/FIFA World Cup 2026: સાઉથ કોરિયાએ ચેકિયા પાસેથી છીનવી જીત, 15 મિનિટમાં કર્યાં 2 ગોલ

ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026ની ઓપનિંગ મેચ એકતરફી હતી, પરંતુ બીજો મુકાબલો ફેન્સ માટે પૈસા વસૂલ સાબિત થયો. પ્રથમ હાફમાં ટંકાની ટક્કર બાદ પણ કોઈ ટીમ ગોલ કરી શકી નહીં, પરંતુ બીજા હાફની શરૂઆતમાં એક બાદ એક ગોલથી મુકાબલો રોમાંચક બની ગયો હતો. અંતમાં સાઉથ કોરિયાએ આ મેચમાં 2-1થી જીત મેળવી હતી. પ્રથમ ગોલ ચેકિયા તરફથી કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ સાઉથ કોરિયાએ 67મી મિનિટે ગોલ કરી સ્કોર બરાબર કરી લીધો હતો. અંતમાં 80મી મિનિટે બીજો ગોલ કરી સાઉથ કોરિયાએ જીત પોતાના નામે કરી હતી.
59મી મિનિટમાં ચેકિયાએ પ્રથમ ગોલ કરી લીડ મેળવી હતી. કૌફલે ડેન્જર એરિયામાં એક લાંબો થ્રો કર્યો અને કેપ્ટન લાદિસ્લાવ ક્રેઝસીએ હેડર દ્વારા ગોલ કર્યો હતો. પરંતુ ત્યારબાદ કોરિયાએ શાનદાર વાપસી કરી 67મી મિનિટે ધમાકેદાર ગોલ કર્યો હતો.
1-1ની બરોબરી બાદ આવ્યું ટ્વિસ્ટ
76મી મિનિટમાં ચેકિયાએ એક ખતરનાક ફ્રી-કિક પર હેડરથી ગોલ કર્યો હતો, પરંતુ રેફરીએ તેને ઓફસાઇડ ગણાવ્યો હતો. ત્યારબાદ મેચની 79મી મિનિટમાં કોરિયાના હ્રોન ગ્યૂએ બીજો ગોલ કરી ટીમને લીડ અપાવી દીધી હતી.
કોરિયાએ કર્યો ચોંકાવનારો ફેરફાર
1-1ની બરોબરી બાદ સાઉથ કોરિયાએ એક ચોંકાવનારો ફેરફાર કર્યો હતો. કેપ્ટન અને સ્ટાર ખેલાડી હ્યયુંગ-મિન સોનને મેદાનની બહાર બોલાવી લેવામાં આવ્યો હતો. કેપ્ટન બહાર ગયા બાદ અન્ય ખેલાડીએ જવાબદારી સંભાળી ટીમને જીત અપાવી હતી. કોરિયા આ જીતની સાથે ગ્રુપ-એના પોઈન્ટ ટેબલમાં મેક્સિકોની બરાબર પહોંચી ગયું છે. હવે આ ટીમનો આગામી મુકાબલો ગુરૂવારે મેક્સિકો સામે થશે, જ્યારે ચેકિયાનો સામનો દક્ષિણ આફ્રિકા સામે થશે.