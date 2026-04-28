24માંથી 20 ડોટ બોલ... 22 વર્ષીય બોલરે રચ્યો ઇતિહાસ, IPLમાં પહેલીવાર થયો આ ચમત્કાર
Suyash Sharma 20 Dot Balls : RCBના સ્પિનરે IPLના ઇતિહાસમાં એક એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે, જે છેલ્લા 18 વર્ષમાં ક્યારેય કોઈ બોલરે મેળવી નથી. તેણે પોતાની ચાર ઓવરમાં માત્ર 7 રન આપ્યા. આ સ્પેલ દરમિયાન તેણે સૌથી વધુ ડોટ બોલ ફેંકવાનો એક યાદગાર રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
Suyash Sharma 20 Dot Balls : IPL 2026ની 39મી મેચ ફાસ્ટ બોલરોની હતી. દિલ્હી અને RCB વચ્ચેની આ ટક્કરમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરના ફાસ્ટ બોલરોએ કુલ 8 વિકેટ લીધી. છતાં એક યુવા સ્પિનરે પોતાની જાદુઈ સ્પિનથી ઇતિહાસમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું. આ સ્પિનર બીજું કોઈ નહીં પણ 22 વર્ષીય લેગ-સ્પિનર સુયશ શર્મા છે, જેણે દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે જે IPLના 18 વર્ષના ઇતિહાસમાં કોઈ અન્ય સ્પિનરે કરી નથી.
દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે સુયશ શર્માએ પોતાની સ્પિન બોલિંગથી બેટ્સમેનોને લાચાર બનાવી દીધા. તેણે 4 ઓવરના પોતાના ક્વોટામાં કુલ 20 ડોટ બોલ ફેંક્યા. IPLના ઇતિહાસમાં આ એક જ મેચમાં સ્પિનર દ્વારા ફેંકવામાં આવેલા સૌથી વધુ ડોટ બોલનો નવો રેકોર્ડ છે.
આ સંદર્ભમાં સુયશે અનુભવી ફાસ્ટ બોલર દીપક ચહરના રેકોર્ડની બરાબરી કરી છે, જેણે 2019માં KKR સામે 20 ડોટ બોલ ફેંક્યા હતા. હવે, સુયશ અને દીપક સંયુક્ત રીતે એક જ મેચમાં સૌથી વધુ ડોટ બોલ ફેંકનારા બોલર બનવાનો દરજ્જો ધરાવે છે.
— Star Sports (@StarSportsIndia) April 27, 2026
ઇકોનોમિક બોલિંગ માટે એક નવો રેકોર્ડ
સુયશ શર્માનો સ્પેલ માત્ર ઇકોનોમિક જ નહીં પણ ઐતિહાસિક પણ હતો. તેણે 4 ઓવરમાં માત્ર 7 રન આપ્યા. જેમાંથી 3 વાઈડથી આવ્યા હતા અને એક વિકેટ પણ લીધી. તેનો ઇકોનોમી રેટ 1.75 હતો. આ IPLના ઇતિહાસમાં સંયુક્ત રીતે બીજા ક્રમનો સૌથી ઇકોનોમિક 4-ઓવર સ્પેલ છે. આ વિશિષ્ટ યાદીમાં ફક્ત યુઝવેન્દ્ર ચહલ 1.5ના ઇકોનોમી રેટ સાથે તેનાથી આગળ છે.
2023માં ડેબ્યૂ
2023માં કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ માટે IPLમાં ડેબ્યૂ કરનાર સુયશ શર્માએ તેની પહેલી જ મેચમાં RCB સામે 3 વિકેટ લઈને સનસનાટી મચાવી હતી. ત્યારબાદ તે 2025માં RCB માં જોડાયો. ત્યારથી સુયશ વધુ મજબૂત દેખાયો છે. આજ સુધીમાં તેણે 34 IPL મેચોમાં 24 વિકેટ લીધી છે. આ સિઝનમાં તે ફક્ત 7.84ના ઇકોનોમી રેટથી રન આપી રહ્યો છે.
સુયશની ખાસિયત શું છે ?
સુયશ શર્મા છેલ્લી ત્રણ સિઝનથી IPLમાં રમી રહ્યો છે. તેનો સૌથી મોટો પ્લસ પોઈન્ટ એ છે કે તે કોઈપણ બેટ્સમેન સામે બોલિંગ કરતી વખતે કોઈ ડર રાખતો નથી. તેની બોલિંગ એક્શન ખૂબ જ ઝડપી અને સીધી છે, જે રવિ બિશ્નોઈ જેવી જ છે. પરંપરાગત લેગ-સ્પિનરોની તુલનામાં તે હવામાં થોડી વધુ ગતિથી બોલ ફેંકે છે, જેના કારણે બેટ્સમેનોને બોલની લેન્થ જાણવા અથવા ફૂટવર્ક માટે ખૂબ જ ઓછો સમય મળે છે. આ સ્પિનરની સૌથી મોટી તાકાત તેની ગુગલી છે.
