'બેટમાં કંઈક તો ગડબડ છે...' સિરાજની બેટિંગ જોઈ શ્રીલંકા સ્તબ્ધ, મેદાન પર જ ચેક કર્યું બેટ !

IND vs SL : મોહમ્મદ સિરાજ પોતાની ધારદાર બોલિંગ માટે તો જાણીતો છે, પરંતુ આ વખતે સિરાજે પોતાની બોલિંગ કરતાં બેટિંગ પ્રદર્શનથી બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું. સિરાજે કોલંબોમાં એક એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી જેનાથી બધા ચોંકી થઈ ગયા. તેણે છેલ્લી ઓવરમાં સતત છગ્ગા ફટકારીને ટીમને જીત અપાવી.
સિરાજની ઇનિંગ બાદ મેચ પૂરી થયા પછી શ્રીલંકા ઇલેવનના ખેલાડીઓ તેનું બેટ ચેક કરતા જોવા મળ્યા હતા. ભારત અને શ્રીલંકા ઇલેવન વચ્ચેની ત્રણ દિવસીય પ્રેક્ટિસ મેચ તેની અંતિમ ક્ષણોમાં અતિ રોમાંચક બની હતી. ત્રીજા અને અંતિમ દિવસે શ્રીલંકાએ 200/6 પર પોતાનો બીજો દાવ ડિકલેર કર્યો.
જીત માટે 207 રનનો ટાર્ગેટ આપવામાં આવ્યો હતો
ભારતને જીતવા માટે 207 રનનો ટાર્ગેટ આપવામાં આવ્યો હતો. યશસ્વી જયસ્વાલ અને શુભમન ગિલે પ્રથમ વિકેટ માટે સદીની ભાગીદારી કરીને ભારતને મજબૂત સ્થિતિમાં પહોંચાડ્યું. જોકે, મધ્યમ ક્રમના બેટ્સમેનોના ધીમા સ્પેલ બાદ થોડા સમય માટે એવું લાગતું હતું કે મેચ ડ્રોમાં સમાપ્ત થશે.
છેલ્લી 2 ઓવરમાં 23 રનની જરૂર હતી
બે ઓવર બાકી હતી ત્યારે ભારતને જીતવા માટે 23 રનની જરૂર હતી. સિરાજ ક્રીઝ પર હતો એક ખેલાડી જેને સામાન્ય રીતે કુશળ બેટ્સમેન માનવામાં આવતો નથી. છતાં આ મેચનું પરિણામ અલગ રહેવાનું નક્કી હતું. સિરાજને આ વોર્મ-અપ મેચમાં તેને જે રીતે રમવું હોય તે રીતે રમવાની છૂટ હતી અને તેણે તકનો લાભ ઉઠાવ્યો.
SRI LANKAN PLAYERS CHECKING THE BAT OF SIRAJ 😂🔥
- He scored 32*(15) & won the game for India. pic.twitter.com/dAdvFe8fIY
— Johns. (@CricCrazyJohns) August 9, 2026
સતત ત્રણ છગ્ગા ફટકારીને જીત નોંધાવી
44મી ઓવરમાં સિરાજે સોનલ દિનુષાની બોલિંગ પર એક છગ્ગો ફટકારીને પોતાનો ઇરાદો દર્શાવ્યો. ત્યારબાદ ભારતને અંતિમ ઓવરમાં જીતવા માટે 16 રનની જરૂર હતી. કેશરા નુવંતાને અંતિમ ઓવર ફેંકવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. સિરાજે એટલો જોરદાર શોટ ફટકાર્યા કે બોલર સ્તબ્ધ થઈ ગયો. તેણે સતત ત્રણ બોલમાં ત્રણ જોરદાર છગ્ગા ફટકારીને છગ્ગાની હેટ્રિક કરી અને ભારતને છ વિકેટે જીત અપાવી.
શ્રીલંકાના ખેલાડીઓએ બેટ ચેક કર્યું
સિરાજ માત્ર 15 બોલમાં 32 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો, જેમાં ચાર શાનદાર છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. શ્રીલંકાના ખેલાડીઓ આ ઈનિંગ જોઈને સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા. મેચ સમાપ્ત થતાં જ શ્રીલંકાના ખેલાડીઓ હસતા હસતા સિરાજ પાસે ગયા અને રમુજી અંદાજમાં તેનું બેટ ચેક કરવા લાગ્યા. તેઓ એ રીતે બેટ ચેક કરી રહ્યા હતા જાણે તેમાં કંઈક ગડબડ હોય. સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકો મજાકમાં કોમેન્ટ પણ કરી રહ્યા છે કે બેટમાં કંઈક ગડબડ તો છે.