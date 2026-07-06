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Video - લાઈવ મેચ દરમિયાન ક્રિકેટરનું મોત, અમ્પાયર સાથેના વિવાદ વચ્ચે અચાનક જ મેદાન પર ઢળી પડ્યો

Cricketer Death : શ્રીલંકાના બેરુવાલામાં રમાયેલી ફ્રેન્ડલી ક્રિકેટ મેચ દરમિયાન 45 વર્ષીય જુલ્ફિકાર બેટિંગ કરતી વખતે અચાનક મેદાન પર ઢળી પડ્યો હતો. તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ જવાયો, પરંતુ ત્યાં પહોંચતા પહેલાં જ તેનું મોત થયું. પ્રાથમિક રીતે હાર્ટ એટેકની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 06, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:02 PM IST
Video - લાઈવ મેચ દરમિયાન ક્રિકેટરનું મોત, અમ્પાયર સાથેના વિવાદ વચ્ચે અચાનક જ મેદાન પર ઢળી પડ્યો
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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