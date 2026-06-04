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સૂર્યાની કેપ્ટનશીપ પર સંકટ, ટીમ ઈન્ડિયાને મળશે નવો T20 કેપ્ટન ! આ ખેલાડી સંભાળી શકે છે ટીમની કમાન

Team India T20 Captain : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 અને IPL 2026માં સૂર્યકુમાર યાદવના ખરાબ ફોર્મ બાદ ભારતીય T20 ટીમના કેપ્ટનશીપ અંગે ચર્ચાઓ તેજ બની છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, શ્રેયસ ઐયર નવો કેપ્ટન બનવાની રેસમાં સૌથી આગળ છે, જ્યારે તિલક વર્મા અને ઇશાન કિશનને વાઈસ-કેપ્ટનશીપ માટે દાવેદાર માનવામાં આવે છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 04, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:32 PM IST
સૂર્યાની કેપ્ટનશીપ પર સંકટ, ટીમ ઈન્ડિયાને મળશે નવો T20 કેપ્ટન ! આ ખેલાડી સંભાળી શકે છે ટીમની કમાન

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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