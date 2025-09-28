ફાઇનલમાં પણ સૂર્યકુમારે સલમાન સાથે ન મિલાવ્યો હાથ, રવિ શાસ્ત્રીએ પણ PAK કેપ્ટનને કર્યો ઈગ્નોર
IND vs PAK Live: એશિયા કપ 2025ની શરૂઆતથી અંત સુધી, ભારતે પાકિસ્તાન સામે કડક વલણ જાળવી રાખ્યું હતું. સૂર્યકુમાર યાદવે ફરી એકવાર પાકિસ્તાની કેપ્ટન સલમાન આગાને અવગણ્યા હતા.
IND vs PAK Live: એશિયા કપ 2025ની શરૂઆતથી અંત સુધી, ભારતે પાકિસ્તાન સામે કડક વલણ જાળવી રાખ્યું છે. ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ફાઇનલમાં પણ સલમાન આગાને હાથ મિલાવ્યો ન હતો. તેનાથી પણ વધુ આશ્ચર્યજનક વાત એ હતી કે રવિ શાસ્ત્રીએ પણ પાકિસ્તાની કેપ્ટન સલમાન આગાને વાત કરી ન હતી. રવિ શાસ્ત્રી સામાન્ય રીતે ટોસ સમયે બંને કેપ્ટનો સાથે વાત કરે છે, પરંતુ આ વખતે તેમણે સલમાન આગાને પણ અવગણ્યા હતા.
એક અલગ કોમેન્ટેટર સલમાન આગાને વાત કરી
જ્યારે ટોસ સમયે કોમેન્ટેટર માટે બંને કેપ્ટનો સાથે વાત કરવાની પરંપરા રહી છે, ત્યારે ફાઇનલમાં એક અલગ કોમેન્ટેટર સલમાન આગાને વાત કરી. 14 સપ્ટેમ્બર અને 21 સપ્ટેમ્બરની જેમ, ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ફરી એકવાર કોમેન્ટેટર સાથે વાત કરી, સલમાન આગાને અવગણીને સીધા ભારતીય ડગઆઉટમાં ગયા.
નો હેન્ડશેક વિવાદે ફરી એકવાર ચર્ચા જગાવી
સુપર ફોર રાઉન્ડમાં ભારત-પાકિસ્તાન મેચ વિવાદમાં ફસાઈ ગઈ હતી. આ જ મેચમાં, સાહિબજાદા ફરહાને પોતાના પચાસ રન પૂરા કર્યા પછી બંદૂકથી ઉજવણી કરી, જેના માટે ICC એ તેમને ચેતવણી આપી અને છોડી દીધા.
આ જ મેચમાં, હરિસ રૌફે એવો ઈશારો કર્યો કે જાણે તે કોઈ ફાઈટર જેટને તોડી પાડી રહ્યો હોય, જેના માટે તેમને તેમની મેચ ફીના 30 ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો. 14 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થયેલા નો હેન્ડશેક વિવાદે ફરી એકવાર ચર્ચા જગાવી છે.
શું ખેલાડીઓ માટે હાથ મિલાવવા ફરજિયાત છે ?
ICCના નિયમો અનુસાર, ખેલાડીઓ માટે આવું કરવું ફરજિયાત નથી. વર્ષોથી, ખેલાડીઓ ફક્ત રમતગમત જાળવવા માટે આવું કરતા આવ્યા છે, અને અન્ય રમતોમાં રમતવીરો પણ આમ કરે છે. જો કે, ક્રિકેટના નિયમપુસ્તકમાં હાથ મિલાવવા માટે કોઈ નિયમ નથી.
