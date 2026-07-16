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Spain vs Argentina Final: જેને ક્યારેક મેસ્સીએ ખોળામાં રમાડ્યો હતો, ફાઇનલમાં હવે તેની જ સામે થશે ટક્કર!

FIFA World Cup 2026 Final: સ્પેન અને આર્જેન્ટીનાની ટીમ ફુટબોલ ચેમ્પિયન બનવા માટે આમને-સામને ટકરાશે. આ મુકાબલામાં મેસ્સીનો સામનો તેની સામે થશે, જેને તેણે એક સમયે ખોળામાં રમાડ્યો હતો.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 16, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:38 AM IST
Spain vs Argentina Final: જેને ક્યારેક મેસ્સીએ ખોળામાં રમાડ્યો હતો, ફાઇનલમાં હવે તેની જ સામે થશે ટક્કર!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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