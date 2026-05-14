/380 વિકેટ, 10 હજારથી વધુ રન... સનરાઇઝર્સના ઓલરાઉન્ડરે IPL 2026 વચ્ચે અચાનક નિવૃત્તિની કરી જાહેરાત

Liam Dawson Retirement : ઈંગ્લેન્ડના અનુભવી સ્પિન ઓલરાઉન્ડર લિયામ ડોસને અચાનક ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરીને બધાને ચોંકાવી દીધા છે. 36 વર્ષીય ડોસન હવે ફક્ત સફેદ બોલની ક્રિકેટ રમતો જોવા મળશે. સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ તરફથી રમતા ડોસને પોતાની લાંબી કારકિર્દી દરમિયાન 218 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 380 વિકેટ લીધી અને 10,828 રન બનાવ્યા છે.
Liam Dawson Retirement : IPL 2026 દરમિયાન ઇંગ્લેન્ડના અનુભવી સ્પિન ઓલરાઉન્ડર લિયામ ડોસને એક મોટા નિર્ણયથી ક્રિકેટ જગતને ચોંકાવી દીધું છે. 36 વર્ષીય ડોસને તાત્કાલિક અસરથી ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. જો કે, તે વ્હાઇટ-બોલ ક્રિકેટ રમવાનું ચાલુ રાખશે અને વિશ્વભરની T20 લીગમાં નિયમિત રીતે રમશે.
જો કે, ડોસને હજુ સુધી IPLમાં રમ્યો નથી, તે દક્ષિણ આફ્રિકાની T20 લીગ, SA20માં સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ ટીમનો સભ્ય છે. 2024-25 સીઝન દરમિયાન, તેણે ટીમ માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 14 વિકેટ લીધી. વધુમાં તેણે બેટથી 47 રનનું યોગદાન આપ્યું. ડોસને ફક્ત રેડ-બોલ ક્રિકેટથી દૂરી બનાવી હોવાથી, ફ્રેન્ચાઇઝ ક્રિકેટમાં તેની સફર ચાલુ રહેવાની તૈયારી છે.
લિયામ ડોસને શું કહ્યું ?
ડોસને કહ્યું કે, આ એવો નિર્ણય નથી જે મેં હળવાશથી લીધો છે, પરંતુ મને લાગે છે કે હવે વ્હાઇટ-બોલ ક્રિકેટમાં મારી કારકિર્દીને આગળ વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો યોગ્ય સમય છે.
ડોસનના નિર્ણયથી સ્પષ્ટ થાય છે કે તેનું સંપૂર્ણ ધ્યાન હવે સફેદ બોલ ક્રિકેટ પર રહેશે. તેણે ઇંગ્લેન્ડ માટે 4 ટેસ્ટ મેચ રમી છે. વધુમાં તેણે 9 ODI અને 32 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ઇંગ્લેન્ડનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તે હવે મર્યાદિત ઓવરના ક્રિકેટમાં તેની રમતને વધુ મજબૂત બનાવીને ઇંગ્લેન્ડની ટીમમાં નિયમિત સ્થાન મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે.
ફર્સ્ટ-ક્લાસ કારકિર્દી
તેની ફર્સ્ટ-ક્લાસ કારકિર્દી પર નજર નાખતા ખરેખર પ્રભાવશાળી આંકડા બહાર આવે છે. ડોસને 218 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી, 284 ઇનિંગ્સમાં 32.31ની સરેરાશથી 380 વિકેટ લીધી. તેણે ત્રણ વખત મેચમાં 10 વિકેટ લીધી અને 15 વખત પાંચ વિકેટ લીધી.
ડોસનનો રેકોર્ડ ફક્ત બોલિંગમાં જ નહીં પરંતુ બેટિંગમાં પણ શાનદાર રહ્યો છે. તેણે 351 ઇનિંગ્સમાં 34.48ની સરેરાશથી 10,828 રન બનાવ્યા. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે 18 સદી અને 56 અડધી સદી ફટકારી, જેમાં તેનો સર્વોચ્ચ વ્યક્તિગત સ્કોર 171 રન હતો.
172 લિસ્ટ એ મેચોમાં, તેણે 3879 રન બનાવ્યા, જેમાં સર્વોચ્ચ સ્કોર 142 હતો, જ્યારે આ ફોર્મેટમાં 184 વિકેટ પણ લીધી. 344 ટી20 મેચોમાં, તેણે 2954 રન બનાવ્યા અને 288 વિકેટ લીધી.