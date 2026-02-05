પાકિસ્તાની મનાઈ બાદ IND vs PAK મેચ પર સૂર્યકુમાર યાદવનું પહેલું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું
Suryakumar First Statement: 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 રમાશે અને પાકિસ્તાની ટીમે તેનો બહિષ્કાર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે હવે આ મામલે પોતાનું પહેલું નિવેદન આપ્યું છે.
Trending Photos
Suryakumar First Statement: ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 ફેબ્રુઆરી મહિનાની શરૂ થશે અને આ વખતે આ ટુર્નામેન્ટ ભારત અને શ્રીલંકા સંયુક્ત રીતે યોજી રહ્યા છે. 5 ફેબ્રુઆરીએ કેપ્ટનોની પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પણ હાજરી આપી હતી.
તેમને 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં પાકિસ્તાન સામેની ગ્રુપ મેચ વિશે પૂછવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, અમારા ઈરાદા ખૂબ જ સ્પષ્ટ છે. અમે પાકિસ્તાન સામે રમવાનો ઇનકાર કર્યો નથી, તેમણે ઇનકાર કર્યો છે. અમારી ફ્લાઇટ્સ બુક થઈ ગઈ છે, અને અમે કોલંબો જઈ રહ્યા છીએ. અમારી મેચો ફિક્સ છે, પહેલા યુએસએ, પછી નેધરલેન્ડ્સ, અને પછી અમે કોલંબો જઈશું.
તેમના નિર્ણય સાથે અમારો કોઈ સંબંધ નથી
ભારતીય ટીમના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પાકિસ્તાન સામેની મેચ અંગે કહ્યું કે, અમે કોલંબો જઈ રહ્યા છીએ અને અમારી ફ્લાઇટ બુક થઈ ગઈ છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે તેમના નિર્ણય પર તેમનો કોઈ નિયંત્રણ નથી. અમને કહેવામાં આવ્યું છે કે અમે 15 ફેબ્રુઆરીએ મેચ રમીશું. અમે એશિયા કપમાં રમ્યા હતા, અને જો મેચ થાય છે, તો અમે 15 તારીખે પણ રમીશું.
વધુમાં, સૂર્યાએ ટુર્નામેન્ટ પહેલાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ટીમ ઈન્ડિયાના ઉત્તમ ફોર્મ વિશે વાત કરતા કહ્યું કે, અમે ડ્રેસિંગ રૂમમાં વાતાવરણને હળવું રાખવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ, વ્યક્તિગત સિદ્ધિઓને બદલે ટીમની જરૂરિયાતો અનુસાર રમીએ છીએ. તમે જોયું હશે કે ઈશાન કિશન 90થી વધુ રન બનાવી રહ્યો હતો અને તેણે 100 સુધી પહોંચવા માટે છગ્ગો ફટકાર્યો હતો. મેદાન પરના બંને ખેલાડીઓને યોગ્ય લાગે તે રીતે રમવાની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી છે.
BCCIના ઉપપ્રમુખે પણ એક નિવેદન જાહેર કર્યું
ભારત સામે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની મેચનો બહિષ્કાર કરવાના પાકિસ્તાની ટીમના નિર્ણય અંગે, BCCIના ઉપપ્રમુખ રાજીવ શુક્લાએ પણ એક નિવેદન જાહેર કર્યું, જેમાં કહ્યું કે, આ બાબતે અમારે કંઈ કહેવાનું નથી. ICCએ આ બાબતે નિર્ણય લેવો પડશે, અને અમે તેઓ જે કહેશે તે મુજબ આગળ વધીશું.
પાકિસ્તાન સરકારે તેની ટીમને આદેશ
ટીમ ઈન્ડિયા સામે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 મેચનો બહિષ્કાર કરવાના તેની સરકારના નિર્ણય માટે પાકિસ્તાન જવાબદાર છે. આ મામલે PCB દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. જો પાકિસ્તાની ટીમ આ મેચનો બહિષ્કાર કરશે, તો તેમને ICC તરફથી ભારે દંડનો સામનો કરવો પડશે. પાકિસ્તાનની ટીમ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેવા માટે શ્રીલંકા પહોંચી ગઈ છે, જ્યાં તેઓ કોલંબોમાં તેમની બધી ગ્રુપ મેચ રમશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે