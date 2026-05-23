/IPL 2026: તો SRH બનશે ચેમ્પિયન! બની ગયો 2016 જેવો જાદુઈ સંયોગ, વિરોધી ટીમ પણ ચોંકી જશે

SRH Coincidence Like IPL 2016: આઈપીએલનું ટાઈટલ પેટ કમિન્સની સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ જીતી શકે છે. આ દાવો અમે કરી રહ્યાં નથી, પરંતુ 67 મેચ બાદ પોઈન્ટ ટેબલની તસવીરે એક એવો સંયોગ બનાવ્યો છે, જે SRH ને 10 વર્ષ પહેલાની જેમ ચેમ્પિયન બનાવી રહ્યો છે, આવો વિગતવાર જાણીએ.
SRH Coincidence Like IPL 2016: શું ઈતિહાસનું પુનરાવર્તન થવાનું છે? શું પેટ કમિન્સની આગેવાનીમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ આઈપીએલ 2026ની ટ્રોફી ઉઠાવવા માટે તૈયાર છે? આ સવાલ દરેક ક્રિકેટ ફેન્સના મનમાં ચાલી રહ્યો છે. આઈપીએલ 2026ના લીગ સ્ટેજના અંતમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં એક એવો અવિશ્વસનીય, અદ્ભુત અને હૂબહૂ 10 વર્ષ જૂનો સંયોગ બની ગયો છે, જેણે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના ફેન્સને ખુશ થવાની તક આપી છે, જ્યારે વિરોધી ટીમના હોશ ઉડાવી દીધા છે.
આ વાતથી ઇનકાર કરી શકાય નહીં કે ક્રિકેટની દુનિયામાં ઘણીવાર સંયોગને ભાગ્યનો ઈશારો માનવામાં આવે છે. વર્ષ 2016મા જ્યારે હૈદરાબાદે પોતાની પ્રથમ અને એકમાત્ર આઈપીએલ ટ્રોફી જીતી હતી, ત્યારે જે સમીકરણ બન્યા હતા, તે 10 વર્ષ બાદ એટલે કે આઈપીએલ 2026મા તે કહાની જોવા મળી રહી છે.
શું છે 2016 અને 2026નું તે જાદુઈ સમીકરણ?
જો તમે 2016 અને 2026ના આઈપીએલ પ્લેઓફની તસવીરોને આજુ-બાજુ રાખી જોશો તો તમારા હોશ ઉડી જશે. બંને સીઝનમાં ટોપ-3 ટીમો અને તેની સ્થિતિ એક સમાન છે.
વર્ષ 2016નું પ્લેઓફ સમીકરણ
નંબર 1 અને નંબર 2 (Top-2): ગુજરાત (ત્યારે ગુજરાત લાયન્સ) અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂ (RCB)
નંબર 3 (Eliminator): સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH)
વર્ષ 2026ના પ્લેઓફ સમીકરણ (હૂબહૂ કહાની)
નંબર 1 અને નંબર 2 (Top-2): રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂ અને ગુજરાત ટાઈટન્સ (GT)
નંબર 3 (Eliminator): સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH)
વર્ષ 2016મા પણ ગુજરાત અને આરસીબીની ટીમો ટોપ-2મા હતી અને ક્વોલીફાયર-1 રમી રહી હતી. તો સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ ત્રીજા સ્થાને રહી એલિમિનેટર મેચ રમવા ઉતરી હતી. વર્ષ 2026ના લીગ સ્ટેજના અંતમાં પણ આરસીબી અને ગુજરાત ટોપ 2મા છે, જ્યારે હૈદરાબાદ ત્રીજા સ્થાને રહી એલિમિનેટર રમવા તૈયાર છે.
2016મા એલિમિનેટર રમી ચેમ્પિયન બની હતી SRH
આઈપીએલનો ઈતિહાસ જુઓ, તો નંબર-3 કે નંબર-4 પર રહેનારી ટીમો માટે ટાઇટલ જીતવું મુશ્કેલ છે, કારણ કે તેણે ફાઇનલ સુધી પહોંચવા માટે સતત બે નોકઆઉટ (એલિમિનેટર અને ક્વોલિફાયર-2) મેચ જીતવી પડે છે. આઈપીએલના છેલ્લા 18 વર્ષના ઈતિહાસમાં માત્ર એક વખત એવું બન્યું છે, જ્યારે કોઈ ટીમે એલિમિનિટર મેચ રમ્યા બાદ પણ ટ્રોફી પોતાના નામે કરી હોય અને આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ 2016મા ડેવિડ વોર્નરની આગેવાનીમાં હૈદરાબાદે મેળવી હતી. ત્યારે હૈદરાબાદે એલિમિનેટરમાં જીત મેળવી, ત્યારબાદ ક્વોલિફાયર-2મા બાજી મારી અને અંતે ચિન્નાસ્વામીમાં વિરાટ કોહલીની આરસીબીને હરાવી ટ્રોફી કબજે કરી હતી.
શું આ વખતે કમિન્સ ઈતિહાસનું કરશે પુનરાવર્તન?
આઈપીએલ 2026મા પેટ કમિન્સની ઓરેન્જ આર્મી જે રીતે આક્રમક લાગી રહી છે, તેને જોઈ વિરોધી ટીમમાં ડરનો માહોલ છે. ટીમે આ સિઝનમાં રેકોર્ડ 9 વખત 200+નો સ્કોર બનાવ્યો છે, જે એક રેકોર્ડ છે. અભિષેક શર્મા, હેડ અને ક્લાસેન સારી બેટિંગ કરી રહ્યાં છે.
ભલે હૈદરાબાદની ટીમ અંતિમ લીગ મેચના સમીકરણોને કારણે ટોપ-2ની રેસમાં થોડી પાછળ રહી હોય, પરંતુ 2016નો સંયોગ ઈશારો કરી રહ્યો છે કે કમિન્સની સેના માટે એલિમિનેટરનો રસ્તો ટ્રોફીનો રસ્તો બની શકે છે. હવે તે જોવાનું રહેશે કે હૈદરાબાદ 2016ના ઈતિહાસનું પુનરાવર્તન કરી શકે છે કે નહીં.