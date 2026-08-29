/સૂર્યકુમાર યાદવે તોડ્યું મૌન, T20 ટીમમાંથી બહાર થયા બાદ પહેલીવાર ઠાલવ્યો રોષ

Suryakumar Yadav : ટીમ ઈન્ડિયાને T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી અપાવવા છતાં સૂર્યકુમાર યાદવને નિરાશાનો સામનો કરવો પડ્યો. તેની કેપ્ટનશીપ તો ગઈ સાથે તેને ભારતની T20 ટીમમાંથી પણ બહાર કરવામાં આવ્યો હતો. હવે સૂર્યકુમાર યાદવે આખરે આ બાબતે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. અજિત અગરકરની આગેવાની હેઠળની પસંદગી સમિતિએ સૂર્યકુમાર યાદવને બહાર કરીને આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ સામેની શ્રેણી માટે શ્રેયસ ઐયરને નવા T20 કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યો. સૂર્યકુમાર યાદવને પડતો મૂકવાનું મુખ્ય કારણ છેલ્લા બે વર્ષમાં તેનું બેટિંગ ફોર્મ હતું, આ દરમિયાન તે રન બનાવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો.
સૂર્યકુમાર યાદવે તોડ્યું મૌન
2025માં સૂર્યકુમાર યાદવ ભારતીય ટીમ માટે એક પણ અડધી સદી ફટકારી શક્યો નહોતો અને T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન તેની એકમાત્ર મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ તેના હોમ ગ્રાઉન્ડ વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં યુએસએ સામે હતી. જોકે, સૂર્યકુમાર યાદવે કેપ્ટન તરીકે કોઈ ભૂલ કરી નથી. તેના નેતૃત્વ હેઠળ ભારત ક્યારેય T20 શ્રેણી હાર્યું નહીં અને આખરે T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો. તેણે સ્વીકાર્યું કે તેને ટીમમાંથી બહાર થવાની શરૂઆતની પ્રતિક્રિયા દુઃખદ નહોતી તેના બદલે તેણે પોતાને પસંદગીકારોના સ્થાને મૂકવાનો પ્રયાસ કર્યો કે તેઓ શા માટે તેને છોડીને ભવિષ્ય માટે એક ટીમ બનાવવા માંગે છે.
ભૂતપૂર્વ ભારતીય બેટ્સમેન આકાશ ચોપરાની યુટ્યુબ ચેનલ પર વાત કરતા, સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું તે, જ્યારે મારું નામ યાદીમાં નહોતું, ત્યારે મને દુ:ખ નહોતું. ટીમ સાથે બે વર્ષ રમ્યા પછી અને મારી કારકિર્દી દરમિયાન હું હંમેશા હસતો રહ્યો છું, ખાસ કરીને હાઈ પ્રેસરની પરિસ્થિતિઓમાં અથવા જ્યારે વસ્તુઓ મારા મતે ન હતી ત્યારે. હું શાંત રહ્યો છું અને ભૂતકાળમાં જ્યારે પણ મને સારું કરવાની તક મળી છે ત્યારે હું હંમેશા આભારી અનુભવું છું.
સૂર્યકુમાર યાદવે ઠાલવ્યો રોષ
સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું તે, દેખીતી રીતે મને વર્તમાન પરિસ્થિતિનો અંદાજ નહોતો. મેં આગામી બે વર્ષ માટે ઓલિમ્પિક્સ અને બીજા T20 વર્લ્ડ કપ સુધી આ ટીમનું નેતૃત્વ કરવાની કલ્પના કરી હતી. પરંતુ હું શું વિચારું છું અને કોઈ બીજું શું વિચારે છે તે બે અલગ અલગ બાબતો છે. તેમના દ્રષ્ટિકોણનો આદર કરવો મહત્વપૂર્ણ છે. જો તેમને લાગ્યું કે આ ભવિષ્ય માટે શ્રેષ્ઠ નિર્ણય છે, તો તેમણે તે લીધો. મેં પ્રતિક્રિયા આપી નહીં કારણ કે મને લાગ્યું કે તે તેમનો નિર્ણય હતો. જો ટીમ આગળ વધતા બીજા કોઈની કેપ્ટનશીપ હેઠળ સારું પ્રદર્શન કરી શકે છે, તો કોઈ વાંધો નથી
હું દોઢ મહિના સુધી ઘરે બેઠો રહ્યો
જો કે, સૂર્યકુમાર યાદવે સ્વીકાર્યું કે તેને અજિત અગરકરના નિર્ણયને સમજવામાં થોડું મુશ્કેલ લાગ્યું, કારણ કે તે એક પણ શ્રેણી હાર્યો નહોતો અને તેના કાર્યકાળ દરમિયાન ભારતનું T20 પ્રદર્શન ઉત્કૃષ્ટ રહ્યું છે. સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું કે, મેં તેમની પસંદ કરેલી ટીમ જોઈ છે. મેં શ્રેયસ સાથે ઘણું ક્રિકેટ રમ્યું છે અને હું જાણું છું કે તે એક સારો ખેલાડી, સારો વ્યક્તિ અને સક્ષમ કેપ્ટન છે. તેથી મેં તેને કેપ્ટન કેમ બનાવવામાં આવ્યો તે અંગે પ્રશ્ન નહોતો કર્યો. પણ હા હું થોડો નિરાશ થયો હતો છેવટે, તમે બે વર્ષમાં એક પણ શ્રેણી હાર્યા નથી તમે વર્લ્ડ કપ અને એશિયા કપ જીત્યા છો. તમે સ્વાભાવિક રીતે ઇચ્છો છો કે તે ગતિ ચાલુ રહે. જ્યારે વસ્તુઓ આટલી સારી રીતે ચાલી રહી હોય, ત્યારે તમને આશ્ચર્ય થાય છે પરિવર્તન શા માટે? પરિવર્તનનું કારણ શું હતું? મારા મગજમાં એ જ ચાલતું હતું. હું દોઢ મહિના સુધી ઘરે બેઠો રહ્યો.
પસંદગી સમિતિએ સંપર્ક કર્યો
સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું તે, હું વિચારતો રહ્યો, આ કેવી રીતે થઈ શકે? આ કેવી રીતે શક્ય છે? અમે હમણાં જ વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. હા, IPL મારી આશા મુજબ રહી નહોતી. અમે ઘરે બેઠો હતો મિત્રો અને પરિવારજનો આવતા હતા. બધાએ કહ્યું, ઠીક છે, તે જીવનનો ભાગ છે. પણ પછી જ્યારે તેઓ જાય છે અને તમે ઘરે એકલા પડી જાઓ છો. વર્લ્ડ કપ વિજેતા કેપ્ટને પછી યાદ કર્યું કે પસંદગી સમિતિએ ટીમની જાહેરાતના ત્રણ દિવસ પહેલા તેનો સંપર્ક કરીને જાણ કરી હતી કે તેને ઇંગ્લેન્ડ સામેની શ્રેણી માટે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવશે નહીં.
ટીમ જાહેરાતના 2-3 દિવસ પહેલા ફોન કર્યો હતો
સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું તે, તેઓએ મને ટીમની જાહેરાતના બે-ત્રણ દિવસ પહેલા ફોન કર્યો હતો. તેમણે મને કહ્યું હતું કે આગળ વધવાનો સમય આવી ગયો છે. મેં કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નહોતી, કારણ કે તે મારી ભૂલ નહોતી અને તે મારો સ્વભાવ નથી. જેણે પણ નિર્ણય લીધો હશે તેને લાગ્યું હશે કે તે ટીમના હિતમાં છે અને લાંબા ગાળે તે યોગ્ય નિર્ણય સાબિત થશે. તમે નિર્ણય લીધો છે અને તમે મને જાણ કરી છે. કોઈ વાંધો નથી. હું તૈયાર છું. હું હંમેશા ક્રિકેટ રમી રહ્યો છું અને હું રમવાનું ચાલુ રાખીશ. જ્યારે પણ તમને યોગ્ય સમય લાગે કે બધું બરાબર છે. તમે મને ગમે ત્યારે બોલાવી કરી શકો છો.