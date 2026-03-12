SRHની માલકીન કાવ્યા મારનની ટીમે આ પાકિસ્તાની સ્પિનર ખરીદ્યો, ઓક્શનમાં ખર્ચ્યા ₹2.34 કરોડ; સોશિયલ મીડિયા પર મચી ખલબલી
SunRisers Leeds: IPL ટીમ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની સિસ્ટર ફ્રેન્ચાઇઝી સનરાઇઝર્સ લીડ્સે ગુરુવારે (12 જાન્યુઆરી) 'ધ હન્ડ્રેડ'ના પ્રથમ ઓક્શનમાં પાકિસ્તાની સ્પિનર અબરાર અહમદને સાઈન કર્યો છે. આ સાથે જ તેમણે હાલમાં જ ભારતીય ટીમના માલિકોના તે નિયમને તોડી નાખ્યો છે, જેમાં તેઓ દુનિયાભરની સૌથી મોટી T20 લીગમાં કોઈપણ પાકિસ્તાની ખેલાડીને સાઈન કરવાની મનાઈ કરી દેતા હતા.
Trending Photos
SunRisers Leeds: IPL ટીમ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની સિસ્ટર ફ્રેન્ચાઇઝી સનરાઇઝર્સ લીડ્સે ગુરુવારે (12 જાન્યુઆરી) 'ધ હન્ડ્રેડ'ના પ્રથમ ઓક્શનમાં પાકિસ્તાની સ્પિનર અબરાર અહમદને સાઈન કર્યો છે. આ સાથે જ તેમણે હાલમાં જ ભારતીય ટીમના માલિકોના તે નિયમને તોડી નાખ્યો છે, જેમાં તેઓ દુનિયાભરની સૌથી મોટી T20 લીગમાં કોઈપણ પાકિસ્તાની ખેલાડીને સાઈન કરવાની મનાઈ કરી દેતા હતા. અબરાર અહમદનું નામ ટિયર 2 સ્પિનર્સ સેટના અંતમાં ઓક્શનમાં આવ્યું હતું.
કાવ્યા મારનની ટીમે પાકિસ્તાની ક્રિકેટરને ખરીદ્યો
સનરાઇઝર્સ લીડ્સે ટ્રેન્ટ રોકેટ્સ સામે લાંબી બોલી લગાવી અને £190,000 (આશરે ₹2.34 કરોડ)ની બોલી લગાવીને પાકિસ્તાની ખેલાડીને ખરીદ્યો છે. 27 વર્ષીય અબરાર અહમદ એક લેગ-સ્પિનર છે, જેમણે પાકિસ્તાન માટે 46 ટેસ્ટ, 28 ODI અને 52 T20I વિકેટ ઝડપી છે. અબરાર અહમદ હાલમાં જ યોજાયેલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં પાકિસ્તાની ટીમનો સભ્ય હતો. સનરાઇઝર્સ લીડ્સના અબરાર અહમદને ખરીદવાના નિર્ણયથી ભારતમાં ઘણા લોકો નારાજ જોવા મળી રહ્યા છે.
ભારત સાથે જોડાયેલી ફ્રેન્ચાઇઝીએ તોડ્યો નિયમ
IPLમાં પાકિસ્તાની ક્રિકેટરો પર પ્રતિબંધ મુકાયા બાદ કદાચ આ પ્રથમ વખત છે, જ્યારે ભારત સાથે જોડાયેલી કોઈ ફ્રેન્ચાઇઝીએ પાકિસ્તાની ક્રિકેટરને સાઈન કર્યો હોય. આ પહેલીવાર હશે જ્યારે અબરાર અહમદ યુરોપમાં કોઈ T20 લીગમાં રમશે. તેણે અત્યાર સુધી માત્ર પાકિસ્તાન સુપર લીગ (PSL), બાંગ્લાદેશ પ્રીમિયર લીગ (BPL) અને મેજર લીગ ક્રિકેટ (MLC)માં રમતો હતો. જો કે, તેનું રમવું પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)ની મંજૂરી પર નિર્ભર રહેશે.
સન ગ્રુપની માલિકી હેઠળ છે 'સનરાઇઝર્સ લીડ્સ'
સનરાઇઝર્સ લીડ્સ સંપૂર્ણપણે ભારતીય મીડિયા ગ્રુપ 'સન ગ્રુપ'ની માલિકી હેઠળ છે, જેનું નેતૃત્વ કલાનિધિ મારન અને તેમની પુત્રી (CEO) કાવ્યા મારન કરે છે. આ ફ્રેન્ચાઇઝી પહેલા 'નોર્ધન સુપરચાર્જર્સ' તરીકે ઓળખાતી હતી અને આ વર્ષે ભારતીય કંપનીએ હસ્તગત કરી છે. 'ધ હન્ડ્રેડ'માં ભારતીય કંપનીઓએ ફ્રેન્ચાઇઝી લેતા એવી અફવાઓ ઉડી હતી કે, પાકિસ્તાની ખેલાડીઓને ઓક્શનમાં પસંદ કરવામાં આવશે નહીં, જેમ SA20 - દક્ષિણ આફ્રિકાની T20 કોમ્પિટિશન અને IPLમાં થાય છે, જ્યાં બધા માલિકો પાસે પહેલેથી જ રમતની સૌથી મૂલ્યવાન ટીમો છે.
જોઈન્ટ સ્ટેટમેન્ટ કર્યુ જાહેર
આ બાબતે પ્રતિક્રિયા આપતા ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB)એ ફ્રેન્ચાઇઝીઓ સાથે મળીને એક જોઈન્ટ નિવેદન જાહેર કર્યું હતું, જેમાં બધાને સાથે લઈને ચાલવાનું અને ભેદભાવ વિરોધી નીતિઓનું પાલન કરવાનું વચન આપ્યું હતું. ECBએ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે, 'ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ અને ધ હન્ડ્રેડની તમામ આઠ ફ્રેન્ચાઇઝીઓ આ સુનિશ્ચિત કરવાના પોતાના વચનનો પુનરોચ્ચાર કરે છે કે, ધ હન્ડ્રેડને એક એવી કોમ્પિટિશન બની રહે જે સૌને સાથે લઈને ચાલનારી, આવકારદાયક અને દરેક માટે ખુલ્લી હોય.'
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે