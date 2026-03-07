Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsસેન્ટનરની ધમકી પર સૂર્યાનો વળતો પ્રહાર, ફાઈનલમાં વરુણ ચક્રવર્તી રમશે કે નહીં? તેનો પણ આપ્યો જવાબ

સેન્ટનરની ધમકી પર સૂર્યાનો વળતો પ્રહાર, ફાઈનલમાં વરુણ ચક્રવર્તી રમશે કે નહીં? તેનો પણ આપ્યો જવાબ

T20 World Cup 2026 Final: 8મી માર્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલ રમાય તે પહેલા બંને ટીમોના કેપ્ટનો વચ્ચે શાબ્લિક જંગ જોવા મળ્યો છે. આ ઉપરાંત સૂર્યકુમાર યાદવે વરુણ ચક્રવર્તી વિશે પણ મોટું નિવેદન આપ્યું છે. જાણો શું કહ્યું. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 07, 2026, 08:35 PM IST
  • સેન્ટનરે કહ્યું કે થોડા દિલ તૂટે તો અમને વાંધો નથી.
  • અમારો લક્ષ્ય નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની ભીડને શાંત કરવાનો છે.
  • સૂર્યાએ કહ્યું કે બધા એક જ પ્રકારના ડાયલોગ બોલે છે,કઈક નવું બોલો.

Trending Photos

સેન્ટનરની ધમકી પર સૂર્યાનો વળતો પ્રહાર, ફાઈનલમાં વરુણ ચક્રવર્તી રમશે કે નહીં? તેનો પણ આપ્યો જવાબ

બરાબર 3 વર્ષ બાદ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ફરીથી એકવાર વર્લ્ડ કપની ફાઈનલ રમાવવા જઈ રહી છે. 2023ની વનડે વર્લ્ડ કપની ફાઈનલ અને તેમાં મળેલી હાર તથા ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન પેટ કમિન્સનું સ્ટેડિયમની પબ્લિકને ચૂપ કરાવવાવાળું નિવેદન ખુબ ચર્ચામાં રહ્યા હતા. હવે આ વખતે ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલ 8 માર્ચ 2026ના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાશે. પરંતુ તે પહેલા બંને ટીમના કેપ્ટનો વચ્ચે શાબ્દિક જંગ જોવા મળ્યો છે. ન્યૂઝીલેન્ડે ભારતને ચીમકી આપી છે તો ભારતે પણ જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે. આ ઉપરાંત વરુણ ચક્રવર્તી વિશે પણ કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. 

શું કહ્યું હતું ન્યૂઝીલેન્ડના કેપ્ટને?
વર્લ્ડ કપ ફાઈનલ પહેલા થયેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ન્યૂઝીલેન્ડના કેપ્ટન મિચેલ સેન્ટનરને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તમે કાલે એવા બેડ ગાઈઝ બનવા માંગશો જે જીત મેળવીને અબજો લોકોના દિલ તોડી નાખે? જેના જવાબમાં સેન્ટનરે કહ્યું કે મને ટ્રોફી જીતવામાં બિલકુલ પણ સમસ્યા નહીં થાય. સ્પષ્ટ છે કે આ એક મોટો પડકાર હશે અને દરેક જાણે છે કે અમે કદાચ ફેવરિટ નથી પરંતુ અમને તેનાથી કોઈ પરેશાની નથી. 

Add Zee News as a Preferred Source

થોડા દિલ તૂટે તો કોઈ વાંધો નથી
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે અમે જાણીએ છીએ કે જો અમે અમારી નાની નાની ચીજોને ઠીક કરીએ અને એક ટીમ તરીકે સારું પ્રદર્શન કરીએ તો અમે ટ્રોફી જીતવાની મજબૂત સ્થિતિમાં  હોઈશું. ટ્રોફી ઉઠાવવા માટે કેટલાક દિલ તૂટે તો મને તેનાથી કોઈ સમસ્યા નહીં થાય. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે અમારો લક્ષ્ય નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં હાજર જંગી મેદનીને શાંત કરવાનો છે. જ્યાં એક લાખથી વધુ દર્શકો આવી શકે છે. 

ભારતીય કેપ્ટને આપ્યો જોરદાર જવાબ
કીવી કેપ્ટન મિચેલ સેન્ટનરે ધમકીભર્યા સૂરમાં જે કહ્યું તેનો ભારતીય ટીમના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પણ મજેદાર પલટવાર કર્યો છે. ફાઈનલના એક દિવસ પહેલા મીડિયા સાથે વાતચીતમાં સૂર્યાને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે મિચેલ સેન્ટનરે જે ચેતવણી આપી છે તેના પર તમે શું કહેશો તો તેમણે મજેદાર જવાબ આપતા કહ્યું કે બધા એક  જ પ્રકારના ડાયલોગ બોલે છે, કઈક અલગ તો બોલો. 

ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ફાઈનલ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર જોવા મળ્યા. તેમણે કહ્યું કે ફાઈનલમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરવું એ એક ખાસ અહેસાસ છે. દિલમાં થોડી ગભરાહટ તો હશે. દબાણ ન હોય તો મજા પણ નથી આવતી. આ મારા અને મારા પરિવાર માટે એક મોટી તક છે. 

વરુણ ચક્રવર્તી ફાઈનલમાં રમશે કે નહીં?
ભારતના સ્ટાર સ્પિનર અને હાલ દુનિયાના નંબર 1 ટી20 બોલર વરુણ ચક્રવર્તી પર અત્યારે ખુબ દબાણ છે. ઈંગ્લેન્ડ વિરુદધ સેમીફાઈનલમાં તેમણે 4 ઓવરમાં 16ની એવરેજથી 64 રન આપ્યા હતા. તે પહેલા વેસ્ટઈન્ડિઝ વિરુદધ પણ સુપર 8માં તેઓ મોંઘા સાબિત થયા હતા. આવામાં સવાલ એ છે કે શું ફાઈનલમાં ટીમ મેનેજમેન્ટ તેમને ફરી તક આપશે? પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જ્યારે સૂર્યાને પૂછવામાં આવ્યું તો તેમણે જવાબ આપ્યો કે અમને ચિંતા નથી. આ એક ટીમ ગેમ છે. અમે આટલું વિચારતા નથી, અમે મેચ જીતી લીધી છે. તેઓ વિશ્વના નંબર 1 બોલર છે, તે અમારા માટે એ જ કરશે. બાકી ફેરફાર માટે અમે  કાલે વિચારીશું. 

સ્પષ્ટ છે કે કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તીના વખાણ અને તેમનો બચાવ કરી રહ્યા છે. જો કે તેમણે એ વાતથી પણ ઈન્કાર નથી કર્યો કે ફાઈનલમાં વરુણને બહાર કરી શકાય છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ મહત્વની મેચમાં વરુણ રમે છે કે નહીં કે પછી તેમની જગ્યાએ કુલદીપની એન્ટ્રી થાય છે. 

વરુણનું પ્રદર્શન
એવું પણ નથી કે આ ટુર્નામેન્ટમાં વરુણ દર વખતે ફ્લોપ જ સાબિત થયા છે. છેલ્લી 2-3 મેચને બાદ કરતા તેમણે વિરોધી ટીમોના નાકમાં દમ તો ચોક્કસ કર્યો છે. મિસ્ટ્રી સ્પિનરે અત્યાર સુધીમાં 6 મેચમાં 13 વિકેટ લીધી છે. આઈસીસી ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026માં સૌથી વધુ વિકેટ લેવાના મામલે તેઓ જોઈન્ટમાં પહેલા સ્થાને છે. જો તેઓ ફાઈનલમાં મેદાન પર ઉતરે અને વિકેટ લે તો આ ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનારા બોલર બની શકે છે. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
t20 world cup 2026T20 World Cup finalIND vs NZnarendra modi stadiumMitchell SantnerSuryakumar Yadav

Trending news