/સૂર્યકુમાર યાદવ ટીમ ઈન્ડિયામાં કરી શકે છે વાપસી, પરંતુ પૂરી કરવી પડશે આ શરત

Suryakumar Yadav : સૂર્યકુમાર યાદવ હાલમાં ભારતીય ટીમની બહાર હોવા છતાં નેશનલ ટીમમાં તેના માટે દરવાજા સંપૂર્ણપણે બંધ થયા નથી. BCCIએ પણ તેની પુષ્ટિ કરી છે. જો કે, સૂર્યા માટે વાપસી કરવી સરળ નહીં હોય. તે પહેલાથી જ ODI કે ટેસ્ટ રમતો નથી અને ઝિમ્બાબ્વે સામે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીની જાહેરાત રણ કરી દેવામાં આવી છે. જેમાં તેને સ્થાન મળ્યું નથી.
સૂર્યા જો ઘરેલુ ક્રિકેટમાં રન બનાવે તો ટીમ ઈન્ડિયામાં વાપસી થઈ શકે છે
BCCIએ સંકેત આપ્યો છે કે સૂર્યકુમાર યાદવ ટીમ ઈન્ડિયામાં વાપસી કરી શકે છે. ANIએ BCCIના સૂત્રને ટાંકીને આ અહેવાલ આપ્યો છે. જો કે, સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે જો સૂર્યા ઘરેલુ ક્રિકેટમાં સતત રન બનાવે તો તે પરત ફરી શકે છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે સૂર્યા ટીમ ઈન્ડિયાની વર્તમાન યોજનાઓમાંથી બહાર હોઈ શકે છે, પરંતુ તે સિલેક્શનની રેસમાં હજુ છે, આ શક્યતાને નકારી શકાય નહીં. સૂત્રએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે સૂર્યા માટે દરવાજા ખુલ્લા છે, પરંતુ તેણે સતત રન બનાવવા પડશે.
ભારતે સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપમાં ICC T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો
ટીમ ઈન્ડિયાએ આ વર્ષની શરૂઆતમાં સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપમાં ICC T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો હતો. ટીમે અસાધારણ પ્રદર્શન કરીને ટ્રોફી જીતી હતી. ત્યારે એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી કે સૂર્યા થોડા વધુ વર્ષો સુધી રમશે. જોકે, જ્યારે આયર્લેન્ડ સામેની T20 શ્રેણી માટે ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી, ત્યારે તેની પાસેથી કેપ્ટનશીપ છીનવાઈ ગઈ સાથે તેને ટીમમાંથી પણ બહાર કરવામાં આવ્યો. ત્યારથી ચાહકો સતત તેની વાપસીની માંગ કરી રહ્યા છે.
ટીમ ઈન્ડિયાને હજુ પણ શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપમાં જીત મળી નથી
સૂર્યાના સ્થાને શ્રેયસ ઐયરને ટીમ ઈન્ડિયાનો નવો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે અત્યાર સુધી નિષ્ફળ સાબિત થયા છે. શ્રેયસની કેપ્ટનશીપમાં ટીમ ઈન્ડિયા અત્યાર સુધી એક પણ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ જીતી શકી નથી. ટીમને આયર્લેન્ડ અને ઈંગ્લેન્ડ સામે પણ ક્લીન સ્વીપનો સામનો કરવો પડ્યો. ઝિમ્બાબ્વે સામે આગામી ODI શ્રેણી માટે ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, શ્રેયસ ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે સૂર્યાને ટીમમાં સામેલ પણ કરવામાં આવ્યો નથી. સૂર્યા વાપસી કરશે કે પછી તેની કારકિર્દીનો અંત આવશે તે આવનાર સમય જ બતાવશે.