એશિયા કપની 'અદ્રશ્ય ટ્રોફી' સાથે સૂર્યકુમાર યાદવનું આઈકોનિક સેલિબ્રેશન, Video જોઈ પાકિસ્તાનીઓ બળી જશે
Asia Cup 2025 : ટીમ ઈન્ડિયાના T20 કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે રવિવારે વિજયની ઉજવણી શું હોય છે તે બતાવ્યું. તેણે કેપ્ટન રોહિત શર્માના આઈકોનિક સેલિબ્રેશનની બરાબર નકલ કરી, પરંતુ રસપ્રદ વાત એ હતી કે આ વખતે હાથમાં ટ્રોફી નહોતી. આ મજેદાર વીડિયો ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
Asia Cup 2025 : એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં રવિવારે ભારતે પાકિસ્તાનને પાંચ વિકેટથી હરાવ્યું. જીત બાદ ટીમ ઇન્ડિયાના T20 કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે જે રીતે વિજયની ઉજવણી કરી તે રોહિત શર્માની યાદ અપાવે છે. સૂર્યાએ અદ્રશ્ય ટ્રોફી એશિયા કપ ટ્રોફી સાથે ઉજવણી કરી તે આવનારા વર્ષો સુધી યાદ રહેશે.
ટીમ ઇન્ડિયાએ એશિયા કપ ફાઇનલ પછી મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો કારણ કે એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC) અને પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)ના અધ્યક્ષ મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવી એ ટીમ ઇન્ડિયા માટે અસ્વીકાર્ય હતું. ત્યારબાદ, નકવીએ ટ્રોફી અને વિજેતાઓના મેડલ પોતાની હોટલમાં લઈ જવાનું નક્કી કર્યું, જેના કારણે ભારતીય ખેલાડીઓએ ટ્રોફી વગર જ ઉજવણી કરી હતી. BCCIએ પણ નકવીની કાર્યવાહી પર સવાલ ઉઠાવ્યા અને તેને કડક ચેતવણી આપી.
સૂર્યાએ ફરીથી રોહિતની યાદ અપાવી...
નકવીના આ કૃત્ય પછી સૂર્યકુમાર યાદવે ટીમનો ઉત્સાહ વધાર્યો. તેણે 2024 T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ રોહિત શર્માના આઇકોનિક WWE સ્ટાર રિક ફ્લેરની સેલિબ્રેશનની નકલ કરી. આ દરમિયાન ભારતીય ટીમે ટ્રોફી હાથમાં લીધા વિના પણ જીતનું સેલિબ્રેશન કર્યું.
દુબઈમાં મેચ પછીના પ્રેઝેન્ટેશનમાં વિલંબ થયો હતો, તેથી ટીમ ઇન્ડિયાના ખેલાડીઓ ટ્રોફી અને મેડલ મેળવવા માટે મંચ પર ગયા નહોતા. ટીમે AMECCના વાઇસ-ચેરમેન ખાલિદ અલ ઝરૂનીનો ટ્રોફી સ્વીકારવા માટે સંપર્ક કર્યો હતો, પરંતુ નકવીએ ઇનકાર કર્યો હતો.
ત્યારબાદ સૂર્યાએ નકવીની ઝાટકણી કાઢી
ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યાએ કહ્યું, "મારી કારકિર્દીમાં આ પહેલી વાર છે જ્યારે મેં કોઈ ચેમ્પિયન ટીમને ટ્રોફીનો ઇનકાર કરતા જોયો છે. તે સરળ કાર્ય નહોતું. અમે સતત બે સારી મેચ રમ્યા અને મને લાગ્યું કે અમે તેના લાયક છીએ." BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ કહ્યું કે તેઓ નવેમ્બરમાં ICC કોન્ફરન્સમાં નકવી સામે સખત વિરોધ નોંધાવશે.
