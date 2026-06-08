/તો હવે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ પણ સૂર્યકુમાર યાદવને કરશે બહાર? જાણો કેમ શરૂ થઈ ચર્ચા

BCCI એ ઈંગ્લેન્ડ અને આયર્લેન્ડ T20 સિરીઝમાંથી સૂર્યકુમાર યાદવને બહાર કરી દીધો છે. સાથે સૂર્યકુમાર યાદવ પાસેથી ટી20 ટીમની કમાન છીનવી લેવામાં આવી છે. આ વચ્ચે સૂર્યકુમાર યાદવની આઈપીએલ ટીમ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાંથી પણ વિદાય થઈ શકે છે. સૂર્યકુમાર યાદવે પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટથી પોતાની આઈપીએલ ટીમ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને અનફોલો કરી દીધી અને ટીમ સાથે જોડાયેલી પોસ્ટ પણ ડિલીટ કરી દીધી છે.
એટલું જ નહીં સૂર્યકુમાર યાદવની મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની જર્સી પહેરેલી તસવીરો પણ ગાયબ છે. આ બધી હરકતોને જોઈ તેમ માનવામાં આવી રહ્યું છે કે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાંથી પણ તેની વિદાય થઈ શકે છે. પરંતુ બીજીતરફ સૂર્યકુમાર યાદવની પત્ની દેવિશા શેટ્ટીએ હજુ પણ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને ઈન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરેલું છે.
કઈ ટીમમાં જશે સૂર્યકુમાર?
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે આઈપીએલ 2026મા સૂર્યકુમાર યાદવને 16.25 કરોડમાં ટીમમાં સામેલ કર્યો હતો. 2018થી તે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ તરફથી રમી રહ્યો છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાંથી વિદાય બાદ સૂર્યકુમાર યાદવ પોતાની જૂની ટીમ કેકેઆરમાં વાપસી કરી શકે છે. કેકેઆરને ટોપ ઓર્ડર ભારતીય બેટરની જરૂર પણ છે. કેકેઆર સિવાય ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ પણ સૂર્યકુમાર યાદવને લઈને આગળ વધી શકે છે.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાં સૂર્યકુમારનું પ્રદર્શન
સૂર્યકુમાર યાદવનું આઈપીએલમાં પ્રદર્શન સારૂ રહ્યું છે. 2011મા સૂર્યકુમાર યાદવે મુંબઈ સાથે આઈપીએલ કરિયરની શરૂઆત કરી હતી. પરંતુ આ દરમિયાન તેને માત્ર એક મેચ રમવા મળી હતી. ત્યારબાદ તે કેકેઆરમાં સામેલ થયો હતો.
2018મા તેણે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાં વાપસી કરી હતી. 127 મેચમાં સૂર્યકુમાર યાદવ કુલ 4020 રન બનાવી ચૂક્યો છે. તો કેકેઆર તરફથી બેટિંગ કરતા 60 મેચમાં કુલ 684 રન બનાવી ચૂક્યો છે.