/ફુટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026: સ્પેન ફાઇનલમાં પહોંચતા જ ભારતના ક્રિકેટ ફેન્સ કેમ ખુશ થયા? જાણો આ અનોખું કનેક્શન!

સ્પેને ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ની ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી છે. 2010 બાદ આ પ્રથમવાર છે જ્યારે સ્પેનની ટીમ ફુટબોલ વિશ્વકપની ફાઈનલ રમશે. સ્પેનના ફાઈનલમાં પહોંચવાની સાથે ટીમ ઈન્ડિયાને પણ લોટરી લાગી ગઈ છે. હવે તમે કહેશો કે આ કઈ રીતે? તેનો જવાબ ઈતિહાસમાં છુપાયેલો છે. તે ઈતિહાસ જે ટીમ ઈન્ડિયાના વનડેમાં ત્રીજીવાર વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનવા તરફ ઈશારો કરી રહ્યો છે. જ્યારે સ્પેનના ફુટબોલ વિશ્વકપના ફાઈનલમાં પહોંચ્યા બાદ બીજીવાર આવું થઈ શકે છે.
FIFA WC ના ફાઇનલમાં સ્પેન અને ટીમ ઈન્ડિયાનું કનેક્શન
2010મા જ્યારે સ્પેનની ટીમે ફુટબોલ વિશ્વકપની ફાઈનલ રમી હતી તો ત્યારબાદ ટીમ ઈન્ડિયાએ 28 વર્ષનો દુષ્કાળ ખતમ કર્યો. ભારતે ફીફા વર્લ્ડકપ 2010ના આગામી વર્ષ એટલે કે 2011મા રમાયેલા વનડે વિશ્વકપમાં જીત મેળવી હતી. હવે ફરી સ્પેન ફાઈલમાં છે. ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ની પ્રથમ સેમીફાઈનલમાં ફ્રાન્સને હરાવી તેણે ફાઈનલની ટિકિટ મેળવી છે. મોટી વાત છે કે આગામી વર્ષે વનડે વિશ્વકપ પણ છે. તેવામાં સ્પેનનું ફુટબોલ વિશ્વકપની ફાઈનલમાં પહોંચ્યા બાદ બીજીવાર ટીમ ઈન્ડિયા આગામી વર્ષે રમાનાર વનડે વિશ્વકપ જીતવાની આશા લગાવી રહી છે.
જોકે સ્પેન 2010ના ફુટબોલ વિશ્વકપમાં ચેમ્પિયન બન્યું હતું. હવે 16 વર્ષ બાદ ફરી સ્પેને ફુટબોલ વિશ્વકપનું ટ્રોફી પોતાના નામે કરી લીધી તો આગામી વર્ષે ટીમ ઈન્ડિયાના વિશ્વકપ જીતવાનું વધુ એક પાક્કુ સમીકરણ જોડાઈ શકે છે.
FIFA WC 2026 ફાઈનલમાં કોની સામે થશે ટક્કર?
ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના ફાઈનલમાં સ્પેનની ટક્કર ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટીના સામે થશે. ટૂર્નામેન્ટની બીજી સેમીફાઈનલમાં આર્જેન્ટીનાએ ઈંગ્લેન્ડને 2-1થી હરાવી સતત બીજીવાર ફાઈનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. અત્યાર સુધી સ્પેને મજબૂત પ્રદર્શન કર્યું છે. તેની સામે ટૂર્નામેન્ટમાં વિરોધી ટીમ માત્ર એક ગોલ કરી શકી છે.