શરમજનક! એક વર્ષમાં અડધી સદી પણ ફટકારી શક્યો નથી આ બેટ્સમેન, ટીમ ઈન્ડિયા પર બની રહ્યો છે બોજ

Team India : એક ભારતીય ક્રિકેટર દરેક મેચમાં પોતાની ટીમ માટે જ વિલન બની રહ્યો છે. તે ટીમ ઈન્ડિયા માટે બોજ બની રહ્યો છે. તેના ખરાબ પ્રદર્શનથી ટીમ ઈન્ડિયાને નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ રહ્યું છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 25, 2025, 11:33 AM IST

Team India : આ ભારતીય બેટ્સમેન ટીમ માટે બોજ બની રહ્યો છે, કારણ કે છેલ્લા એક વર્ષથી આ ભારતીય ક્રિકેટરે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે એક પણ અડધી સદી ફટકારી નથી. આ બેટ્સમેનના બેટે રન બનાવવાનું લગભગ બંધ કરી દીધું છે. જેના કારણે ટીમને મોટું નુકશાન થઈ રહ્યું છે. 

આ બેટ્સમેન બીજું કોઈ નહીં પણ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ભારતનો કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ છે. શ્રેયસ ઐયર જેવા પ્રતિભાશાળી બેટ્સમેનોને બીસીસીઆઈ પસંદગીકારો દ્વારા અવગણવામાં આવી રહ્યા છે. તો સતત ખરાબ પ્રદર્શન છતાં સૂર્યકુમાર યાદવ ટીમ ઈન્ડિયામાં કેપ્ટન તરીકે છે. સૂર્યકુમાર યાદવે છેલ્લા વર્ષમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એક પણ અડધી સદી ફટકારી નથી. તેણે તેની છેલ્લી 12 ઇનિંગ્સમાં એક પણ અડધી સદી ફટકારી નથી.

ટીમ ઈન્ડિયા પર સૌથી મોટો બોજ

સૂર્યકુમાર યાદવે 12 ઓક્ટોબર, 2024ના રોજ ભારત માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં છેલ્લી અડધી સદી ફટકારી હતી. ત્યારબાદ તેણે બાંગ્લાદેશ સામે હૈદરાબાદ T20I મેચમાં 35 બોલમાં 75 રન ફટકાર્યા હતા. ત્યારથી હવે એક વર્ષ વીતી ગયું છે. બુધવારે એશિયા કપ 2025માં બાંગ્લાદેશ સામેની સુપર-4 મેચમાં કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ 11 બોલમાં 5 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. એક સમયે તેના અસામાન્ય શોટ, સ્ટ્રાઈક રેટ અને T20 ફોર્મેટમાં સાતત્ય માટે જાણીતો સૂર્યકુમાર યાદવ હાલમાં દયનીય સ્થિતિમાં છે.

ICC રેન્કિંગમાં છઠ્ઠા ક્રમે સરકી ગયો

બોલરો એક સમયે T20માં સૂર્યકુમાર યાદવનો સામનો કરવાથી ડરતા હતા, પરંતુ તેની છેલ્લી 12 ઇનિંગ્સમાં તેણે એક પણ અડધી સદી ફટકારી નથી. એશિયા કપ 2025 લીગ મેચમાં પાકિસ્તાન સામેના તેના 47 રન તેની છેલ્લી 12 ઇનિંગ્સમાં તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર છે. સૂર્યા ટીમ માટે ટોપ-ઓર્ડર બેટ્સમેન છે. તેનો રન-સ્કોરિંગ મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ તેની લાંબી બેટિંગ નિષ્ફળતાએ ભારતીય ટીમની સમસ્યાઓમાં વધારો કર્યો છે. કેપ્ટનશીપની સૂર્યકુમાર યાદવની બેટિંગ પર થોડી અસર પડી છે. એક સમયે ટોચનો ક્રમાંકિત ખેલાડી સૂર્યા ICC રેન્કિંગમાં છઠ્ઠા સ્થાને સરકી ગયો છે.

મોટો નિર્ણય લેવો પડશે

ટીમ ઈન્ડિયા સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ સતત જીતી રહી છે, પરંતુ તેનું પોતાનું ફોર્મ ઘટ્યું છે. સૂર્યા છેલ્લી 10 મેચમાંથી નવ ઇનિંગમાં માત્ર ચાર વખત જ ડબલ ફિગર સુધી પહોંચી શક્યો છે. સૂર્યકુમાર યાદવે ઓમાન સામે બેટિંગ કરી નહોતી. તેની છેલ્લી 12 ઇનિંગમાં, તેણે 21, 4, 1, 0, 12, 14, 0, 2, 7, 47, 0 અને 5 રન બનાવ્યા છે. સૂર્યકુમાર યાદવે 88 T20 મેચની 83 ઇનિંગમાં 4 સદી અને 21 અડધી સદીની મદદથી 2,657 રન બનાવ્યા છે. તેની સરેરાશ 37.96 છે અને તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 165.24 છે. ખરાબ ફોર્મને કારણે તેની સરેરાશ અને સ્ટ્રાઇક રેટમાં ઘટાડો થયો છે. એશિયા કપ 2025 પછી T20 વર્લ્ડ કપ 2026 એક મોટી ટુર્નામેન્ટ છે, જેનું આયોજન ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા કરવામાં આવનાર છે. તે પહેલાં સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ અંગે એક મોટો નિર્ણય લેવો પડશે.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

