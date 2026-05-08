/સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ પર સંકટ! કોણ બનશે ભારતનો નવો કેપ્ટન? આ નામ આવ્યું સામે

Team India Captaincy: સૂર્યકુમાર યાદવનું ખરાબ ફોર્મ તેની T20 ટીમની કેપ્ટનશીપ છીનવવાનું કારણ બની શકે છે. સૂર્યાની કેપ્ટનશીપમાં ભારતે T20 વર્લ્ડ કપ 2026નો ખિતાબ જીત્યો છે, પરંતુ હવે સિલેક્ટર આગળનું વિચારી રહ્યા છે.
Team India Captaincy: ભારતને T20 વર્લ્ડ કપ 2026નો ખિતાબ જીતાડનાર કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ પર હવે સંકટના વાદળો મંડરાઈ રહ્યા છે. બેટથી સૂર્યાનું ખરાબ ફોર્મ ચિંતાનો વિષય બન્યું છે. T20 વર્લ્ડ કપમાં પણ સૂર્યાનું પ્રદર્શન કંઈ ખાસ રહ્યું નહોતું, જ્યારે હવે IPL 2026માં પણ તેમનું બેટ શાંત જોવા મળી રહ્યું છે. ભારતીય કેપ્ટનના આ નિરાશાજનક પ્રદર્શનને જોતા સિલેક્ટર તેમનાથી આગળ વધવા પર વિચાર કરી રહ્યા છે. IPL 2026 બાદ ભારત આયર્લેન્ડ અને ઈંગ્લેન્ડ સામે સિરીઝ રમશે. જ્યારે BCCI આ ટીમની જાહેરાત કરશે, ત્યારે બની શકે છે કે, ટીમ ઈન્ડિયાને T20 ક્રિકેટમાં નવો કેપ્ટન મળે.
આ ખેલાડી બની શકે છે નવો કેપ્ટન
ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના જણાવ્યા અનુસાર, સૂર્યકુમાર યાદવ પાસેથી કેપ્ટનશીપ છીનવાઈ જવાનું કારણ તેમનું બેટિંગમાં ખરાબ પ્રદર્શન છે, સિલેક્ટરની ધીરજ હવે ખૂટી રહી છે. તેઓ આગામી સાયકલ માટે કંઈક નવું કરવા માંગે છે, જેની શરૂઆત આયર્લેન્ડમાં બે T20 મેચોથી થશે અને ત્યારબાદ ઈંગ્લેન્ડમાં 5 મેચ રમાશે. જો છેલ્લી ઘડીએ તેમનો નિર્ણય નહીં બદલાય, તો શ્રેયસ અય્યર માત્ર T20 ટીમમાં વાપસી જ નહીં, પરંતુ કેપ્ટન તરીકે પણ પરત ફરી શકે છે.
ભારત સામે 2028 વર્લ્ડ કપ અને તે જ વર્ષે યોજાનારી લોસ એન્જલસ (LA) ઓલિમ્પિક્સની તૈયારીઓ દરમિયાન T20I મેચોનું એક વ્યસ્ત કેલેન્ડર છે. અત્યારની પરિસ્થિતિ જોતા, કેપ્ટન તરીકે સૂર્યા યુગનો હવે અંત થતો જણાય રહ્યો છે. હવે જોવાનું બાકી રહેશે કે, સૂર્યા દેશ માટે એકમાત્ર ફોર્મેટમાં રમે છે, તેમાં એક બેટ્સમેન તરીકે ટીમની યોજનાઓમાં જળવાઈ રહે છે કે નહીં. જો કે, 35 વર્ષીય આ ખેલાડીએ વારંવાર આગામી બે વર્ષ સુધી કેપ્ટન પદે રહેવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે, પરંતુ મુખ્ય નિર્ણય લેનારા લોકો તેના બેટિંગ પ્રદર્શનથી સંતુષ્ટ નથી.
સૂર્યકુમાર ઇજાને કરી રહ્યો છે નજરઅંદાજ
BCCI અને ટીમ ઇન્ડિયાના વિશ્વસનીય સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, સૂર્યકુમાર યાદવ તેની કાંડાની ઇજાની સમસ્યાને નજરઅંદાજ કરી રહ્યો છે અને દુખાવા તથા તકલીફ હોવા છતાં રમી રહ્યો છે. ગત સીઝનમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સાથે રમ્યા ત્યારથી જ, સૂર્યકુમાર તેના જમણા કાંડા પર ભારે ટેપ લગાવીને બેટિંગ અને ફિલ્ડિંગ કરી રહ્યો છે. સાથે જ સૂર્યા એવી તમામ કસરતોથી બચી રહ્યો છે, જેનાથી કાંડા પર સીધું દબાણ આવતું હોય છે.
હવે જોવાનું એ રહેશે કે સિલેક્ટર શ્રેયસ અય્યરને કેપ્ટન તરીકે પસંદ કરે છે કે નહીં. અય્યરની કેપ્ટનશીપમાં પંજાબ કિંગ્સ ગત IPL સીઝનમાં ફાઈનલ સુધી પહોંચ્યું હતું. IPL 2026માં પણ અત્યાર સુધી તેનું પ્રદર્શન જબરદસ્ત રહ્યું છે.