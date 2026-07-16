/Spain vs Argentina Final: જેને ક્યારેક મેસ્સીએ ખોળામાં રમાડ્યો હતો, ફાઇનલમાં હવે તેની જ સામે થશે ટક્કર!

Messi vs Lamine Yamal: ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના ફાઈનલની લાઇન-અપ નક્કી થઈ ગઈ છે. ટૂર્નામેન્ટનો મહામુકાબલો સ્પેન અને આર્જેન્ટીના વચ્ચે રમાશે. પ્રથમ સેમીફાઈનલમાં ફ્રાન્સને હરાવી સ્પેને ફાઇનલની ટિકિટ કરાવી બતી તો બીજી સેમીફાઈનલમાં ઈંગ્લેન્ડનો પડકાર સમાપ્ત કરી આર્જેન્ટીનાએ ફાઈનલમાં જગ્યા મેળવી છે. સ્પેન અને આર્જેન્ટીનાના ફાઈનલમાં પહોંચવાને કારણે રસપ્રદ ઘટના સામે આવી છે કે જે બાળકને આર્જેન્ટીનાના સુપરસ્ટાર અને કેપ્ટન મેસ્સીએ પોતાના ખોળામાં રમાડ્યો હતો, હવે તેણે તેનો સામનો કરવો પડશે. આખરે તે 6 મહિનાનો બાળક હવે 19 વર્ષીય યુવાન બની ગયો છે.
મેસ્સીએ જ્યારે યમાલને ખોળામાં રમાડ્યો
આ વાત 2007ની છે. 18 વર્ષીય મેસ્સી ત્યારે ફુટબોલની દુનિયામાં ઉભરતો સિતારો હતો. તેણે પોતાના પ્રથમ ફુટબોલ વિશ્વકપ પણ રમ્યો હતો. મેસ્સીએ ત્યારે UNICEF ના એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી, આ દરમિયાન તેણે એક 6 મહિનાના બાળકની સાથે ફોટો શૂટ કરવાનું હતું. જાણો છો તે બાળક કોણ હતો? તેનું નામ હતું લામિન યમાલ, તે હવે 19 વર્ષનો થઈ ગયો છે અને સ્પેનની ફુટબોલ ટીમની ધડકન બની ગયો છે.
Before you start imagining a possible Messi Yamal encounter in the World Cup finals, time to revisit the first time Messi faced Yamal.
In 2007, in a UNICEF calendar, where Yamal's family was chosen after a raffle in their neighbourhood in Mataro.
Oh, and Yamal's dad Mounir is 5… pic.twitter.com/JhjlVOLvH4
— Joy Bhattacharjya (@joybhattacharj) July 15, 2026
ફોટોશૂટ દરમિયાન મેસ્સીએ ત્યારે 6 મહિનાના યમાલને પોતાના ખોળામાં લઈ ખવળાવ્યું પણ હતું. પરંતુ તે ફોટોને આગામી 17 વર્ષ સુધી ખાનગી રાખવામાં આવ્યો. 2024મા પ્રથમવાર લામિન યમાલ સાથેના ફોટો પર ખુલાસો થયો. ત્યારે તે ફોટોને કેપ્શન આપવામાં આવ્યું હતું0- ધ બિગનિંગ ઓફ ટૂ લેજેન્ડ્સ.
સ્પેન અને આર્જેન્ટીના વચ્ચે ફાઈનલ જંગ
ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ની ફાઈનલમાં જ્યારે સ્પેન અને આર્જેન્ટીનાનો મુકાલબો થશે તો લામિન યમાલ અને લિયોનેલ મેસ્સી પર પણ નજર રહેશે. આર્જેન્ટીનાનો આ સતત બીજો ફાઈનલ મુકાબલો હશે. તો સ્પેન 16 વર્ષ બાદ ફાઈનલમાં પહોંચ્યું છે. છેલ્લે જ્યારે સ્પેન ફાઈનલ રમ્યું તો તેણે ટ્રોફી કબજે કરી હતી. આ વખતે તે જોવાનું રહેશે કે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટીના સતત બીજી વખત ટાઇટલ જીતશે કે સ્પેન નવો ઈતિહાસ રચશે.