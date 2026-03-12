Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsઆ મારી મોટી ભૂલ હતી... ટીમમાંથી બહાર કરાતાં ગુસ્સામાં હતો આ ખેલાડી, સૂર્યાને માંગવી પડી હતી માફી

આ મારી મોટી ભૂલ હતી... ટીમમાંથી બહાર કરાતાં ગુસ્સામાં હતો આ ખેલાડી, સૂર્યાને માંગવી પડી હતી માફી

T20 world cup 2026 : દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની મેચમાં અક્ષર પટેલનો પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નહોતો. ભારતીય ટીમનો તે મેચમાં કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. સૂર્યકુમાર યાદવે અક્ષર પટેલને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરવાની પોતાની ભૂલ સ્વીકારી હતી અને અક્ષર પટેલે ગુસ્સે થતાં માફી પણ માંગી હતી.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 12, 2026, 12:42 PM IST
  • અક્ષર પટેલને એક મેચમાં પ્લેઇંગ-11માંથી બહાર કરાયો હતો
  • આ નિર્ણયથી અક્ષર પટેલ ગુસ્સે થયો હતો
  • બાદમાં કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે અક્ષરની માફી માંગી હતી

આ મારી મોટી ભૂલ હતી... ટીમમાંથી બહાર કરાતાં ગુસ્સામાં હતો આ ખેલાડી, સૂર્યાને માંગવી પડી હતી માફી

T20 world cup 2026 : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 દરમિયાન ભારતીય T20 ટીમના વાઈસ કેપ્ટન અક્ષર પટેલને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો, આ નિર્ણયથી બધા ચોંકી ગયા હતા. જો કે, અક્ષરે પાછળથી પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં વાપસી કરી, ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે જણાવ્યું કે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરાતાં અક્ષર પટેલ ગુસ્સે થયો હતો અને માંડ માંડ તેને શાંત કર્યો હતો.

અક્ષર પટેલ ખૂબ ગુસ્સે હતો

સૂર્યકુમાર યાદવે જણાવ્યું કે જ્યારે અક્ષર પટેલને બહાર કરવામાં આવ્યો ત્યારે તે ખૂબ ગુસ્સે હતો અને તેનો ગુસ્સો પણ યોગ્ય હતો. તે એક અનુભવી ખેલાડી છે અને IPLમાં એક ફ્રેન્ચાઇઝીનું નેતૃત્વ પણ કરે છે. તેને ગુસ્સો આવવો યોગ્ય હતો અને મેં માફી માંગી. મેં તેને કહ્યું કે મેં ભૂલ કરી છે અને મને અફસોસ છે, પરંતુ તે ટીમનો નિર્ણય હતો. તે એક મુશ્કેલ વાતચીત હતી. તેણે તેને હળવાશથી લીધી અને અમે બીજા દિવસે તેના વિશે વાત કરી. 

આ નિર્ણય અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની સુપર 8 મેચ માટે લેવામાં આવ્યો હતો. અક્ષર પટેલ અગાઉ નાની ઈજાને કારણે નેધરલેન્ડ્સ સામેની ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ ગુમાવી ચૂક્યો હતો. જોકે, દક્ષિણ આફ્રિકા સામે તેની બહાર રાખવો એક સંપૂર્ણ વ્યૂહાત્મક નિર્ણય હતો અને ટીમ મેનેજમેન્ટે તેના સ્થાને વોશિંગ્ટન સુંદરને પસંદ કર્યો હતો.

ભારતીય ટીમની કારમી હાર થઈ હતી 

ભારતનો દક્ષિણ આફ્રિકા સામે સુપર 8 મેચમાં 76 રનથી કારમો પરાજય થયો. અક્ષર પટેલને બહાર રાખવાનો નિર્ણય ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન સૌથી વધુ ચર્ચિત વ્યૂહાત્મક નિર્ણયોમાંનો એક બન્યો. જોકે, ટીમ મેનેજમેન્ટે ઝડપથી પોતાની ભૂલ સુધારી અને ઝિમ્બાબ્વે સામેની આગામી મેચ માટે અક્ષર પટેલને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં પાછો સામેલ કર્યો.
 

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

