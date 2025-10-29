'હિટમેન'થી આગળ નીકળ્યો સૂર્યકુમાર, કેનબેરામાં રચ્યો ઈતિહાસ; કોહલી આખા કરિયરમાં નથી કરી શક્યો આ કમાલ!
Suryakumar Yadav: સૂર્યકુમાર યાદવે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં વધુ એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે વરસાદના કારણે રદ થયેલી પ્રથમ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં 29 રનની અણનમ ઇનિંગ દરમિયાન કમાલ કર્યો. તેમણે 'હિટમેન' રોહિત શર્માને પાછળ છોડીને એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો અને ઇતિહાસ રચ્યો છે.
Trending Photos
Suryakumar Yadav: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય સિરીઝની પહેલી મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હોવા છતાં સૂર્યકુમાર યાદવ અને શુભમન ગિલની વિસ્ફોટક બેટિંગનો ફેન્સે ભરપૂર આનંદ માણ્યો. કેનબેરાના મનુકા ઓવલ ખાતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે 10મી ઓવરના ચોથા બોલ સુધી એક વિકેટ ગુમાવીને 97 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ વરસાદને કારણે અમ્પાયરોને મેચ રદ કરવાની ફરજ પડી હતી. સૂર્યકુમાર યાદવ 39 રન પર અણનમ હતા અને શુભમન ગિલ 37 રન પર અણનમ હતા. આ ઇનિંગ દરમિયાન સૂર્યાએ એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તેમણે રોહિત શર્માને પાછળ છોડી ઇતિહાસ રચ્યો છે.
સૂર્યાએ નામે કર્યો આ રેકોર્ડ
24 બોલની પોતાની વિસ્ફોટક ઇનિંગમાં સૂર્યાના બેટથી ચોગ્ગા અને છગ્ગા જોવા મળ્યા હતા. તેમણે પોતાનો ટ્રેડમાર્ક શોટ પણ ફટકાર્યો, ફ્લિક કરીને તેમણે ડીપ સ્ક્વેર લેગ પર 6 રન બનાવ્યા. સૂર્યકુમારે ત્રણ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા ફટકાર્યા. આ બે છગ્ગાની સાથે જ તેમણે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયરમાં 150 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. આ સીમાચિહ્ન સુધી પહોંચનાર દુનિયાનો માત્ર પાંચમો બેટ્સમેન છે. 150 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય છગ્ગા ફટકારવાની સિદ્ધિ મેળવનાર સૂર્યકુમાર યાદવ બીજો ભારતીય પણ બન્યો છે.
રોહિત શર્માથી આગળ નીકળ્યો સૂર્યા
સૂર્યકુમાર યાદવ ભારત માટે સૌથી ઝડપી 150 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય છગ્ગા ફટકારનાર બેટ્સમેન બની ગયો છે. આ મામલામાં રોહિત શર્માને પાછળ છોડી દીધો છે. ઓવરઓલ સૂર્યકુમાર સૌથી ઝડપી 150 છગ્ગા ફટકારનાર બીજા બેટ્સમેન છે. તેમની આગળ ફક્ત મોહમ્મદ વસીમથી છે, જેમણે 66 ઇનિંગ્સ અને 1543 બોલમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. સૂર્યકુમાર યાદવે આ સિદ્ધિ મેળવવા માટે 86 ઇનિંગ્સ અને 1649 બોલનો સામનો કર્યો છે. આ ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારવાના સંદર્ભમાં સૂર્યા 5મા ક્રમે છે.
T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 150+ છગ્ગા
205 - રોહિત શર્મા
187 - મોહમ્મદ વસીમ
173 - માર્ટિન ગુપ્ટિલ
172 - જોસ બટલર
150 - સૂર્યકુમાર યાદવ
રોહિત શર્મા ટોપ પર
રોહિત શર્મા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારનાર બેટ્સમેનોની યાદીમાં ટોપ પર છે, તેમણે 2007થી 2024 દરમિયાન 159 મેચોમાં 205 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. રોહિત આ ફોર્મેટમાં 200 છગ્ગા મારનાર એકમાત્ર ખેલાડી છે. UAEનો મોહમ્મદ વસીમ આ યાદીમાં બીજા ક્રમે છે, તેમણે અત્યાર સુધી 91 T20 મેચોમાં 187 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. ન્યૂઝીલેન્ડનો માર્ટિન ગુપ્ટિલ ત્રીજા ક્રમે છે, તેમણે 122 T20 મેચોમાં 173 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. ઇંગ્લેન્ડનો જોસ બટલર આ યાદીમાં ચોથા ક્રમે છે, તેમણે 144 T20 મેચોમાં 172 છગ્ગા ફટકાર્યા છે.
કોહલી આખા કરિયરમાં નથી કરી શક્યો આ કમાલ
વિરાટ કોહલી T20I માં સર્વકાલીન રન બનાવનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં ત્રીજા ક્રમે છે, પરંતુ તે પોતાની T20I આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયરમાંમાં 150 છગ્ગા ફટકારવાનો કમાલ કરી શક્યો નથી. T20 વર્લ્ડ કપ 2024 જીત્યા પછી આ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લેનારા કોહલીનું T20 આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયર 125 મેચોનું રહ્યું, જેમાં તેમણે 4188 રન બનાવ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમણે એક સદી અને 38 અડધી સદી ફટકારી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે