પાકિસ્તાની ખેલાડીને ખરીદ્યા બાદ મુશ્કેલીમાં ભરાઈ સનરાઇઝર્સ ટીમ! સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ સસ્પેન્ડ
Sunrisers Leeds Account Suspended: તાજેતરમાં 'દ હન્ડ્રેડ' (The Hundred) લીગનું ઓક્શન પૂર્ણ થયું હતું. જેમાં સનરાઇઝર્સ લીડ્સે પાકિસ્તાનના અબરાર અહમદને પોતાની ટીમમાં સામેલ કર્યો છે. આ નિર્ણયને લીધે ભારતીય ફેન્સમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. આ વિવાદની વચ્ચે હવે સનરાઇઝર્સ લીડ્સનું X (ટ્વિટર) એકાઉન્ટ સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યું છે.
Sunrisers Leeds Account Suspended: 'દ હન્ડ્રેડ' ઓક્શન દરમિયાન સનરાઇઝર્સ લીડ્સ ટીમે પાકિસ્તાની સ્પિનર અબરાર અહમદને પોતાની ટીમમાં સ્થાન આપ્યું છે. મહત્વની વાત એ છે કે સનરાઇઝર્સ લીડ્સની માલિક ભારતીય કંપની 'સન ગ્રુપ' છે, જે IPLમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની પણ માલિક છે. 'દ હન્ડ્રેડ' ઓક્શનમાં ભારતીય માલિકી ધરાવતી આ એકમાત્ર એવી ટીમ રહી, જેણે પાકિસ્તાની ખેલાડી પર દાવ લગાવ્યો. આ ઘટના બાદ સોશિયલ મીડિયા પર હોબાળો મચી ગયો છે.
ઓક્શનમાં સનરાઇઝર્સે અબરાર અહેમદને ખરીદ્યો
ધ હંડ્રેડ માટે પહેલી હરાજી યોજાઈ હતી. આઈપીએલ ટીમના માલિકોએ તાજેતરમાં ધ હંડ્રેડમાં ટીમો ખરીદી છે. હરાજી પહેલા એવા અહેવાલ હતા કે બંને દેશો વચ્ચેના તણાવપૂર્ણ સંબંધોને કારણે ભારતીય માલિકીની ટીમો ધ હંડ્રેડમાં પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ ખરીદશે નહીં. જોકે, સનરાઇઝર્સ લીડ્સે તમામને ચોંકાવી દીધા અને અબરાર અહમદને 255,000 ડોલરમાં પોતાની ટીમમાં જોડી દીધો.
Sunrisers Leed's Account Suspended pic.twitter.com/rSCcEUGY9K
— Ujjaval Palanpure (@ujjaval___) March 13, 2026
એકાઉન્ટ પર પ્રતિબંધ
ઓક્શનમાં સનરાઇઝર્સની માલિક કાવ્યા મારન હાજર હતા અને તેમણે પાકિસ્તાની ખેલાડી માટે બોલી લગાવી હતી. આનાથી નારાજ થયેલા ભારતીય ફેન્સે સોશિયલ મીડિયા પર તેમની આકરી ટીકા કરી છે. કેટલાક ફેન્સે તો ત્યાં સુધી લખી દીધું કે સનરાઇઝર્સના ફેન તરીકે તેમનો આ છેલ્લો દિવસ હતો. આ વિવાદોની વચ્ચે જ સનરાઇઝર્સ લીડ્સનું સત્તાવાર X એકાઉન્ટ સસ્પેન્ડ થઈ ગયું છે. એકાઉન્ટ ખોલવા પર એવો સંદેશ જોવા મળે છે કે આ હેન્ડલે X ના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. જોકે, હજુ સુધી એ સ્પષ્ટ નથી થયું કે ટીમે કયા ચોક્કસ નિયમોનો ભંગ કર્યો છે.
ગયા વર્ષે સન ગ્રુપે ટીમ ખરીદી હતી
ગયા વર્ષે સન ગ્રુપે લીડ્સ ફ્રેન્ચાઇઝીના 100% માલિકી હક ખરીદ્યા હતા. તેમણે ECB પાસેથી 49% અને યોર્કશાયર પાસેથી બાકીના 51% શેર ખરીદ્યા હતા. અગાઉ આ ટીમનું નામ 'નોર્થર્ન સુપરચાર્જર્સ' હતું, જે બદલીને પાછળથી 'સનરાઇઝર્સ લીડ્સ' કરવામાં આવ્યું હતું.
