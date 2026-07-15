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સ્પેને રચ્યો ઇતિહાસ, ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના 96 વર્ષના ઇતિહાસમાં બનાવ્યો આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ, આવું કરનારી દુનિયાની પહેલી ટીમ

Spain Sets New World Record: સ્પેને ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. સ્પેને સેમિફાઇનલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ફ્રાન્સને 2-0થી હરાવ્યું. આ હાર બાદ, ફ્રેન્ચ ટીમ હવે ત્રીજા સ્થાન માટે સ્પર્ધા કરશે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 15, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:17 AM IST
સ્પેને રચ્યો ઇતિહાસ, ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના 96 વર્ષના ઇતિહાસમાં બનાવ્યો આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ, આવું કરનારી દુનિયાની પહેલી ટીમ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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