બેટ્સમેન કે બોલર નહીં, પણ આના કારણે હાર્યું ભારત... પૂર્વ કેપ્ટને કોને ગણાવ્યો અસલી ગુનેગાર

Ind vs NZ ODI 2026 Series: ઇન્દોર વનડેમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ભારતની 41 રનની હારનું ક્રિકેટ પંડિતો બારીકાઈથી વિશ્લેષણ કરી રહ્યા છે અને ટીમની હાર માટે કેટલાક ટોપ-ઓર્ડર બેટ્સમેનોને તો કેટલાક કેપ્ટનને અને કેટલાક બોલરોને દોષી ઠેરવી રહ્યા છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 19, 2026, 04:02 PM IST

Ind vs NZ ODI 2026 Series: ઇન્દોરમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની શ્રેણીની ત્રીજી વનડેમાં 41 રનથી મળેલી હાર ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકોને આવનારા વર્ષો સુધી સતાવશે. વિરાટ કોહલીની રેકોર્ડબ્રેક 54મી ODI સદી છતાં ભારતને હારનો સામનો કરવો પડ્યો. કોહલીએ 108 બોલમાં 124 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. આ હાર બાદ દરેક વ્યક્તિ બેટ્સમેન અને બોલરોના પ્રદર્શનને દોષી ઠેરવા રહ્યા છે. જો કે, દિગ્ગજ બેટ્સમેન સુનિલ ગાવસ્કર હારના અસલી વિલન બીજા કોઈને માને છે. 

પૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન ગાવસ્કરે વિરાટ કોહલીની પ્રશંસા કરતી વખતે ટીમના યુવા ક્રિકેટરોની મેદાન પર તેમની આળસ અને ધીમી ગતિ માટે પણ ટીકા કરી. ન્યૂઝીલેન્ડના પૂર્વ ક્રિકેટર સિમોન ડૌલ સાથે મેચ પછીની વાતચીતમાં ગાવસ્કરે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે શુભમન ગિલની ટીમની હારનું સૌથી મોટું કારણ મેદાન પર આક્રમક અભિગમનો અભાવ હતો.

ફિલ્ડિંગને કારણે બોલરો પ્રયોગ કરી શક્યા નહીં

ગાવસ્કરે જણાવ્યું હતું કે હાર બેટ્સમેન કે બોલરોને કારણે નહોતી. અસલી ગુનેગાર ન્યૂઝીલેન્ડની ઇનિંગ્સ દરમિયાન મિડલ ઓવરોમાં બેદરકારીભરી ફિલ્ડિંગ હતી. ગાવસ્કરે બોલરોની નિષ્ફળતા માટે ભારતીય ફિલ્ડરોની બેદરકારીને જવાબદાર ગણાવી હતી. 

તેમણે જણાવ્યું હતું કે બોલરો ન્યૂઝીલેન્ડના બેટ્સમેનોને મિડલ ઓવરોમાં સ્થિર થતા અટકાવવા માટે બોલરો બોલ સાથે પ્રયોગ કરી શક્યા નહીં, કારણ કે ફિલ્ડરો તેમને સિંગલ લઈને સ્ટ્રાઇક બદલવાથી રોકી શક્યા નહીં.

હું નામ આપવા માંગતો નથી, પરંતુ કેટલાક ખેલાડીઓએ સરળતાથી સિંગલ્સ લેવા દીધા હતા. હા, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી મેદાનમાં ખૂબ જ ફાસ્ટ હતા. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે તેઓ મેદાન પર કેટલા અદ્ભુત ખેલાડી છે, પરંતુ મને લાગે છે કે ફિલ્ડિંગ થોડી વધુ આક્રમક હોઈ શકી હોત.

યુવા ખેલાડીઓની ફિટનેસ અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા

જ્યારે ગાવસ્કરે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીની ફિટનેસની પ્રશંસા કરી, ત્યારે તેમણે આ બાબતમાં ટીમના યુવા ખેલાડીઓની પ્રતિબદ્ધતા પર પણ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યા. ગાવસ્કરનો ફિલ્ડિંગ અંગે પ્રશ્ન મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે ટીમ ઈન્ડિયાના બોલરોએ ઈન્દોર ODIમાં ન્યૂઝીલેન્ડને શરૂઆતના ઝટકા આપ્યા હતા. 

ન્યૂઝીલેન્ડે માત્ર પાંચ રનમાં બે વિકેટ અને 58 રનમાં ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ત્યાં સુધીમાં, 12 ઓવર ફેંકાઈ ગઈ હતી, જેનાથી ન્યૂઝીલેન્ડ પર દબાણ સીધું આવી ગયું હતું. જોકે, મિશેલ અને ફિલિપ્સને માત્ર 176 બોલમાં 200 રનની ભાગીદારી કરવાની તક આપી અને અહીંથી મેચ ભારતના હાથમાંથી સરકી ગઈ.

