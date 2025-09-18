6, 6, 6, 6, 6... રેગિસ્તાનમાં આવી સિક્સરની આંધી, રેકોર્ડ ફિફ્ટીથી 40 વર્ષના નબીએ મચાવી ખલબલી
Sri Lanka vs Afghanistan: અફઘાનિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાઈ રહેલી એશિયા કપની 11મી મેચમાં અફઘાનિસ્તાને શાનદાર બેટિંગ કરીને 170 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો છે. આજે અફઘાનિસ્તાન માટે કરો યા મરો જેવી સ્થિતિ છે. જો અફઘાનિસ્તાન શ્રીલંકાને હરાવે છે, તો બાંગ્લાદેશને એલિમિનેટ કરીને સુપર 4માં પહોંચી જશે. અફઘાનિસ્તાનની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી હતી, પરંતુ પછી જે થયું તે એવું હતું જેની કોઈએ કલ્પના પણ નહીં કરી હોય. એક સમયે એવું લાગતું હતું કે, અફઘાન ટીમ 100 રનના આંકડે પણ પહોંચી શકશે નહીં, પરંતુ પછી રાશિદ ખાનની વિકેટ પડ્યા પછી બેટિંગ કરવા આવેલા નબીએ તાબડતોડ બેટિંગ કરીને પોતાના જ સાથી ખેલાડીના રેકોર્ડની બરાબરી કરીને ઇતિહાસ રચ્યો.
આવું કરનાર બીજો ખેલાડી
એશિયા કપમાં સૌથી ઝડપી ફિફ્ટીનો રેકોર્ડ અગાઉ અફઘાનિસ્તાનના ખેલાડી અઝમતુલ્લાહ ઉમરઝાઈના નામે હતો. તેમણે 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ હોંગકોંગ સામે 20 બોલમાં ફિફ્ટી ફટકારી હતી. આજે શ્રીલંકા સામે મોહમ્મદ નબીએ ધમાકેદાર ઇનિંગ રમીને પોતાની ટીમને મુશ્કેલીમાંથી બચાવી, માત્ર 20 બોલમાં 53 રન બનાવ્યા અને 22 બોલમાં 60 રન બનાવીને અઝમતુલ્લાહ ઉમરઝાઈના રેકોર્ડની બરાબરી કરી.
નબીનો ઐતિહાસિક રેકોર્ડ
નબીએ પોતાની છેલ્લી ઓવરમાં 5 છગ્ગા ફટકારીને બધાને ચોંકાવી દીધા. તેમણે મેચનું પરિણામ સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યું. જોરદાર બેટિંગ કરતા નબીએ માત્ર 22 બોલમાં 60 રન બનાવ્યા. તેમણે પોતાની ઇનિંગ દરમિયાન ત્રણ ચોગ્ગા અને છ છગ્ગા ફટકાર્યા. તેમનો સ્ટ્રાઇક રેટ 272.89 હતો. તેની શાનદાર ઇનિંગને કારણે નબીએ અફઘાનિસ્તાનનો સ્કોર 170 સુધી પહોંચાડ્યો હતો.
શ્રીલંકાને જીતવા માટે 170 રનની જરૂર
ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લેનાર અફઘાનિસ્તાન ભૂલ કરી રહ્યું હોય તેવું લાગતું હતું. તેમનો બેટિંગ ક્રમ સતત આઉટ થતો જઈ રહ્યો હતો. ઇબ્રાહિમ ઝાદરાનના 24 રન સિવાય સમગ્ર ટોપ ઓર્ડર ખરાબ પ્રદર્શન કરી રહ્યો હતો. વિકેટોના સતત પતન વચ્ચે અફઘાન કેપ્ટન રાશિદ ખાન બેટિંગ કરવા આવ્યો અને તેની 24 રનની ઇનિંગ દરમિયાન બે છગ્ગા અને એક ચોગ્ગા ફટકાર્યા. રાશિદ ખાન પાસેથી ટીમને અપેક્ષા હતી, પરંતુ મોહમ્મદ નબીએ તેની કમીને દૂર કરી. નબીની વિસ્ફોટક બેટિંગ સામે શ્રીલંકાના બોલરો લાચાર જોવા મળ્યા હતા, જેના કારણે અફઘાનિસ્તાન ટીમનો સ્કોર 169 સુધી પહોંચી ગયો. શ્રીલંકાને જીતવા માટે હવે 170 રનની જરૂર છે.
