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સ્પેનની જીતથી ભારતીય ક્રિકેટ ફેન્સ ખુશ! જાણો 16 વર્ષ જૂનો એવો કયો સંયોગ છે જે ભારતને બનાવી શકે છે વિશ્વ વિજેતા

ફુટબોલની દુનિયાનું નવું બાદશાહ સ્પેન બની ગયું છે. ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ની ફાઈનલમાં સ્પેને આર્જેન્ટીનાને 1-0થી હરાવી ટ્રોફી કબજે કરી છે. 2010 બાદ સ્પેન બીજીવાર ફુટબોલમાં વિશ્વ વિજેતા બન્યું છે. સ્પેનની જીત સાથે એક સંયોગ બની ગયો છે. તેવામાં સવાલ થઈ રહ્યો છે કે શું ભારતીય ટીમ આગામી વર્ષે વનડે વિશ્વકપ જીતશે?

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 20, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:43 AM IST
સ્પેનની જીતથી ભારતીય ક્રિકેટ ફેન્સ ખુશ! જાણો 16 વર્ષ જૂનો એવો કયો સંયોગ છે જે ભારતને બનાવી શકે છે વિશ્વ વિજેતા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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