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'જો મને કેપ્ટન ના બનાવવો હોય, તો રિલીઝ કરી દો', આ ખેલાડીએ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને આપ્યું અલ્ટીમેટમ, જાણો શું છે હકીકત

Mumbai Indians : મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે IPL 2024 માટે રોહિત શર્માના સ્થાને હાર્દિક પંડ્યાને કેપ્ટન બનાવ્યો હતો. જો કે, હવે એવા અહેવાલો છે કે હાર્દિક પંડ્યા MI સાથે રહેવા માંગતો નથી, તેના ટ્રેડ અંગેના સમાચાર ચર્ચાઈ રહ્યા છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 28, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:57 PM IST
'જો મને કેપ્ટન ના બનાવવો હોય, તો રિલીઝ કરી દો', આ ખેલાડીએ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને આપ્યું અલ્ટીમેટમ, જાણો શું છે હકીકત
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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