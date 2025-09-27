સુપર ઓવર નાખતા પહેલા અર્શદીપ સાથે શું થઈ હતી વાત ? કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે કર્યો ખુલાસો
Asia Cup 2025 : શુક્રવારે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે એશિયા કપ 2025ની સુપર ફોર મેચમાં સુપર ઓવરમાં ભારત જીત્યું. શ્રીલંકા સુપર ઓવરમાં ફક્ત બે રન જ બનાવી શક્યું અને ભારતે મેચ જીતી લીધી. ત્યારે સુપર ઓવર નાખતા પહેલા અર્શદીપ સાથે શું વાત થઈ હતી, તેનો સૂર્યકુમાર યાદવે ખુલાસો કર્યો છે.
Trending Photos
Asia Cup 2025 : શુક્રવારે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાયેલી એશિયા કપ 2025ની સુપર 4 મેચનો નિર્ણય સુપર ઓવર દ્વારા આવ્યો. શ્રીલંકા સુપર ઓવરમાં ફક્ત બે રન બનાવી શક્યું. કુસલ પરેરા અને દાસુન શનાકાએ કોઈ રન બનાવ્યા વિના પોતાની વિકેટ ગુમાવી દીધી. કમિન્ડુ મેન્ડિસ 1 રન પર અણનમ રહ્યો. ભારત માટે અર્શદીપ સિંહે સુપર ઓવર ફેંકી. સૂર્યકુમાર યાદવે પહેલા જ બોલ પર જરૂરી 3 રન બનાવીને ટીમને વિજય અપાવ્યો. શુભમન ગિલ સૂર્યકુમાર યાદવ સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરવા આવ્યો. શ્રીલંકા માટે વાનિંદુ હસરંગાએ સુપર ઓવર ફેંકી.
કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે મોટા ખુલાસા કર્યા
સુપર ઓવર પહેલા ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 202 રન બનાવ્યા. જવાબમાં શ્રીલંકાએ પણ 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 202 રન બનાવ્યા. આ સાથે મેચ ટાઇ થઈ ગઈ અને સુપર ઓવરમાં ગઈ. ભારતના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે મેચ પછી કહ્યું, "આ મેચ ફાઇનલ જેવી લાગી. પહેલા હાફ પછી ખેલાડીઓએ બીજા હાફમાં ઘણો જુસ્સો બતાવ્યો. મેં તેમને સારી ગતિ જાળવી રાખવા અને જોવા કહ્યું કે આપણે ક્યાં પહોંચીએ છીએ. બેટિંગ સાથે સારી શરૂઆત અને સંજુ અને તિલક જેવા ખેલાડીઓને તે લયમાં રમતા જોવું સારું લાગ્યું. સંજુ જેવો બેટ્સમેન ઇનિંગની શરૂઆત ન કરી રહ્યો હોય, પરંતુ તે નીચેના ક્રમમાં બેટિંગ કરીને એક મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી નિભાવી રહ્યો છે અને તિલકનો આત્મવિશ્વાસ પણ જોઈને સારું લાગે છે."
સુપર ઓવર નાખતા પહેલા અર્શદીપ સિંહ સાથે શું વાત થઈ ?
સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું , "તેણે છેલ્લા 2-3 વર્ષમાં અમારા માટે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. સુપર ઓવર નાખતા પહેલા, મેં તેને કહ્યું હતું કે તે તેની યોજના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે અને મેદાન પર તેનો અમલ કરવાનો પ્રયાસ કરે. તેણે આવી પરિસ્થિતિઓમાં ઘણી વખત બોલિંગ કરી છે. તેણે ભારત અને તેની IPL ટીમ માટે ખરેખર સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. તેનો આત્મવિશ્વાસ ઘણું બધું કહી દે છે. તે સુપર ઓવર અર્શદીપ સિવાય બીજું કોઈ નહીં પણ ફેંકી શક્યું હોત. આજે કેટલાક ખેલાડીઓને ગંભીર ક્રેમ્પની સમસ્યા થઈ હતી; કાલે આપણે રિકવરી ડે લઈશું અને આજ જેવું ફાઇનલમાં પ્રદર્શન કરીશું. ગ્રુપ સ્ટેજમાંથી દરેકને જે જોઈતું હતું તે મળ્યું અને અમે ફાઇનલમાં પહોંચીને ખૂબ ખુશ છીએ.
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ફાઇનલ મેચ
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલ મેચ રવિવાર, 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. એશિયા કપ 2025 ફાઇનલ પહેલા બંને દેશો વચ્ચે વાતાવરણ તંગ છે. એશિયા કપના 41 વર્ષના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર હશે જ્યારે ભારત અને પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં એકબીજાનો સામનો કરશે. ભારત સૌથી સફળ ટીમ છે. એશિયા કપમાં આઠ વખત ટાઇટલ જીત્યું છે. શ્રીલંકા છ ટાઇટલ સાથે બીજા ક્રમની સૌથી સફળ ટીમ છે. પાકિસ્તાન બે વાર એશિયા કપ જીતી ચૂક્યું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે