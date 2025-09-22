Prev
Next

આ ધાકડ ખેલાડીએ સંન્યાસથી વાપસીની કરી જાહેરાત...પાકિસ્તાન સામેની મેચ સાથે ટીમમાં કરશે વાપસી

Quinton De Kock Reverses ODI Retirement: દક્ષિણ આફ્રિકાના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ક્વિન્ટન ડી કોકે 2023 વર્લ્ડ કપ બાદ ODI ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી. હવે બે વર્ષ પછી તેણે પોતાનો નિર્ણય પાછો ખેંચી લીધો છે અને તેને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 22, 2025, 05:27 PM IST

Trending Photos

આ ધાકડ ખેલાડીએ સંન્યાસથી વાપસીની કરી જાહેરાત...પાકિસ્તાન સામેની મેચ સાથે ટીમમાં કરશે વાપસી

Quinton De Kock Reverses ODI Retirement : દક્ષિણ આફ્રિકાએ પાકિસ્તાન પ્રવાસ માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે. દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ તેમના પ્રવાસ દરમિયાન ટેસ્ટ, વનડે અને ટી20 સિરીઝ રમશે. ટેસ્ટ સિરીઝમાં બે મેચ હશે, જ્યારે ટી20 અને વનડે સિરીઝમાં ત્રણ-ત્રણ મેચ હશે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ ત્રણેય સિરીઝ માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે. દક્ષિણ આફ્રિકાનો પાકિસ્તાન પ્રવાસ 12 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે.

દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ 12 થી 24 ઓક્ટોબર સુધી લાહોર અને રાવલપિંડીમાં રમાનારી બે ટેસ્ટ મેચમાં પોતાના આઈસીસી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ટાઇટલનો બચાવ કરશે. ટેસ્ટ કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમા પગની ઇજાને કારણે સિરીઝમાંથી બહાર થઈ ગયો છે અને તેની ગેરહાજરીમાં એડન માર્કરામને કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી છે. લાંબા વિલંબ પછી સ્પિનર સિમોન હાર્મરને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. સેનુરન મુથુસામી અને પ્રેનેલન સુબ્રાયનને પણ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. કેશવ મહારાજ ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યા છે અને તેને ફક્ત બીજી ટેસ્ટ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ક્વિન્ટન ડી કોકે નિવૃત્તિ પાછી ખેંચી 

ટી20 ટીમની કેપ્ટનશીપ ડેવિડ મિલરને સોંપવામાં આવી છે, જ્યારે વન ડે ટીમનું નેતૃત્વ મેથ્યુ બ્રીટ્ઝકે કરશે. સૌથી મોટું આશ્ચર્ય ક્વિન્ટન ડી કોકની વાપસી છે. તેણે 2023 વર્લ્ડ કપ પછી વન ડે ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી, પરંતુ હવે તેણે ફરીથી રમવાનું નક્કી કર્યું છે. ડી કોકને પાકિસ્તાન સામેની ટી20 અને  વન ડે બંને ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત સિનેટેમ્બા કુસિલે અને રિવાલ્ડો મૂનસામીને પ્રથમ તક આપવામાં આવી છે.

પાકિસ્તાન પ્રવાસ એક મોટો પડકાર હશે

પાકિસ્તાન પ્રવાસ માટે ટીમની જાહેરાત બાદ પસંદગીકાર પેટ્રિક મોરોનીએ કહ્યું કે પાકિસ્તાન પ્રવાસ ટીમ માટે એક મોટો પડકાર છે અને તે એક નવા ચક્રની શરૂઆત કરશે. દરમિયાન કોચ શુક્રી કોનરાડે કહ્યું કે બવુમાની ખોટ સાલશે, પરંતુ ટીમમાં અનુભવની કમી નથી. તેમણે ડી કોકની વાપસીને ટીમ માટે એક મોટો ફાયદો ગણાવ્યો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Quinton de KockQuinton de Kock RetirementQuinton de Kock reverse Retirement

Trending news