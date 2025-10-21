Prev
Next

થયો મોટો ખુલાસો! એશિયા કપ 2025ની ટીમમાં સૂર્યકુમાર યાદવ ગિલને લેવા નહોતો માંગતો, જાણો કેમ?

Suryakumar Yadav On Shubman Gill: એશિયા કપ 2025માં શુભમન ગિલને ટીમ ઇન્ડિયાનો ઉપ-કપ્તાન બનાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ હવે એક રિપોર્ટમાં ખુલાસો થયો છે કે કપ્તાન સૂર્યકુમાર યાદવ એશિયા કપ 2025 માટેની T20 ટીમમાં ગિલની એન્ટ્રીથી ઘણા આશ્ચર્યચકિત હતા અને તેમણે તેનો વિરોધ પણ કર્યો હતો. આ ટુર્નામેન્ટમાં ગિલનું પ્રદર્શન પણ કંઈ ખાસ નહોતું રહ્યું.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 21, 2025, 09:08 AM IST

Trending Photos

થયો મોટો ખુલાસો! એશિયા કપ 2025ની ટીમમાં સૂર્યકુમાર યાદવ ગિલને લેવા નહોતો માંગતો, જાણો કેમ?

Suryakumar Yadav On Shubman Gill: શુભમન ગિલ હવે ટીમ ઇન્ડિયાના 2 ફોર્મેટમાં કપ્તાન બની ગયા છે. રોહિત શર્માના ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસ લીધા બાદ ગિલને ટેસ્ટ ટીમ ઇન્ડિયાનો નવો કપ્તાન બનાવવામાં આવ્યો હતો, અને હવે રોહિત શર્માને વન-ડે ટીમની કપ્તાનીમાંથી હટાવીને ત્યાં પણ BCCIએ શુભમન ગિલને કપ્તાન બનાવી દીધો છે. આ પહેલા એશિયા કપ 2025માં ગિલને ટીમ ઇન્ડિયાનો વાઈસ કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ હવે એક રિપોર્ટમાં ખુલાસો થયો છે કે કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ એશિયા કપ 2025 માટેની T20 ટીમમાં ગિલની એન્ટ્રીથી ઘણા આશ્ચર્યચકિત હતા અને તેમણે તેનો વિરોધ પણ કર્યો હતો.

Add Zee News as a Preferred Source

ગિલને T20 ટીમમાં લેવા માંગતા નહોતા સૂર્યકુમાર
જ્યારે એશિયા કપ 2025 માટે મુખ્ય પસંદગીકાર અજીત અગરકરે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી હતી, ત્યારે તેના થોડા સમય પહેલા જ T20 ટીમ ઇન્ડિયાના કપ્તાન સૂર્યકુમાર યાદવને જાણ થઈ હતી કે શુભમન ગિલ પણ ટીમનો ભાગ છે અને તે ઉપ-કપ્તાન પણ રહેશે.

ક્રિકબ્લોગરના રિપોર્ટ મુજબ T20 ટીમમાં શુભમન ગિલની એન્ટ્રીથી સૂર્યકુમાર યાદવ આશ્ચર્યચકિત હતા. અજીત અગરકર અને હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર ઈચ્છતા હતા કે ગિલ ત્રણેય ફોર્મેટમાં ટીમ ઇન્ડિયા માટે રમે અને આગળ જતાં તે ત્રણેય ફોર્મેટમાં ટીમ ઇન્ડિયાની કપ્તાની પણ કરે. જેના માટે ગૌતમ ગંભીરે ગિલના IPL 2025ના આંકડાઓનો પણ હવાલો આપ્યો હતો. સૂર્યકુમાર ગિલને T20 ટીમમાં એટલા માટે નહોતા ઈચ્છતા કારણ કે T20 ટીમની હાલની સ્ટાઇલ શુભમનની શૈલીને અનુકૂળ નહોતી આવતી.

એશિયા કપ 2025માં ગિલનું ખરાબ પ્રદર્શન
એશિયા કપ 2025માં શુભમન ગિલનું પ્રદર્શન કંઈ ખાસ નહોતું રહ્યું. તેમને આ ટુર્નામેન્ટમાં અભિષેક શર્મા સાથે ઇનિંગ્સની શરૂઆત કરતા જોવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં અભિષેક શર્મા એશિયા કપ 2025માં સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટ્સમેન રહ્યા, તો ત્યાં શુભમન ગિલના બેટમાંથી આ ટુર્નામેન્ટમાં 7 મેચોમાં ફક્ત 127 રન જ નીકળ્યા હતા અને ગિલ એક પણ અડધી સદી પણ નહોતા ફટકારી શક્યા.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
Asia Cup 2025asia cup 2025 india squadSuryakumar Yadavcaptain suryakumar yadav

Trending news