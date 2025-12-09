IPL ઓક્શન પહેલા અશ્વિને કેમ શેર કર્યો સની લિયોનનો ફોટો ? કારણ જાણીને ચોંકી જશો
IPL ઓક્શનનો માહોલ ચાલી રહ્યો છે અને સૈયદ મુશ્તાક અલી T20 ટુર્નામેન્ટ પણ ચાલી રહી છે. આ દરમિયાન રવિચંદ્રન અશ્વિને એક પોસ્ટ કરી છે, જેનાથી ચાહકો મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયા છે. તેણે સની લિયોનીનો એક ફોટો શેર કર્યો છે, પરંતુ ચાહકો સમજી શક્યા નથી કે તેનો અર્થ શું છે.
રવિચંદ્રન અશ્વિન ઘણીવાર સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચામાં રહે છે. તે ક્રિકેટ સંબંધિત દરેક મુદ્દા પર એક્ટિવ રહે છે અને હંમેશા પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરે છે. 9 ડિસેમ્બર, મંગળવારની સવારે ભારતના દિગ્ગજ સ્પિનરે પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર સની લિયોનનો ફોટો શેર કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. ચાહકો મૂંઝવણમાં મુકાયા અને કોમેન્ટનો મારો શરૂ કર્યો.
ચાહકો ગ્રોકને પૂછવા લાગ્યા કે અશ્વિને સની લિયોનનો ફોટો કેમ શેર કર્યો. ઘણા ચાહકોએ અશ્વિનની પોસ્ટ પર રમૂજી કોમેન્ટ પણ કરી. કેટલાક લોકોએ એવી પણ કોમેન્ટ કરી, "શું અશ્વિન અન્નાનું એકાઉન્ટ હેક થઈ ગયું છે?" જો કે, અશ્વિનની પોસ્ટનો અલગ અર્થ હતો.
આ પોસ્ટ દ્વારા અશ્વિન શું કહેવા માગતો હતો ?
હકીકતમાં અશ્વિન આ પોસ્ટ સાથે એક ખેલાડીનું નામ લેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. તેણે પોતાની પોસ્ટની એક બાજુ સની લિયોનનો ફોટો અને બીજી બાજુ તમિલનાડુની રાજધાની ચેન્નાઈની એક શેરીનો ફોટો, જેને સંધુ સ્ટ્રીટ કહેવામાં આવે છે, તેનો ફોટો શામેલ કર્યો. તમિલમાં સંધુનો અર્થ સાંકડી ગલી અથવા સાંકડો રસ્તો પણ થાય છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તે સની સંધુનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યો હતો. હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે સની સંધુ કોણ છે?
સની સંધુ કોણ છે ?
IPL ઓક્શનનો સમય આવી ગયો છે અને કેટલાક ખેલાડીઓનું નસીબ 16 ડિસેમ્બરે બદલાઈ શકે છે. સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી, એક સ્થાનિક T20 ટુર્નામેન્ટ ભારતમાં પણ ચાલી રહી છે. પરિણામે બધાની નજર યુવા ખેલાડીઓ પર છે. દરમિયાન સન્ની સંધુ 8 ડિસેમ્બર, સોમવારના રોજ ચર્ચામાં આવ્યો, જ્યારે તેણે તમિલનાડુ માટે રમતી વખતે 9 બોલમાં 30 રન ફટકાર્યા.
સન્ની સંધુ એક ઓલરાઉન્ડર છે. તેણે સૌરાષ્ટ્ર સામેની અંતિમ લીગ મેચમાં જ્યારે છ વિકેટ પડી ગઈ હતી અને છેલ્લી ચાર ઓવરમાં 40 રનની જરૂર હતી ત્યારે તેણે પોતાની ટીમને વિજય અપાવ્યો. ઇનિંગ્સની 17મી ઓવરમાં, તેણે ચેતન સાકરિયાના બોલ પર 26 રન ફટકાર્યા, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા, બે છગ્ગા અને એક ડબલનો સમાવેશ થાય છે. સન્નીના 9 બોલમાં 30 રન હેડલાઇન્સમાં આવ્યા. BCCI એ તેના સ્થાનિક ઓક્શન હેન્ડલ પર વિડિઓ પણ શેર કર્યો.
સન્નીનું નામ IPL ઓક્શનમાં દેખાશે. IPL 2026ની ઓક્શન 16 ડિસેમ્બરે અબુ ધાબીમાં થશે. આ ઓક્શન માટે 350 ખેલાડીઓની યાદી તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ યાદીમાં 22 વર્ષીય સન્ની સંધુનો સમાવેશ થાય છે. સન્ની એક બેટ્સમેન હોવાની સાથે સાથે ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર પણ છે. તેની બેઝ પ્રાઈસ 30 લાખ છે. તે અનકેપ્ડ પ્લેયર ઓક્શનમાં એક મજબૂત દાવેદાર બની શકે છે, જેનો ઉલ્લેખ અશ્વિન કરી રહ્યો છે.
