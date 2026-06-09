'ક્રિકેટનું મક્કા' લોર્ડ્સ પર પહેલીવાર લાગ્યો આ દાઘ! પાકિસ્તાનના સ્ટેડિયમ પર પણ ચાલ્યું ICCનું હંટર, જાણો સમગ્ર મામલો

Unsatisfactory Pitch Report: 'ક્રિકેટનું મક્કા' કહેવાતા લોર્ડ્સ ગ્રાઉન્ડ (Lords Cricket Ground) પર પહેલીવાર ખરાબ પીચનો દાગ લાગ્યો છે. આ સ્ટેડિયમમાં ગયા અઠવાડિયે ઇંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે 3 મેચની સિરીઝની પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ રમાઈ હતી. બેન સ્ટોક્સની આગેવાની હેઠળની ટીમે જીત સાથે સમરની શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ મેચ દરમિયાન રમત કરતા વધુ ચર્ચા પીચની થઈ હતી. તમામ 40 વિકેટો 996 બોલની અંદર જ પડી ગઈ હતી, જેના કારણે આ લોર્ડ્સમાં લગભગ 140 વર્ષમાં રમાયેલી સૌથી ટૂંકી ટેસ્ટ મેચ બની ગઈ. આ 40 વિકેટોમાંથી 24 વિકેટ બોલ્ડ અથવા LBW હતી.
લોર્ડ્સ ઉપરાંત ICCએ પાકિસ્તાનના લાહોર સ્થિત ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ પર પણ કડક કાર્યવાહી કરી છે. મેચ રેફરીના રિપોર્ટ બાદ આ બન્ને પીચોને ICCએ 'અસંતોષકારક' ગણાવી છે અને 1-1 ડિમેરિટ પોઇન્ટ આપ્યો છે. નોંધનીય છે કે, ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં લોર્ડ્સની પીચ પર પહેલીવાર આવો દાગ લાગ્યો છે.
લોર્ડ્સ અને ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ પર ચાલ્યું ICCનું હંટર
લંડનના લોર્ડ્સમાં ઇંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલી પીચને "અસંતોષકારક" શ્રેણીમાં મૂકવામાં આવી છે અને ICC પીચ તેમજ આઉટફિલ્ડ મોનિટરિંગ પ્રક્રિયા હેઠળ તેને એક-એક ડિમેરિટ પોઇન્ટ આપવામાં આવ્યો છે. મેચ રેફરી એન્ડી પાઈક્રોફ્ટે લોર્ડ્સની પીચ વિશે જણાવ્યું કે, "સમગ્ર ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન પીચ પર અતિશય સીમ મૂવમેન્ટ જોવા મળી હતી અને કેટલીકવાર બોલ ઘણો નીચો રહ્યો હતો. પ્રથમ દિવસે 16 અને બીજા દિવસે 17 વિકેટ પડવા દરમિયાન બોલનો બાઉન્સ પણ સતત બદલાતો રહ્યો હતો. પીચના કારણે બેટની સરખામણીમાં બોલનું સંતુલન સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગયું હતું."
નોંધનીય છે કે, ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ પાસે આ પ્રતિબંધ સામે અપીલ કરવા માટે 14 દિવસનો સમય છે, પરંતુ રમતની સંરક્ષક અને ક્લબનું સંચાલન કરતી સંસ્થા MCCએ પહેલાથી જ પોતાની ભૂલ સ્વીકારી લીધી છે. ત્યાં સુધી કે ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન બેન સ્ટોક્સે પણ કહ્યું હતું કે, આવી "અત્યંત મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓ" રમતના ભવિષ્ય માટે સારી નથી.
શું કહે છે ICCનો નિયમ?
ICCના નિયમ અનુસાર, મેચ રેફરી દ્વારા 'અસંતોષકારક' જાહેર કરાયેલી પીચોને એક ડિમેરિટ પોઇન્ટ આપવામાં આવશે, જ્યારે 'અયોગ્ય' જાહેર કરાયેલી પીચોને ત્રણ ડિમેરિટ પોઇન્ટ આપવામાં આવશે. આ ડિમેરિટ પોઇન્ટ પાંચ વર્ષના સમયગાળા માટે લાગુ રહેશે. જ્યારે કોઈ મેદાન પર 6 ડિમેરિટ પોઇન્ટ જમા થઈ જાય છે અથવા આ મર્યાદા વટાવી જાય છે, ત્યારે તેને 12 મહિના માટે કોઈપણ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચની યજમાની કરવા પર સસ્પેન્ડ કરવામાં આવશે, જ્યારે 12 ડિમેરિટ પોઇન્ટની મર્યાદા સુધી પહોંચવા પર કોઈપણ મેદાનને 24 મહિના માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચની યજમાની કરવા પર સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવશે.