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સ્પેન કે આર્જેન્ટિના? આજે જે જીતશે તેને મળશે દુનિયાની સૌથી મોંઘી ટ્રોફી!

Football World Cup 2026: સ્પેન અને આર્જેન્ટિના વચ્ચે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ રવિવારે રાત્રે 12:30 વાગ્યે (ભારતીય સમય) શરૂ થશે. વિજેતા ટીમને વિશ્વની સૌથી મોંઘી રમતગમત ટ્રોફી અને 50 મિલિયન યુએસ ડોલર (આશરે 481 કરોડ રૂપિયા)ની ઇનામી રકમ મળશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 19, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:59 AM IST
સ્પેન કે આર્જેન્ટિના? આજે જે જીતશે તેને મળશે દુનિયાની સૌથી મોંઘી ટ્રોફી!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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