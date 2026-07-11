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મિકેલ મરીનોનો મહાજાદુ! બેલ્જિયમનું વર્લ્ડ કપનું સપનું ચકનાચૂર, સેમીફાઈનલમાં પહોંચ્યું સ્પેન

Spain Vs Begium: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026નો રોમાંચ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. શુક્રવારે એક અત્યંત રોમાંચક મુકાબલામાં સ્પેન દમદાર પ્રદર્શન કરીને સેમીફાઈનલમાં પહોંચી ગયું છે. જ્યારે બેલ્જિયમનું વર્લ્ડ કપ જીતવાનું સપનું ચકનાચૂર થઈ ગયું. ક્વાર્ટરફાઈનલમાં બેલ્જિયમે 1-2થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 11, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:31 AM IST
મિકેલ મરીનોનો મહાજાદુ! બેલ્જિયમનું વર્લ્ડ કપનું સપનું ચકનાચૂર, સેમીફાઈનલમાં પહોંચ્યું સ્પેન
Source: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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મિકેલ મરીનોનો મહાજાદુ! બેલ્જિયમનું વર્લ્ડ કપનું સપનું ચકનાચૂર, સ્પેન સેમીફાઈનલમાં
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