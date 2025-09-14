Prev
ટોસ પહેલા સૂર્યકુમાર યાદવે બનાવી લીધુ હતુ મન, પાકિસ્તાની કેપ્ટન સાથે કર્યું આ કામ !

India vs Pakistan Match: રવિવારે જ્યારે ભારત અને પાકિસ્તાનના કેપ્ટનો એશિયા કપમાં ટોસ માટે પહોંચ્યા હતા. ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પહેલાથી જ મન બનાવી લીધું હતું કે તેઓ તેમના પાકિસ્તાની કેપ્ટન સાથે આ કામ નહીં કરે. તેનું કારણ પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા પર લોકોનો ગુસ્સો છે.
 

Sep 14, 2025, 09:44 PM IST

India vs Pakistan Match: રવિવારે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એશિયા કપના હાઇ વોલ્ટેજ મેચ પહેલા, બંને ટીમોના કેપ્ટનોએ ટોસ દરમિયાન એકબીજા સાથે હાથ મિલાવ્યો ન હતો. અહેવાલ મુજબ, ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે સવારે જ મન બનાવી લીધું હતું કે તેઓ પાકિસ્તાની કેપ્ટન સલમાન અલી આગા સાથે ઔપચારિક હાથ મિલાવશે નહીં. ટોસ દરમિયાન બંને ખેલાડીઓએ પોતપોતાની ટીમના ખેલાડીઓની યાદી અમ્પાયરને સોંપી દીધી. તેમણે કોમેન્ટેટર રવિ શાસ્ત્રી સાથે વાત કરવાની ઔપચારિકતા પણ પૂર્ણ કરી અને ડ્રેસિંગ રૂમમાં પાછા ફર્યા.

ખેલાડીઓ પણ આવું કરશે કે નહીં

અહેવાલ મુજબ, સૂર્યકુમાર યાદવે સવારે જ ટીમ સામે સ્પષ્ટ કરી દીધું હતું કે તેઓ પાકિસ્તાની કેપ્ટન સાથે હાથ મિલાવશે નહીં. પરંતુ ખેલાડીઓ પણ આવું કરશે કે નહીં, તેમણે આ નિર્ણય ખેલાડીઓ પર છોડી દીધો છે. તેઓ વ્યક્તિગત સ્તરે નિર્ણય લઈ શકે છે.

આપણા નિયંત્રણમાં નથી તેની ચિંતા ન કરો

અગાઉ, સહાયક કોચ રાયન ટેન ડોશેટે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે ભારતીય ખેલાડીઓની પોતાની ચિંતાઓ છે, જેની ચર્ચા ટીમ મીટિંગમાં કરવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું કે અમે મજબૂત લાગણીઓથી સારી રીતે વાકેફ છીએ. અને ગૌતી (કોચ ગૌતમ ગંભીર)નો સંદેશ ખૂબ જ વ્યાવસાયિક છે કે જે આપણા નિયંત્રણમાં નથી તેની ચિંતા ન કરો.

ખેલાડીઓએ પોતાની લાગણીઓને બાજુ પર રાખવી પડશે

ડોશેટે કહ્યું કે મને કોઈ શંકા નથી કે ખેલાડીઓ પણ ભારતના મોટાભાગના લોકો જેવું વિચારે છે. એશિયા કપ ઘણા સમયથી લટકી રહ્યો હતો અને અમે તેની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. તમે જાણો છો કે સરકારનું વલણ શું છે. હવે ટીમ, ખાસ કરીને ખેલાડીઓએ પોતાની લાગણીઓને બાજુ પર રાખવી પડશે.

બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો

રવિવારે, પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન અલી આગાએ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

બંને ટીમોની પ્લેઈંગ ઈલેવન

ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રિત બુમરાહ.

પાકિસ્તાનઃ સૈમ અયુબ, સાહિબજાદા ફરહાન, મોહમ્મદ હરિસ (વિકેટકીપર), ફખર ઝમાન, સલમાન આગા (કેપ્ટન), હસન નવાઝ, મોહમ્મદ નવાઝ, ફહીમ અશરફ, શાહીન શાહ આફ્રિદી, સુફયાન મુકીમ, અબરાર અહેમદ.

 

