380 વિકેટ, 10 હજારથી વધુ રન... સનરાઇઝર્સના ઓલરાઉન્ડરે IPL 2026 વચ્ચે અચાનક નિવૃત્તિની કરી જાહેરાત

Liam Dawson Retirement : ઈંગ્લેન્ડના અનુભવી સ્પિન ઓલરાઉન્ડર લિયામ ડોસને અચાનક ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરીને બધાને ચોંકાવી દીધા છે. 36 વર્ષીય ડોસન હવે ફક્ત સફેદ બોલની ક્રિકેટ રમતો જોવા મળશે. સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ તરફથી રમતા ડોસને પોતાની લાંબી કારકિર્દી દરમિયાન 218 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 380 વિકેટ લીધી અને 10,828 રન બનાવ્યા છે.
 

Written By Dilip Chaudhary
Published: May 14, 2026, 11:40 AM IST|Updated: May 14, 2026, 11:40 AM IST
Dilip Chaudhary

