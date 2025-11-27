Prev
T20, ટેસ્ટ અને વનડે ત્રણેય ફોર્મેટમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ બેટ્સમેન કોણ છે ? સચિન-કોહલી પણ નથી કરી શક્યા આ કમાલ

Suresh Raina Unique Record : ટીમ ઈન્ડિયામાં ઘણા ખેલાડીઓ આવ્યા અને ગયા, પરંતુ સુરેશ રૈનાએ જે રેકોર્ડ બનાવ્યો છે તે ક્યારેય તૂટશે નહીં. ઉત્તર પ્રદેશના આ ખેલાડીએ ત્રણેય ફોર્મેટમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું. ડેબ્યૂના થોડા જ વર્ષોમાં રૈનાએ વિશ્વ ક્રિકેટમાં પોતાનું નામ સ્થાપિત કરી લીધું હતું. 

Suresh Raina Unique Record : સુરેશ રૈના એવા ક્રિકેટરોમાંના એક છે જેને નિવૃત્તિ પછી પણ તેના ચાહકો દ્વારા પ્રેમ મળે છે. 2020માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેનાર આ દિગ્ગજ ક્રિકેટર આજે 39 વર્ષનો થયો છે. રૈનાએ 2005થી 2020 સુધી 15 વર્ષ સુધી ટીમ ઈન્ડિયા માટે રમ્યો હતો. આ સમય દરમિયાન તેણે કેટલીક અદ્ભુત ઇનિંગ્સ રમી હતી. તેના 39મા જન્મદિવસ પર અમે તમને રૈનાના એક રેકોર્ડ વિશે જણાવીશું, જે ક્યારેય તોડી શકાશે નહીં. આ સિદ્ધિ ફક્ત રૈનાના નામે જ રહેશે કારણ કે તે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરનાર પ્રથમ ખેલાડી છે.

2 મે, 2010ના રોજ ભારતીય T20 ઇતિહાસમાં એક યાદગાર દિવસ બની ગયો. આ દિવસે સુરેશ રૈના આંતરરાષ્ટ્રીય T20માં સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યો. ત્યારબાદ તેણે ODI અને ટેસ્ટમાં સદી ફટકારી, ભારત માટે ત્રણેય ફોર્મેટમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ ખેલાડી બનવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો. સુરેશ રૈનાનો આ રેકોર્ડ ક્યારેય તોડી શકાશે નહીં, ફક્ત તેની બરાબરી કરી શકાય છે.

સુરેશ રૈનાનો અદ્ભુત રેકોર્ડ 

સુરેશ રૈના પહેલા ઘણા અગ્રણી ખેલાડીઓ T20, ટેસ્ટ અને ODI ક્રિકેટ રમી ચૂક્યા છે, પરંતુ કોઈએ ભારત માટે ત્રણેય ફોર્મેટમાં સદી ફટકારવાની સિદ્ધિ મેળવી નહોતી. રૈના ત્રણેય ફોર્મેટમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ ખેલાડી હતો. તેના પછી રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી અને કેએલ રાહુલ જેવા ખેલાડીઓએ આ સિદ્ધિ મેળવી અને રૈનાના રેકોર્ડની બરાબરી કરી, પરંતુ આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ બેટ્સમેનનો ખિતાબ હંમેશા રૈના પાસે રહેશે.

રૈનાને ચાહકો તરફથી અપાર પ્રેમ મળ્યો

સુરેશ રૈનાએ ક્રિકેટમાં ઝડપથી પોતાની ઓળખ સ્થાપિત કરી. તેણે 2002-03માં ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. આ પછી તેની પ્રતિભાએ તેને 2005માં ODI ટીમમાં પહેલી તક અપાવી. પછીના વર્ષે 2006માં, રૈનાએ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો અને 2010માં તે ભારતીય ટેસ્ટ ટીમનો ભાગ પણ બન્યો. ત્યારબાદ રૈનાએ પાછળ વળીને જોયું નહીં. તે ODI અને T20 ક્રિકેટમાં ખાસ કરીને બેસ્ટ બેટ્સમેન હતો. તેના શાનદાર સ્ટ્રોક અને આક્રમક અભિગમે તેને ટીમ ઈન્ડિયા માટે મુખ્ય ખેલાડી બનાવ્યો. રૈનાને વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ફિલ્ડરોમાંના એક માનવામાં આવતો હતો. 

સુરેશ રૈનાના કેટલાક રેકોર્ડ્સ 

  • રૈના ત્રણેય ફોર્મેટમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી છે
  • તે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય પણ છે
  • રૈના IPLમાં 5,000 રન બનાવનાર પ્રથમ ખેલાડી હતો
  • તેણે પોતાની ડેબ્યૂ ટેસ્ટ મેચમાં શાનદાર સદી પણ ફટકારી હતી
  • રૈના ODIમાં 5,000 રન અને 100 કેચનો ડબલ રેકોર્ડ હાંસલ કરનાર થોડા ખેલાડીઓમાંનો એક છે

સુરેશ રૈનાની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી

  • ટેસ્ટ - 18 મેચમાં 786 રન
  • વનડે - 226 મેચમાં 5 સદી અને 36 અડધી સદી સાથે 5615 રન
  • T20 - 78 મેચમાં 1605 રન
     

