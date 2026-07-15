/સ્પેને રચ્યો ઇતિહાસ, ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના 96 વર્ષના ઇતિહાસમાં બનાવ્યો આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ, આવું કરનારી દુનિયાની પહેલી ટીમ

Spain Sets New World Record: ફ્રાન્સનો સામનો બીજા સેમિફાઇનલની હારેલી ટીમ સાથે થશે. ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સ્પેન બીજી વખત ફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે.
અગાઉ, સ્પેને 2010માં ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું અને ટાઇટલ જીતવામાં સફળ રહ્યું હતું. આ સાથે, સ્પેને ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં એક નવો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે, જે ટુર્નામેન્ટના 96 વર્ષના ઇતિહાસમાં ક્યારેય હાંસલ કરવામાં ન આવ્યો હોય તેવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. સ્પેને ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં સાત મેચ રમી છે, જેમાંથી 6 મેચમાં ક્લીન શીટ રાખી છે.
સ્પેને ઇતિહાસ રચ્યો
સ્પેને એક જ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ અભિયાનમાં એક ટીમ દ્વારા સૌથી વધુ ક્લીન શીટ રાખવાનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. સ્પેને (2026) નેધરલેન્ડ્સ (1974), ઇટાલી (1990), બ્રાઝિલ (1994), ફ્રાન્સ (1998) અને તેના પોતાના (2010)ના રેકોર્ડ તોડ્યા છે. સ્પેન વિશ્વનો પ્રથમ દેશ છે, જેણે એક જ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ આવૃત્તિમાં સૌથી વધુ ક્લીન શીટ રાખ્યા છે, જેમાં 6 છે.
એક જ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ ક્લીન શીટ્સનો રેકોર્ડ
1. સ્પેન (2026) - 6 ક્લીન શીટ્સ
2. નેધરલેન્ડ્સ (1974) - 5 ક્લીન શીટ્સ
3. ઇટાલી (1990) - 5 ક્લીન શીટ્સ
4. બ્રાઝિલ (1994) - 5 ક્લીન શીટ્સ
5. ફ્રાન્સ (1998) - 5 ક્લીન શીટ્સ
6. સ્પેન (2010) - 5 ક્લીન શીટ્સ
16 વર્ષ પછી ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં સ્પેન
સ્પેને 2026 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પહોંચીને તેની 16 વર્ષની રાહનો અંત લાવ્યો છે. સ્પેન છેલ્લે 2010માં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું. સ્પેન 2010 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતીને ફાઇનલમાં નેધરલેન્ડ્સને હરાવ્યું હતું. ત્યારથી, સ્પેન રાઉન્ડ ઓફ 16થી આગળ ક્વોલિફાય કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે. 2014માં, જ્યારે સ્પેન ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન હતું, ત્યારે તેઓ ગ્રુપ સ્ટેજમાંથી બહાર થઈ ગયા હતા.
ફાઇનલમાં સ્પેન કોનો સામનો કરશે?
22મી મિનિટે સ્પેન માટે માઈકલ ઓયારઝાબાલે પેનલ્ટી પર ગોલ કર્યો. 58મી મિનિટે પેડ્રો પોરોના ગોલથી મેચ જીતી ગઈ. 2010 પછી આ પહેલી મેચ હતી જેમાં ફ્રાન્સ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ મેચ બે ગોલના માર્જિનથી હારી ગયું હતું. સ્પેન હવે 2026 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં આર્જેન્ટિના અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાનારી બીજી સેમિફાઇનલના વિજેતા સામે ટકરાશે.