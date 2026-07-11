/મિકેલ મરીનોનો મહાજાદુ! બેલ્જિયમનું વર્લ્ડ કપનું સપનું ચકનાચૂર, સેમીફાઈનલમાં પહોંચ્યું સ્પેન

ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં રોમાંચ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. શુક્રવારે એક રોમાંચક મુકાબલામાં સ્પેને જોરદાર પ્રદર્શન કરીને સેમીફાઈનલની ટિકિટ મેળવી લીધી છે. બીજી બાજુ બેલ્જિયમનું સપનું ચકનાચૂર થઈ ગયું. ક્વાર્ટરફાઈનલમાં બેલ્જિયમે 1-2થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. મેચનો હીરો સુપર-સબ મિકેલ મેરિનો રહ્યો જેણે 88મી મિનિટમાં ગોલ કરીને બેલ્જિયમના હાથમાંથી મેચ છીનવી લીધી. હવે સેમીફાઈનલમાં સ્પેનની ટક્કર ટુર્નામેન્ટની સૌથી મજબૂત ટીમોમાંથી એક એવા ફ્રાન્સ સાથે થશે.
મિકેલ મેરિનો વર્લ્ડ કપ 2026માં શાનદાર ફોર્મમાં છે અને પોતાની ટીમ માટે સંકટમોચક બનેલો છે. મુકાબલો 1-1ની બરાબરી પર ફસાયેલો હતો. ત્યારબાદ મેદાન પર મરીનોને ઉતારવાનો નિર્ણય લેવાયો. 2 મિનિટ બાદ જ તેણે એવો દમ દેખાડ્યો કે ગોલ કરીને ટીમની જીત પાક્કી કરી લીધી. પાઉ કુબાર્સીએ એક ખુબ જ પાવરફૂલ લોંગ રેન્જ શોટ લગાવ્યો જેને બેલ્જિયમનો સબસ્ટિટ્યૂટ ગોલકીપર સેને લેમેન્સ રોકી શક્યો નહીં અને બોલ હાથમાંથી છટકી ગયો. પાસે ઉભેલા આર્સનલના ફોરવર્ડ મેરિનોએ કોઈ પણ ભૂલ કર્યા વગર પોતાની મેચના ફક્ત બીજા ટચમાં બોલને નેટની અંદર નાખી દીધો.
બેલ્જિયમ માટે ઈજા બની મોટો પડકાર
બેલ્જિયમની ટીમ માટે આ મુકાબલો કોઈ ખરાબ સપના જેવો સાબિત થયો. મેચ શરૂ થતા પહેલા જ ટીમના સ્ટાર ખેલાડી અમાદુ ઓનાના ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો અને કેપ્ટન યુરી ટિલેમૈન્સ વોર્મ અપ દરમિયાન બહાર થઈ ગયો. જો કે કેવિડ ડી બ્રુઈનની વાપસીથી ટીમને મજબૂતી મળી પરંતુ ભાગ્યએ તેને સાથ આપ્યો નહીં.
ગોલકીપરને થઈ થાઈ ઈન્જરી
મેચની 71મી મિનિટમાં બેલ્જિયમનો નંબર વન ગોલકીપર થિબાટ કોર્ટુઆ થાઈ ઈન્જરી (જાંઘની ઈન્જરી)ના કારણે મેદાન પરથી બહાર જતો રહ્યો. મહત્વના મુકાબલાથી બહાર થયા બાદ તે ખુબ ઈમોશનલ જોવા મળ્યો. મેચના પ્રથમ હાફમાં સ્પેને પોતાનો દબદબો બનાવ્યો. રમતની 30મી મિનિટમાં લૈમિન યમલ અને પેટ્રો પોર્રોએ રાઈટ ફ્લૈંકથી એક જોરદાર મૂવ બનાવ્યો અને દાની ઓલ્મોને પાસ આપ્યો. ઓલ્મોના પહેલા શોટને જોકે કોર્ટુઆએ બ્લોક કરી દીધો હતો પરંતુ રિબાઉન્ડ પર ફૈબિયન રૂઈઝ બિલકુલ યોગ્ય જગ્યા પર હાજર હતો. તેણે કોઈ પણ તક ગુમાવ્યા વગર બોલને ગોલ પોસ્ટમાં માર્યો.
41મી મિનિટમાં બેલ્જિયમનો ગોલ
રમતની 41મી મિનિટમાં બેલ્જિયમે આ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો. તિમોથી કાસ્ટાને એક સટીક ક્રોસ પર બેલ્જિયમના ચાર્લ્સ ડી કેટેલેરેએ સ્પૈનિશ ડિફેન્ડર કુબાર્સીને પછાડતા એક શાનદાર હેડર લગાવ્યું અને સ્કોર 1-1ની બરાબર કરી નાખ્યો હતો. મેચની અંતિમ પળોમાં બેલ્જિયમે વાપસી માટે એડીચોટીનું જોર લગાવ્યું હતું પરંતુ નિષ્ફળ રહ્યું.