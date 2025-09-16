Asia Cup 2025 : બે ટીમો એશિયા કપમાંથી બહાર...નિસાન્કાની ફિફ્ટીએ શ્રીલંકાની બચાવી લાજ
Asia Cup 2025 : એશિયા કપ 2025 એક રોમાંચક તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. બે ટીમો ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. સોમવારે બે મેચ રમાઈ હતી, જેમાં પ્રથમ મેચમાં UAEએ ઓમાન સામે જીત મેળવી હતી અને ટીમને બહારનો રસ્તો બતાવ્યો હતો. જ્યારે બીજી મેચમાં શ્રીલંકાએ હોંગકોંગને હરાવીને બહાર કરી દીધું હતું.
Asia Cup 2025 : એશિયા કપ 2025માંથી બે ટીમો બહાર થઈ ગઈ છે. સોમવારે યોજાયેલી બે મેચોમાંથી પ્રથમ મેચમાં UAEએ ઓમાનને હરાવતા તે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયું છે, તો બીજી મેચમાં હોંગકોંગ શ્રીલંકાની સામે હારતા બહાર થઈ ગયું છે. શ્રીલંકાની ટીમ હોંગકોંગને હરાવીને ગ્રુપ Bમાં નંબર-1 પર પહોંચી ગઈ છે.
હોંગકોંગનો સતત ત્રીજો પરાજય
ટીમ ઈન્ડિયાનો એશિયા કપ 2025ના ગ્રુપ Aમાં દબદબો જોવા મળ્યો છે. ભારતીય ટીમે પાકિસ્તાન અને UAEને હરાવીને પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે. જો આપણે ગ્રુપ Bની વાત કરીએ, તો શ્રીલંકાની ટીમ સતત બે જીત પછી અફઘાનિસ્તાનને હરાવીને નંબર-1 પર પહોંચી ગયું છે. જોકે, શ્રીલંકાની ટીમને હોંગકોંગ સામે જીતવા માટે પણ સંઘર્ષ કરવો પડ્યો.
શ્રીલંકાએ ટોસ જીત્યો હતો
શ્રીલંકાની ટીમે મેચમાં ટોસ જીત્યો અને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. હોંગકોંગ માટે અંશુમન અને નિઝાકત ખાને શાનદાર બેટિંગ કરી. અંશુમાન ફિફ્ટી ચૂકી ગયો અને 48 રનની ઇનિંગ રમ્યો. બીજી તરફ નિઝાકત ખાને 38 બોલમાં 52 રનની ઇનિંગ રમીને ટીમનું સન્માન બચાવ્યું. આ બે બેટ્સમેનોની ઇનિંગના આધારે હોંગકોંગે શ્રીલંકા સામે 150 રનનો સ્કોર ઉભો કર્યો હતો.
નિશાંકાએ ટીમની લાજ બચાવી
હોંગકોંગ સામે શ્રીલંકાની ટીમ એક છેડેથી પત્તાના ઢગલા જેમ તૂટી પડતી જોવા મળી. પરંતુ ઓપનર પથુમ નિશાંકાએ ટીમની લાજ બચાવી. નિશાંકાએ 33 બોલમાં 68 રનની ઇનિંગ રમી. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં 2 છગ્ગા અને 6 ચોગ્ગા ફટકાર્યા. હવે શ્રીલંકાની ટીમ તેની આગામી મેચ અફઘાનિસ્તાન સામે રમશે. વાનિન્દુ હસરંગાએ 9 બોલમાં 20 રનની ઇનિંગ રમી.
