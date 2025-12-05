Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

600 વિકેટ.... આ ઘાતક બોલરે ટી20 ક્રિકેટમાં બનાવ્યો મહારેકોર્ડ, IPL માં પણ મચાવે છે ધૂમ

Sunil Narine Creates History: ટી20 ક્રિકેટમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝના સ્પિનર સુનીલ નરેને મોટી સિદ્ધિ મેળવી છે. નરેન દુનિયાભરમાં વિવિધ ટી20 લીગમાં રમે છે. તેણે ક્રિકેટના સૌથી નાના ફોર્મેટમાં 600 વિકેટ લેવાનું કારનામું કર્યું છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 05, 2025, 08:54 AM IST

Trending Photos

600 વિકેટ.... આ ઘાતક બોલરે ટી20 ક્રિકેટમાં બનાવ્યો મહારેકોર્ડ, IPL માં પણ મચાવે છે ધૂમ

Sunil Narine Creates History: વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ઘાતક સ્પિનર સુનીલ નરેને ઈતિહાસ રચતા ટી20 ક્રિકેટમાં મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. સુનીલ નરેને ટી20 ક્રિકેટમાં પોતાની 600 વિકેટ પૂરી કરી છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝના દિગ્ગજ ઓફ સ્પિનર ઓવરઓલ ટી20 ક્રિકેટમાં 600 વિકેટ લેનાર દુનિયાનો ત્રીજો બોલર બની ગયો છે. આ સાથે નરેને પોતાનું નામ ઈતિહાસમાં નોંધાવી લીધું છે.

સુનીલ નરેને T20 ક્રિકેટમાં એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો
37 વર્ષીય સુનીલ નરેને શારજાહ ખાતે ILT20 મેચ દરમિયાન કારકિર્દીનો આ મોટો સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો. સુનીલ નરેને ILT20 માં અબુ ધાબી નાઈટ રાઈડર્સનો કેપ્ટન તરીકે કમાન સંભાળી. સુનીલ નરેને બુધવારે શારજાહ ગ્રાઉન્ડ પર શારજાહ વોરિયર્સ સામેની ILT20 મેચ દરમિયાન વિકેટ લઈને T20 ક્રિકેટમાં 600 વિકેટ પૂર્ણ કરી. સુનીલ નરેને આ મેચમાં શારજાહ વોરિયર્સના બેટ્સમેન ટોમ એબેલને LBW આઉટ કરીને આ સિદ્ધિ મેળવી.

Add Zee News as a Preferred Source

IPL માં મોટું નામ
મેચ બાદ અબુધાબી નાઇટ રાઇડર્સે  સુનીલ નરેનને આ અનોખી સિદ્ધિની યાદમાં નંબર 600 વાળી એક સ્પેશિયલ એડિશનની જર્સી ભેટમાં આપી. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં નરેન દુનિયાભરની ટી20 લીગમાં કોલકત્તા નાઇટ રાઇડર્સ, અબુધાબી નાઇટ રાઇડર્સ, ટ્રિનબાગો નાઇટ રાઇડર્સ અને લોસ એન્જલસ નાઇટ રાઇડર્સ માટે રમે છે.  સુનીલ નરેને અત્યાર સુધી 568 ટી20 મેચમાં 600 વિકેટ લીધી છે. સુનીલનો ટી20 ક્રિકેટમાં બેસ્ટ બોલિંગ રેકોર્ડ 29 રન આપી પાંચ વિકેટ છે. નરેન આઈપીએલમાં પણ ઘણા વર્ષોથી  રમી રહ્યો છે.

ટી20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર
૧. રાશિદ ખાન (અફઘાનિસ્તાન) - ૬૮૧ વિકેટ

૨. ડ્વેન બ્રાવો (વેસ્ટ ઈન્ડિઝ) - ૬૩૧ વિકેટ

૩. સુનિલ નારાયણ (વેસ્ટ ઈન્ડિઝ) - ૬૦૦ વિકેટ

૪. ઈમરાન તાહિર (દક્ષિણ આફ્રિકા) - ૫૭૦ વિકેટ

૫. શાકિબ અલ હસન (બાંગ્લાદેશ) - ૫૦૪ વિકેટ

સુપર ઓવરમાં મેડન ફેંકનાર દુનિયાનો એકમાત્ર બોલર
વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો સ્પિનર સુનીલ નરેન ટી20 ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં સુપર ઓવરમાં મેડન ફેંકનાર દુનિયાનો પ્રથમ અને એકમાત્ર બોલર છે. સુનીલ નરેને કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગમાં 14 જુલાઈ 2014ના ગુયાના એમેઝોન વોરિયર્સ માટે રમતા ત્રિનિદાદ એન્ડ ટોબેગો રેડ સ્ટીલ વિરુદ્ધ ટી20 મેચમાં સુપર ઓવર મેડન ફેંકવાની સિદ્ધિ મેળવી હતી.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Sunil Narine

Trending news