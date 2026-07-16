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ફુટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026: સ્પેન ફાઇનલમાં પહોંચતા જ ભારતના ક્રિકેટ ફેન્સ કેમ ખુશ થયા? જાણો આ અનોખું કનેક્શન!

Spain-Team India: સ્પેનના ફુટબોલ વિશ્વકપની ફાઈનલ રમવાનું કનેક્શન ટીમ ઈન્ડિયા સાથે જોડાયું છે. તેનાથી ભારતીય ટીમને લોટરી લાગી છે. છેલ્લે 16 વર્ષ પહેલા આ કમાલ જોવા મળ્યો હતો.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 16, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:47 PM IST
ફુટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026: સ્પેન ફાઇનલમાં પહોંચતા જ ભારતના ક્રિકેટ ફેન્સ કેમ ખુશ થયા? જાણો આ અનોખું કનેક્શન!
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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