ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે મિલાવ્યા હાથ ! હાઇ-ફાઇવનો ફોટો આવ્યો સામે

Sultan Johor Cup 2025 : સુલતાન જોહર કપ 2025 દરમિયાન ભારત અને પાકિસ્તાનના ખેલાડીઓએ એકબીજાને હાઇ-ફાઇવ કર્યા હતા. આના ફોટા અને વીડિયો વાયરલ થયા છે, કારણ કે બંને ટીમોના ખેલાડીઓ ક્રિકેટમાં હાથ મિલાવતા નથી.

Oct 15, 2025, 12:18 PM IST

Sultan Johor Cup 2025 : ભારત અને પાકિસ્તાને એશિયા કપ 2025માં ફાઇનલ સહિત ત્રણ મેચ રમી હતી. જો કે, સૂર્યકુમાર યાદવ અને તેમની ટીમે ટોસ દરમિયાન કે મેચ પછી પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ ન મિલાવવાનો નિર્ણય લીધો હતો. સૂર્યાએ ACC ચીફ મોહસીન નકવી પાસેથી વિજેતા ટ્રોફી સ્વીકારવાનો પણ ઇનકાર કર્યો હતો. જો કે, હોકીમાં વિપરીત પરિસ્થિતિ જોવા મળી. સુલ્તાન ઓફ જોહર કપ 2025માં ભારતીય અને પાકિસ્તાની ખેલાડીઓએ હાઇ-ફાઇવ કર્યા હતા.

ભારતીય અને પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ વચ્ચે હાઇ-ફાઇવ

સુલ્તાન ઓફ જોહર કપ 2025એ મલેશિયામાં યોજાઈ રહેલી અંડર-21 ટુર્નામેન્ટ છે. મંગળવારે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી. મેચ પહેલા બંને ટીમોના ખેલાડીઓએ હાઇ-ફાઇવ કર્યા હતા. રાષ્ટ્રગીત પછી ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાઇ-ફાઇવ કરતા જોવા મળ્યા હતા. આના ફોટા અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે.

જો કે, પાકિસ્તાનને ડર હતો કે ક્રિકેટની જેમ ભારતીય ખેલાડીઓ હોકીમાં હાથ નહીં મિલાવે. આ કારણે, પાકિસ્તાન હોકી ટીમના ખેલાડીઓને માનસિક રીતે તૈયાર રહેવા માટે અગાઉથી સૂચના આપવામાં આવી હતી. એક મીડિયા રિપોર્ટમાં એક અધિકારીને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ખેલાડીઓને કહેવામાં આવ્યું છે કે જો ભારતીય ખેલાડીઓ મેચ પહેલા કે પછી હાથ ન મિલાવે, તો તેમણે તેને અવગણીને આગળ વધવું જોઈએ. તેમને મેચ દરમિયાન કોઈપણ ભાવુક ટકરાવથી બચવાનું કહેવામાં આવ્યું છે."

 

ભારત-પાકિસ્તાન મેચનું પરિણામ શું રહ્યું ?

સુલ્તાન ઓફ જોહર કપ 2025માં મંગળવારે રમાયેલી ભારત-પાકિસ્તાન મેચ ડ્રો રહી. પાકિસ્તાને 5મી મિનિટમાં પહેલો ગોલ કર્યો. પાકિસ્તાને 39મી મિનિટમાં બીજો ગોલ કર્યો. ભારતે 53મી મિનિટમાં ત્રીજો ગોલ કરીને લીડ મેળવી, પરંતુ પાકિસ્તાને 55મી મિનિટમાં ત્રીજો ગોલ પણ કર્યો. મેચ 3-3ના સ્કોર સાથે ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ.

