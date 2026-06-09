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'ક્રિકેટનું મક્કા' લોર્ડ્સ પર પહેલીવાર લાગ્યો આ દાઘ! પાકિસ્તાનના સ્ટેડિયમ પર પણ ચાલ્યું ICCનું હંટર, જાણો સમગ્ર મામલો

Unsatisfactory Pitch Report: લોર્ડ્સ ઉપરાંત ICCએ પાકિસ્તાનના લાહોર સ્થિત ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ પર પણ કડક કાર્યવાહી કરી છે. મેચ રેફરીના રિપોર્ટ બાદ આ બન્ને પીચોને ICCએ 'અસંતોષકારક' ગણાવી છે અને 1-1 ડિમેરિટ પોઇન્ટ આપ્યો છે. નોંધનીય છે કે, ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં લોર્ડ્સની પીચ પર પહેલીવાર આવો દાગ લાગ્યો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 09, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:36 PM IST
'ક્રિકેટનું મક્કા' લોર્ડ્સ પર પહેલીવાર લાગ્યો આ દાઘ! પાકિસ્તાનના સ્ટેડિયમ પર પણ ચાલ્યું ICCનું હંટર, જાણો સમગ્ર મામલો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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લોર્ડ્સ પર પહેલીવાર લાગ્યો આ દાઘ! પાકિસ્તાનના સ્ટેડિયમ પર પણ ચાલ્યું ICCનું હંટર
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