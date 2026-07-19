/સ્પેન કે આર્જેન્ટિના? આજે જે જીતશે તેને મળશે દુનિયાની સૌથી મોંઘી ટ્રોફી!

Football World Cup 2026: સ્પેન અને આર્જેન્ટિના વચ્ચે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ રવિવારે રાત્રે 12:30 વાગ્યે (ભારતીય સમય) શરૂ થશે. વિજેતા ટીમને વિશ્વની સૌથી મોંઘી રમતગમત ટ્રોફી અને 50 મિલિયન યુએસ ડોલર (આશરે રૂ. 481 કરોડ)ની ઇનામી રકમ મળશે. સ્પેનને 16 વર્ષ પછી ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ જીતવાની તક મળી છે. છેલ્લી વખત સ્પેને 2010ની ફાઇનલમાં નેધરલેન્ડ્સને હરાવીને ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો.
લિયોનેલ મેસ્સીની આગેવાની હેઠળની આર્જેન્ટિનાની ટીમ પણ ચોથી વખત ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ જીતવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે. જો લિયોનેલ મેસ્સીની આગેવાની હેઠળ આર્જેન્ટિના 2026માં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ જીતે છે, તો તે પોતાનું ટાઇટલ બચાવનાર વિશ્વનો ત્રીજો દેશ બનશે. આર્જેન્ટિનાએ અગાઉ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2022 પણ જીત્યો હતો. અગાઉ, ઇટાલીએ 1934 અને 1938માં અને બ્રાઝિલે 1958 અને 1962માં પોતાનું ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ બચાવ્યું હતું. આર્જેન્ટિનાએ અગાઉ 1978, 1986 અને 2022માં ટાઇટલ જીત્યું હતું.
વિશ્વની સૌથી મોંઘી રમતગમત ટ્રોફી
આજે, જો સ્પેન અથવા આર્જેન્ટિનામાંથી કોઈ પણ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ જીતે છે, તો તેમને આશરે 481 કરોડ રૂપિયા (US$50 મિલિયન)નું ઇનામ મળશે. વધુમાં, ફૂટબોલ ટીમને 18-કેરેટ સોનાની ટ્રોફી એનાયત કરશે. ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી વિશ્વની સૌથી મોંઘી રમતગમત ટ્રોફી છે. ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ટ્રોફીની કિંમત આશરે 192 કરોડ રૂપિયા (US$20 મિલિયન) છે અને તે 18-કેરેટ સોના (75 ટકા સોના)થી બનેલી છે.
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ટ્રોફીનું વજન
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ટ્રોફીનું વજન આશરે 6 કિલોગ્રામ (13 પાઉન્ડ) છે. તેની ઊંચાઈ 37 સેન્ટિમીટરથી થોડી ઓછી છે. ટ્રોફીનો આધાર મેલાકાઇટ પથ્થરના બે સ્તરોથી ઢંકાયેલો છે. 1994માં, ટ્રોફીમાં થોડો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો અને વિજેતા ટીમનું નામ કોતરવા માટે બેઝમાં એક પ્લેટ ઉમેરવામાં આવી હતી. બ્રાઝિલે સૌથી વધુ વખત ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે, જેમાં પાંચ વખત. ઇટાલી અને જર્મનીએ ચાર વખત જીત મેળવી છે. આર્જેન્ટિનાએ ત્રણ વખત ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે. ફ્રાન્સ અને ઉરુગ્વેએ બે વખત ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ જીત્યા છે. ઇંગ્લેન્ડ અને સ્પેને એક-એક ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે.
2026 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં કઈ ટીમને કેટલી ઇનામી રકમ મળશે?
મૂળ ટ્રોફી મુખ્યાલયમાં મોકલવામાં આવે છે
તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપની વિજેતા ટીમને ફક્ત ઉજવણી માટે 18 કેરેટ સોનાથી બનેલી મૂળ ટ્રોફી આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ મૂળ ટ્રોફી વિજેતા ટીમ પાસેથી લેવામાં આવે છે અને ઝુરિચમાં ફૂટબોલ મુખ્યાલયમાં મોકલવામાં આવે છે.
નિયમો અનુસાર, વિજેતા ટીમને ઘરે લઈ જવા માટે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ટ્રોફીની પ્રતિકૃતિ આપવામાં આવે છે. આ ટ્રોફી વાસ્તવિક સોનાથી બનેલી નથી, પ્રતિકૃતિ ટ્રોફી કાંસ્ય ધાતુનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે. આ ટ્રોફી બનાવ્યા પછી, તે સોનાથી કોટેડ હોય છે.
સ્પેન વિરુદ્ધ આર્જેન્ટિના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
એ નોંધવું જોઈએ કે સ્પેન અને આર્જેન્ટિના ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં ફક્ત એક જ વાર એકબીજાનો સામનો કરી ચૂક્યા છે. સ્પેન અને આર્જેન્ટિના પહેલી વાર 1966ના ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં એકબીજાનો સામનો કરી રહ્યા હતા, જ્યારે આર્જેન્ટિના બર્મિંગહામના વિલા પાર્ક ખાતે 2-1થી જીતી હતી. સ્પેન અને આર્જેન્ટિના ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં ટકરાશે તેને 60 વર્ષ થશે. આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાં સ્પેન અને આર્જેન્ટિનાનો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ પ્રમાણમાં અસમાન છે, બંને દેશોએ તેમની 14 મેચમાંથી 6 જીતી છે. બાકીની બે મેચ ડ્રો રહી છે.