'જો મને કેપ્ટન ના બનાવવો હોય, તો રિલીઝ કરી દો', આ ખેલાડીએ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને આપ્યું અલ્ટીમેટમ, જાણો શું છે હકીકત

Mumbai Indians : મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ IPLની આગામી સીઝન 2027માં નવા કેપ્ટન સાથે એન્ટ્રી કરી શકે છે. મુંબઈએ IPL 2024થી રોહિત શર્માના સ્થાને હાર્દિક પંડ્યાને કેપ્ટન નિયુક્ત કર્યો હોવા છતાં તેના નેતૃત્વ હેઠળ ટીમ ખરાબ પ્રદર્શન કરી રહી છે. 19મી સીઝનના સમાપન પછી સતત એવા અહેવાલો આવી રહ્યા છે કે હાર્દિક પંડ્યા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સથી અલગ થઈ શકે છે. વિવિધ મીડિયા અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે તે ટ્રેડ ડીલ દ્વારા બીજી ટીમમાં જઈ શકે છે. આ વચ્ચે સૂર્યકુમાર યાદવને લઈને એક નિવેદન સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યું છે.
સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા દાવાઓ મુજબ, સૂર્યકુમાર યાદવે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને અલ્ટીમેટમ આપ્યું છે, કે જો તેને કેપ્ટન ના બનાવવો હોય તો તેને રિલીઝ કરવામાં આવે. આ વાયરલ નિવેદનનો કોઈ સોર્સ નથી. સૂર્યાએ ક્યારે અને ક્યાં આવું કહ્યું હતું તે અંગે કોઈએ વિગતો આપી નથી.
🚨 Big Breaking News 🚨
Suryakumar Yadav had reportedly told Akash Ambani that if Mumbai Indians were not going to make him captain, they should release him.
Now, Akash Ambani has accepted the proposal, and Suryakumar Yadav is set to become the next captain of Mumbai Indians.… pic.twitter.com/nm2lR8bDWX
— Central Cricket (@arshdeep3444) June 27, 2026
સૂર્યકુમાર યાદવ બનશે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો આગામી કેપ્ટન ?
વાયરલ પોસ્ટમાં દાવો છે કે સૂર્યકુમાર યાદવે આકાશ અંબાણીને કહ્યું હતું કે જો મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો તેને કેપ્ટન બનાવવાનો ઈરાદો ન હોય તો તેને ટીમમાંથી રિલીઝ કરવો જોઈએ. તેમાં વધુમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આકાશ અંબાણીએ આ પ્રસ્તાવ સ્વીકારી લીધો છે અને સૂર્યકુમાર યાદવ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો આગામી કેપ્ટન બનવા માટે તૈયાર છે. વધુમાં પોસ્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સૂર્યકુમાર યાદવે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના સોશિયલ મીડિયા પેજને ફરીથી ફોલો કરવાનું શરૂ કર્યું છે.
શું છે હકીકત
તમને જણાવી દઈએ કે, સૂર્યકુમાર યાદવે આવું કોઈ નિવેદન આપ્યું નથી. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે પણ તેને કેપ્ટન તરીકે જાહેર કર્યો નથી. સૂર્યકુમાર યાદવના નિવેદન અંગેની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ સંપૂર્ણપણે ફેક છે. હકીકતમાં આવા દાવા વારંવાર વ્યૂઝ અને ફોલોઅર્સ મેળવવા માટે કરવામાં આવે છે. જો તમને સોશિયલ મીડિયા પર આવી પોસ્ટ મળે છે, તો તેના પર વિશ્વાસ ન કરો.