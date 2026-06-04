/સૂર્યાની કેપ્ટનશીપ પર સંકટ, ટીમ ઈન્ડિયાને મળશે નવો T20 કેપ્ટન ! આ ખેલાડી સંભાળી શકે છે ટીમની કમાન

Team India T20 Captain : T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ટીમ ઈન્ડિયાને વિજય અપાવવા છતાં કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવનું ભવિષ્ય અનિશ્ચિત છે. તેનું તાજેતરનું ફોર્મ ખરાબ રહ્યું છે, જેના કારણે કેપ્ટનશીપ અંગે શંકાઓ ઉભી થઈ છે. T20 વર્લ્ડ કપમાં તેનું વ્યક્તિગત પ્રદર્શન અપેક્ષાઓ પર ખરું ઉતર્યું નહોતું, જ્યારે IPL 2026 દરમિયાન પણ તે બેટિંગમા સંઘર્ષ કરતો જોવા મળ્યો હતો. જેના કારણે ટીમ પસંદગીકારો હવે ભવિષ્ય પર નજર રાખીને T20 ટીમ માટે નવા નેતૃત્વ વિકલ્પો શોધી રહ્યા છે.
શ્રેયસ ઐયર મજબૂત દાવેદાર
મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, ટીમ ઈન્ડિયાની આગામી T20 શ્રેણી આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ સામે રમાશે તે પહેલાં કેપ્ટનશીપ અંગે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓ થવાની સંભાવના છે. શ્રેયસ ઐયર આ રેસમાં સૌથી મજબૂત દાવેદાર તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. જોકે, અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવે તે પહેલાં મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર પાસેથી સૂર્યકુમાર યાદવના ભવિષ્ય અને ટીમની એકંદર દિશા અંગે સલાહ લેવામાં આવશે.
પસંદગીકારોની પ્રાથમિકતા ફક્ત આગામી શ્રેણી માટે કેપ્ટન પસંદ કરવાની નથી, પરંતુ આગામી બે T20 વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને લાંબા ગાળાના કેપ્ટનની પસંદગી કરવાની છે. આ કારણોસર તેઓ લાંબા સમય સુધી ટીમનું નેતૃત્વ કરી શકે તેવા ખેલાડીની શોધ કરી રહ્યા છે.
શ્રેયસ ઐયર કેપ્ટનની રેસમાં કેમ સૌથી આગળ ?
શ્રેયસ ઐયરની તરફેણમાં સૌથી મજબૂત બાબત તેનો નેતૃત્વનો અનુભવ અને તેનું તાજેતરનું પ્રદર્શન છે. IPLમાં કેપ્ટનશીપ કરતાં તેણે પોતાને સફળતાપૂર્વક એક અસરકારક લીડર તરીકે સ્થાપિત કર્યો છે. વધુમાં સતત બેટથી રન બનાવીને તેણે આ ભૂમિકા માટે પોતાની ઉમેદવારીને નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત બનાવી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ટીમ મેનેજમેન્ટ તેને T20 ટીમમાં નવા નંબર ચાર બેટ્સમેન તરીકે પણ જોઈ રહ્યું છે. જો આ શક્ય બને છે, તો તે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સૂર્યકુમાર યાદવનું સ્થાન લઈ શકે છે.
ઐયર T20 કેપ્ટનશીપની રેસમાં કોણ છે ?
જોકે, કેપ્ટનશીપ માટેની રેસ ફક્ત ઐયર સુધી મર્યાદિત નથી. શુભમન ગિલ, અક્ષર પટેલ, તિલક વર્મા અને ઇશાન કિશન પણ પસંદગીકારોની નજરમાં છે. જેમાં તિલક અને ઇશાન એવા સંભવિત નામો છે, જે છેલ્લી ક્ષણે ચોંકાવી શકે છે. જો ઐયરને કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવે છે, તો વાઈસ-કેપ્ટનની જવાબદારી આ બે ખેલાડીઓમાંથી એકને સોંપવામાં આવી શકે છે.
ટીમ પસંદગી અને ભવિષ્યની રણનીતિ સંબંધિત વિવિધ મુદ્દાઓ પર મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકર અને મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર વચ્ચે મતભેદ હોવાની પણ ચર્ચા છે. ખાસ કરીને, નેશનલ ટીમમાં નિષ્ણાત ખેલાડીઓની ભૂમિકા અંગેના તેમના વિચારો અલગ અલગ હોવાનું જાણવા મળે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, અગરકર પસંદગી સમિતિમાં ખૂબ જ પ્રભાવશાળી ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે અને કેપ્ટનશીપ સંબંધિત નિર્ણયોમાં તેમનો ઇનપુટ મહત્વપૂર્ણ રહેવાની અપેક્ષા છે.
આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસ પહેલા ભારતીય ક્રિકેટમાં હાલમાં ચર્ચાનો સૌથી મોટો વિષય એ છે કે શું સૂર્યકુમાર યાદવ T20 કેપ્ટનશીપ જાળવી રાખશે કે પછી ટીમ ઇન્ડિયા શ્રેયસ ઐયરના નેતૃત્વમાં નવા યુગની શરૂઆત કરશે.