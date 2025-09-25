Prev
સૂર્યકુમાર યાદવ પર લાગશે પ્રતિબંધ? પાકિસ્તાનની ફરિયાદ પર સુનાવણી પૂરી, ક્યારે આવશે નિર્ણય

Suryakumar Yadav: એશિયા કપમાં 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ રમાયેલા ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ દરમિયાન ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવવાને લઈ ખૂબ જ વિવાદ થયો, આ વિવાદ સતત વધતો જાય છે. સુપર 4 મેચમાં પણ આવી જ સ્થિતિ જોવા મળી હતી. આ પછી ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) અને પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) હવે સામસામે આવી ગયા છે.

Sep 25, 2025

Suryakumar Yadav: એશિયા કપમાં 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ રમાયેલા ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ દરમિયાન ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવવાને લઈ ખૂબ જ વિવાદ થયો, આ વિવાદ સતત વધતો જાય છે. સુપર 4 મેચમાં પણ આવી જ સ્થિતિ જોવા મળી હતી. આ પછી ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) અને પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) હવે સામસામે આવી ગયા છે. બન્ને બોર્ડે એકબીજાના ખેલાડીઓ વિરુદ્ધ ICCમાં ફરિયાદો નોંધાવી હતી. પાકિસ્તાને ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવને નિશાન બનાવ્યા, જ્યારે BCCI સાહિબજાદા ફરહાન અને હરિસ રઉફને લઈ ICC પાસે પહોંચ્યું છે. હવે, સમાચાર સામે આવ્યા છે કે, સૂર્યકુમાર યાદવની સુનાવણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. જો રિપોર્ટનું માનીએ તો તેમના અંગે કાલે નિર્ણય જાહેર થઈ શકે છે.

સૂર્યકુમાર યાદવ પર લાગશે પ્રતિબંધ?
ICC એલીટ પેનલ મેચ રેફરી રિચી રિચર્ડસન સમક્ષ સૂર્યકુમાર યાદવની સુનાવણી 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ પૂર્ણ થઈ હોવાના અહેવાલ છે. BCCI COO હેમાંગ અમીન અને ક્રિકેટ ઓપરેશન્સ મેનેજર સમર મલ્લાપુરકર પણ સુનાવણીમાં હાજર રહ્યા હતા. આ સુનાવણી સૂર્યકુમાર યાદવ સામે ICCની સત્તાવાર ફરિયાદ બાદ થઈ હતી. રિપોર્ટનું માનીએ તો તેમને તેમની મેચ ફીના 15 ટકા દંડ થઈ શકે છે અથવા ICC તેમને વોર્નિંગ આપીને છોડી શકે છે.

PCB આ મામલાને લઈ કરી ફરિયાદ
સૂર્યકુમારે ગ્રુપ સ્ટેજમાં પાકિસ્તાન સામે મળેલી જીત ભારતીય સશસ્ત્ર દળોને સમર્પિત કરી હતી અને પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના પીડિતોના પરિવારો સાથે એકતા વ્યક્ત કરી હતી. આ વર્ષે એપ્રિલમાં પહેલગામ આતંકવાદી હુમલામાં 26 લોકોના મોત થયા હતા, જેના કારણે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો હતો. એશિયા કપ 2025માં પાકિસ્તાનનો સામનો કરતી વખતે સૂર્યકુમારે પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન અલી આગા સાથે બન્ને વખત હાથ મિલાવ્યો ન હતો. વિજય પછી ભારતીય ખેલાડીઓ કે ટીમે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવ્યો ન હતો. PCBએ આ મુદ્દા અંગે ICCને ફરિયાદ કરી હતી. નોંધનીય છે કે, PCBની ફરિયાદ પાયાવિહોણી છે, કારણ કે ICCના નિયમોમાં હાથ ન મિલાવવા બદલ કોઈ સજાનો ઉલ્લેખ નથી. તેથી સૂર્યા સામે કોઈ કડક કાર્યવાહી થવાની શક્યતા ઓછી છે.

સૂર્યકુમાર યાદવે શું કહ્યું?
14 સપ્ટેમ્બરના રોજ પાકિસ્તાન સામેની મેચ જીત્યા બાદ સૂર્યાએ પોસ્ટ મેચ પ્રેઝન્ટેશનમાં કહ્યું કે, "આ એક અદ્ભુત તક છે. અમે પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના પીડિતોના પરિવારો સાથે ઉભા છીએ. અમે અમારી એકતા વ્યક્ત કરીએ છીએ. અમે આ જીત અમારા તમામ સશસ્ત્ર દળોને સમર્પિત કરવા માંગીએ છીએ જેમણે ખૂબ જ બહાદુરી બતાવી. આશા છે કે, તેઓ અમને પ્રેરણા આપતા રહેશે અને જ્યારે પણ અમને મેદાન પર તેમના ચેહરા પર મુસ્કાન લાવવાની તક મળશે, અમે તેમને અન્ય ઘણા કારણ આપીશું"

BCCIની ફરિયાદ પર કાલે સુનાવણી
આ દરમિયાન પાકિસ્તાની ફાસ્ટ બોલર હરિસ રઉફ અને બેટ્સમેન સાહિબજાદા ફરહાન સામે BCCI ફરિયાદો પર શુક્રવારે (26 સપ્ટેમ્બર) સુનાવણી થશે. BCCIએ ભારત સામેની સુપર 4 મેચ દરમિયાન પાકિસ્તાની ખેલાડીઓના ઉશ્કેરણીજનક વર્તન બદલ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ મેચમાં ભારતે 6 વિકેટથી જીત મેળવી હતી.

 

 

ભારત ફાઇનલમાં
એશિયા કપ 2025માં ભારત અને પાકિસ્તાન બે વાર સામ-સામે આવ્યું છે અને બન્ને વખત ટીમ ઇન્ડિયા એકતરફી મેચમાં વિજયી બની હતી. ભારત પહેલાથી જ ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં પહોંચી ગયું છે, જ્યારે પાકિસ્તાન હાલમાં દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં બાંગ્લાદેશ સામે નોકઆઉટની નજીક છે. આ પાકિસ્તાન-બાંગ્લાદેશ મેચના વિજેતાનો મુકાબલો ટાઇટલ મુકાબલામાં ભારત સાથે થશે.

