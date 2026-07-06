/Video - લાઈવ મેચ દરમિયાન ક્રિકેટરનું મોત, અમ્પાયર સાથેના વિવાદ વચ્ચે અચાનક જ મેદાન પર ઢળી પડ્યો

Cricketer Death : શ્રીલંકામાં રમાઈ રહેલી એક ફ્રેન્ડલી ક્રિકેટ મેચ દરમિયાન હૃદયદ્રાવક ઘટના બની હતી. આ મેચ દરમિયાન એક ખેલાડી અચાનક મેદાન પર ઢળી પડ્યો અને તેનું મોત થયું. આ ઘટના બાદ સમગ્ર મેદાનમાં શોકનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું. આ ઘટનાનો વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
મેદાન પર ક્રિકેટરનું મોત
શ્રીલંકાના બેરુવાલામાં રવિવારે ઓલ્ડ બોયઝ એસોસિએશન દ્વારા આયોજિત ક્રિકેટ કાર્નિવલ અંતર્ગત એક ફ્રેન્ડલી મેચ રમાઈ રહી હતી. આ દરમિયાન આશરે 45 વર્ષીય જુલ્ફિકારનું મેદાન પર જ મોત થયું.
જુલ્ફિકાર 3 બોલમાં 6 રન બનાવીને બેટિંગ કરી રહ્યો હતો. તે દરમિયાન બંને ટીમો અમ્પાયરના એક નિર્ણયને લઈને બબાલ કરી રહી હતી. એ જ સમયે જુલ્ફિકાર અચાનક મેદાન પર ઢળી પડ્યો. તેની સ્થિતિ જોઈ અન્ય ખેલાડીઓ તરત જ મદદ માટે દોડી આવ્યા અને તેને બેરુવાલાની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો. જોકે હોસ્પિટલ પહોંચતા પહેલાં જ તેનું મોત થઈ ગયું હતું.
આ દુઃખદ ઘટનાના પગલે સમગ્ર મેદાનમાં શોકનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું અને આયોજકોએ ટૂર્નામેન્ટને અનિશ્ચિત સમય માટે સ્થગિત કરી દીધી.
Heartbreaking tragedy in Beruwala. Sri Lanka 🇱🇰
A young cricketer collapsed and passed away while batting during a school old boys’ association cricket carnival today. He was on 6* off 3 balls when he suffered a suspected heart attack. The tournament has been suspended. pic.twitter.com/tUvjzbWuwH
— Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) July 5, 2026
હાર્ટ એટેકની આશંકા
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ જુલ્ફિકારનું મોત હાર્ટ એટેકના કારણે થયું હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જોકે અધિકારીઓએ હજુ સુધી તેની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી નથી. બેરુવાલા પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી છે અને મેડિકલ રિપોર્ટની રાહ જોવામાં આવી રહી છે. રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ ઘટનાને લઈને સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કરવામાં આવશે.
તાજેતરના સમયમાં ક્રિકેટ મેદાન પર ખેલાડીઓ અચાનક બેભાન થવા અથવા હાર્ટ એટેક જેવી ઘટનાઓમાં વધારો જોવા મળતા ખેલાડીઓ અને રમતપ્રેમીઓમાં પણ ચિંતા વધી રહી છે.