્ગા સહિત 118 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી. કાયલ મેયર્સ 27 બોલમાં 51 રન અને રોમારિયો શેફર્ડ 18 બોલમાં 41 રન બનાવ્યા હતા. આ મેચમાં કુલ 35 છગ્ગા ફટકારવામાં આવ્યા, જે કોઈપણ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં સૌથી વધુ છે.
દક્ષિણ આફ્રિકાએ મેચ જીતી
259 રનનો લક્ષ્યાંક અશક્ય લાગતો હતો, પરંતુ દક્ષિણ આફ્રિકાએ 7 બોલ બાકી રહેતાં તેને હાંસલ કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. ઓપનર ક્વિન્ટન ડી કોક આ મેચમાં નવા અવતારમાં જોવા મળ્યો. તેણે માત્ર 15 બોલમાં પોતાની ફિફ્ટી પૂરી કરી અને પછી માત્ર 43 બોલમાં સદી ફટકારી. ડી કોકની ઇનિંગે મેચ બદલી નાખી. રીઝા હેન્ડ્રિક્સ પણ તેની સાથે જોડાયો, તેમણે 28 બોલમાં 68 રન બનાવ્યા. સાથે મળીને તેઓએ પાવરપ્લેમાં 102 રન બનાવ્યા, જે તે સમયે એક નવો T20 રેકોર્ડ હતો.
ત્યારબાદ કેપ્ટન એડન માર્કરામે પોતાનું બેટ ચલાવ્યું, 21 બોલમાં 38 રન બનાવીને ટીમને લક્ષ્ય સુધી પહોંચાડી. આ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં સૌથી વધુ સફળ ચેઝ સાબિત થયો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે