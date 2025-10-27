Prev
'રોહિત-કોહલીને ડરાવો નહીં...' પૂર્વ કેપ્ટને ટીમના સેલેક્ટરને આપ્યું અલ્ટીમેટમ

World Cup 2027: પૂર્વ કેપ્ટન કૃષ્ણમાચારી શ્રીકાંતે કહ્યું કે, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીને તેમની ઉંમરના આધારે જજ ન કરવા જોઈએ અને તેમને 2027ના વનડે વર્લ્ડ કપ સુધી રમવા દેવા જોઈએ. તેમણે સિડની વનડેમાં બન્નેની 168 રનની પાર્ટનરશિપની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે, સિલેક્ટરોએ બન્નેને આત્મવિશ્વાસ આપવો જોઈએ, ડરાવવા જોઈએ નહીં.

DIPAK CHAVDA

World Cup 2027: પૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન કૃષ્ણમાચારી શ્રીકાંતે કહ્યું છે કે, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીને એકલા છોડી દેવા જોઈએ. સાથે જ સિલેક્ટરો અને ટીમ મેનેજમેન્ટે તેમની ઉંમરને લઈ કોઈ પણ વાત ન કરવી જોઈએ, કારણ કે તેઓ બન્ને 2027 વનડે વર્લ્ડ કપની તૈયારી કરી રહ્યા છે.

પૂર્વ પસંદગી સમિતિના અધ્યક્ષ શ્રીકાંતે શનિવારે સિડનીમાં રમાયેલી વનડેમાં રોહિત અને કોહલીની મેચવિનિંગ ઇનિંગ્સની ખૂબ જ પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું કે, હવે સિલેક્ટરોએ બે વર્ષ બાદ યોજાનાર 50 ઓવરની આ મોટી ટૂર્નામેન્ટ માટે બન્નેના નામોને પહેલા જ ફાઈનલ કરી દેવા જોઈએ.

ઓસ્ટ્રેલિયા સામે છેલ્લી વનડે શાનદાર પ્રદર્શન
38 વર્ષીય રોહિત શર્મા અને 36 વર્ષીય વિરાટ કોહલીએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે સિરીઝની અંતિમ મેચમાં ભારતની નવ વિકેટથી જીત દરમિયાન 168 રનની પાર્ટનરશિપ કરી હતી. રોહિતે શાનદાર અણનમ 121 રન બનાવ્યા, જ્યારે કોહલી પણ અડધી સદી ફટકાર્યા પછી અણનમ રહ્યો હતો.

રોહિત અને કોહલીના આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં વાપસી વિશે ઘણું બધું કહેવામાં આવ્યું હતું, કારણ કે બન્ને દિગ્ગજ ચાર મહિનાના લાંબા બ્રેક પછી મેદાનમાં પાછા ફર્યા હતા. જ્યારે શુભમન ગિલે કેપ્ટનશીપ સંભાળી ત્યારે સ્પષ્ટ થયું હતું કે, સિલેક્ટરો ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખી રહ્યા છે. મુખ્ય સિલેક્ટર અજિત અગરકરે એમ પણ કહ્યું હતું કે, આ બન્ને બેટ્સમેનોનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે અને તેમના વર્લ્ડ કપ સ્થાનની કોઈ ગેરંટી નથી.

રોહિતે સિરીઝમાં 202 રન બનાવ્યા
જો કે, રોહિતે તેના ટીકાકારોને શાનદાર પ્રદર્શનથી જવાબ આપ્યો અને ત્રણ મેચની સિરીઝમાં સૌથી વધુ 202 રન બનાવ્યા. પૂર્વ કેપ્ટન, જેમણે વનડે પહેલા પોતાની તૈયારી દરમિયાન 11 કિલોગ્રામ વજન ઘટાડ્યું, એડિલેડમાં 97 બોલમાં 73 રનની સંઘર્ષપૂર્ણ ઇનિંગમાં ભલે થોડીવાર માટે મુશ્કેલીમાં દેખાયા, પરંતુ તેમણે ઓસ્ટ્રેલિયન બોલરોના કઠિન સ્પેલનો સામનો કર્યો. ત્યારબાદ તેમણે સિડનીમાં પોતાનો આત્મવિશ્વાસ વધુ વધાર્યો અને 13 ચોગ્ગા તથા 6 છગ્ગા ફટકારીનેને તાજેતરના સમયમાં પોતાની સૌથી સંતુલિત વનડે ઇનિંગમાંથી એક રમી.

શું કહ્યું પૂર્વ કેપ્ટન શ્રીકાંતે?
પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર વાત કરતા શ્રીકાંતે કહ્યું કે, સિડનીમાં રોહિતની ઇનિંગ્સે તેમને 2019ના વર્લ્ડ કપની યાદ અપાવી, જ્યારે તે મોટી ઇનિંગ્સ રમવાના ઇરાદા સાથે મેદાનમાં આવ્યો હતો અને પાંચ સદી ફટકારીને રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે, "રો-કો (Ro-Ko) 2027 માટે તૈયાર છે. રોહિત, મારા મતે ચોક્કસપણે 2027ના વર્લ્ડ કપમાં રમવું જોઈએ. ઉંમર વિશે વાત ન કરો. એવું ન કહો કે, 'તે 40 વર્ષની નજીક છે, 40 વર્ષની ઉંમરે પહોંચવાનો છે.' આ બધું બંધ કરો. તે ફિટ છે, શાનદાર ફોર્મમાં છે, સ્લિપમાં ઉત્તમ કેચ લઈ રહ્યો છે. તમને બીજું શું જોઈએ છે? તે દરેક મેચમાં રન બનાવી રહ્યો છે. એવું લાગ્યું કે તે 2019ના વર્લ્ડ કપની જેમ બેટિંગ કરી રહ્યો છે."

શ્રીકાંતે કહ્યું કે, વિરાટ કોહલી 45 વર્ષનો થાય ત્યાં સુધી રમી શકે છે, અને તેની ફિટનેસ 25 વર્ષના ખેલાડી જેવી છે. રોહિતે વર્ષોથી તેની ODI રમતમાં પરિવર્તન લાવ્યું છે. શ્રીકાંતે કહ્યું કે, સિલેક્ટરોએ રોહિત અને કોહલીને સુરક્ષાનો અનુભવ કરાવવો જોઈએ અને તેમની આસપાસ ટીમ બનાવવી જોઈએ, તેમને અસુરક્ષિતનો અનુભવ ન કરાવવો જોઈએ.

