/આજે વધુ એક ટીમ IPL 2026માંથી થઈ જશે બહાર, જીતનારી ટીમને પણ નહીં મળે ફાઇનલની ટિકિટ, જાણો કેમ

IPL 2026 Eliminator : આજે IPL 2026ની ટાઇટલ રેસમાંથી વધુ એક ટીમ બહાર થઈ જશે. અત્યાર સુધીમાં છ ટીમો ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. દરમિયાન આજે પ્લેઓફમાં પહોંચેલી ચાર ટીમોમાંથી એક વધુ ટીમ બહાર થઈ જશે. IPL 2026 એલિમિનેટર મેચ આજે 27 મેના રોજ ન્યુ ચંદીગઢમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે રમાશે. ક્વોલિફાયર 1 RCB અને GT વચ્ચે રમાઈ હતી, જેમાં RCB જીત્યું હતું. RCB ફાઇનલમાં પહોંચી ગયું છે, તો GT પણ હજુ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થયું નથી.
જીતનારી ટીમને પણ નહીં મળે ફાઇનલની ટિકિટ
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે ક્વોલિફાયર-1માં ગુજરાત ટાઇટન્સને હરાવીને 19મી IPL સીઝનના ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન બુક કર્યું છે. હવે, બધાનું ધ્યાન હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન વચ્ચેની મેચ પર છે. હારનારી ટીમ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર ફેંકાઈ જશે. જો કે, જીતનારી ટીમને પણ ફાઇનલની સીધી ટિકિટ મળશે નહીં. એલિમિનેટર મેચમાં જીત મેળવનાર ટીમને ક્વોલિફાયર-2માં ક્વોલિફાયર-1માં હારેલી ટીમ ગુજરાત ટાઇટન્સનો સામનો કરવો પડશે.
ક્વોલિફાયર-2ની વિજેતા ટીમ ફાઇનલમાં જશે
ક્વોલિફાયર-2ની વિજેતા ટીમ ફાઇનલમાં જશે, જ્યાં RCB પહેલાથી જ પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી ચૂકી છે. ફાઇનલ મેચ રવિવાર, 31 મેના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે, જ્યારે ક્વોલિફાયર-2 29 મેના રોજ ચંદીગઢમાં યોજાવાની છે. ફાઇનલ ફક્ત બે દિવસ પછી યોજાવાની હોવાથી ક્વોલિફાયર-2ના વિજેતા પાસે છેલ્લી મેચ માટે તૈયારી કરવા માટે ખૂબ જ ઓછો સમય હશે.
IPL એ પહેલી ટુર્નામેન્ટ હતી જેમાં સેમિફાઇનલ સિસ્ટમ તોડી હતી અને એક નવો કોન્સેપ્ટ રજૂ કર્યો હતો. ક્વોલિફાયર સિસ્ટમ T20 લીગમાં ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. પ્લેઓફ અંગે BCCIની ફિલોસોફી એ છે કે લીગ તબક્કા દરમિયાન સારું પ્રદર્શન કરનારી ટીમોને નોકઆઉટ તબક્કામાં ફાયદો મળવો જોઈએ. આ જ કારણ છે કે ટેબલ-ટોપર્સને ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે બે તક આપવામાં આવે છે, જ્યારે ત્રીજા અને ચોથા સ્થાને રહેલી ટીમોને ફાઇનલમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે બે મેચ જીતવી પડે છે.