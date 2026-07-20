/સ્પેનની જીતથી ભારતીય ક્રિકેટ ફેન્સ ખુશ! જાણો 16 વર્ષ જૂનો એવો કયો સંયોગ છે જે ભારતને બનાવી શકે છે વિશ્વ વિજેતા

104 મેચ અને 39 દિવસ બાદ ફુટબોલની દુનિયાનું નવું બાદશાહ સ્પેન બની ગયું છે. ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ની ફાઈનલમાં સ્પેને આર્જેન્ટીનાને 1-0થી પરાજય આપી ટ્રોફી કબજે કરી છે. સ્પેને 2010 બાદ બીજીવાર ફુટબોલ વિશ્વકપ જીત્યો છે. આ સાથે આર્જેન્ટીના અને લિયોનેલ મેસ્સીનું સતત બીજીવાર વિશ્વ વિજેતા બનવાનું સપનું ચકનાચૂર થઈ ગયું છે. સ્પેન માટે એક્સ્ટ્રા ટાઈમમાં ફેરાન ટોરેસે ગોલ કર્યો હતો. સ્પેનની આ જીત સાથે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે એક ગજબનો સંયોગ બની ગયો છે.
ફુટબોલનું વિશ્વ વિજેતા બન્યું સ્પેન
સ્પેને આર્જેન્ટીનાને હરાવી ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ની ટ્રોફી જીતી લીધી છે. સ્પેનની આ જીતનો હીરો ફેરાન ટોરેસ રહ્યો, જેણે એક્સ્ટ્રા ટાઈમમાં વિજયી ગોલ કર્યો હતો. એક્સ્ટ્રા ટાઈમમાં 106મી મિનિટે ટોરેસે આ ગોલ કર્યો હતો. સ્પેન 2010 બાદ બીજીવાર વિશ્વ વિજેતા બન્યું છે. આ સાથે ભારતીય ક્રિકેટ ફેન્સ માટે એક સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે.
સ્પેનની જીતથી બની ગયો ગજબનો સંયોગ
ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા સ્પેનની જીત બાદ એક ગજબનો સંયોગ બની ગયો છે. આ સંયોગ ભારતીય ક્રિકેટ ફેન્સને ખુશ કરી શકે છે. તેવામાં હવે ચર્ચા થઈ રહી છે કે સ્પેનની જીત બાદ શું ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ આગામી વર્ષે રમાનાર વનડે વિશ્વકપ-2027ની ટ્રોફી જીતશે?
2010મા સ્પેનની જીત, 2011મા ભારતે જીત્યો વનડે વિશ્વકપ
ફુટબોલ વિશ્વકપ 2010મા સ્પેને પ્રથમવાર ટ્રોફી કબજે કરી હતી. ત્યારબાદ 2011મા વનડે વિશ્વકપ રમાયો હતો. જેમાં ભારતે શ્રીલંકાને હરાવી 28 વર્ષ બાદ વિશ્વ કપની ટ્રોફી જીતી હતી. એટલે કે સ્પેનની જીત બાદ ભારતને જીત મળી હતી. હવે 2026નો ફુટબોલ વિશ્વકપ સ્પેને જીતી લીધો છે. આગામી વર્ષે 2027મા સાઉથ આફ્રિકામાં વનડે એટલે કે 50 ઓવરનો વિશ્વકપ રમાવાનો છે. તેવામાં ભારતીય ક્રિકેટ ફેન્સ આશા કરી રહ્યાં છે કે ભારતીય ટીમ 16 વર્ષ બાદ ફરી આ વિશ્વકપ જીતે.
સ્પેને પણ 16 વર્ષ બાદ જીત્યો વિશ્વકપ
સ્પેનની ટીમ છેલ્લે 2010મા ફુટબોલ વિશ્વ વિજેતા બની હતી. હવે સ્પેને 16 વર્ષ બાદ આ ટ્રોફી જીતી છે. તેવામાં ભારતીય ટીમે છેલ્લે 2011મા 50 ઓવરનો વનડે વિશ્વકપ જીત્યો હતો. હવે આગામી વર્ષ એટલે કે 2027મા સાઉથ આફ્રિકામાં 50 ઓવરનો વિશ્વકપ રમાવાનો છે. તેવામાં શુભમન ગિલની સેના 16 વર્ષ બાદ ભારતને વનડે ક્રિકેટમાં વિશ્વ વિજેતા બનાવે તેવી આશા ક્રિકેટ ફેન્સ રાખી રહ્યાં છે.