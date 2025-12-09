Prev
T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા પર લાગ્યું 'સૂર્યા' ગ્રહણ! 2025માં કેપ્ટનના આંકડા જોઈને ઉડી જશે હોશ

Suryakumar Yadav: સૂર્યકુમાર યાદવનો ફ્લોપ શો પૂરો થવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. કેપ્ટનશીપ સંભાળ્યા પછી જાણે સૂર્યાની ફોર્મ ગાયબ થઈ ગયું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પ્રથમ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં સૂર્યકુમાર માત્ર 12 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 09, 2025, 11:37 PM IST

Suryakumar Yadav: ટીમ ઇન્ડિયા હાલમાં બે મહિના પછી યોજાનારા T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત છે. સાઉથ આફ્રિકા સામે કટકમાં પ્રથમ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ શાનદાર જીત હાસિલ કરી છે. સાઉથ આફ્રિકાના કેપ્ટન એડન માર્કરમે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. એવી અપેક્ષા હતી કે, કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ કટકમાં રનનો વરસાદ કરશે, પરંતુ સૂર્યા માત્ર 12 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયા. જુલાઈ 2024માં કેપ્ટન બન્યા પછી સૂર્યા ફક્ત બે અડધી સદી ફટકારી છે. તેની છેલ્લી 19 ઇનિંગ્સમાં ફક્ત 222 રન બનાવ્યા છે. આ આંકડા ભારતના T20 કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવના છે. પોતાના જ મનપસંદ ફોર્મેટમાં સૂર્યા રન માટે તરસતા જોવા મળી રહ્યા છે. 

પરિસ્થિતિ એટલી ખરાબ છે કે છેલ્લી અડધી સદી ફટકારી હોવાને એક વર્ષથી વધુ સમય વીતી ગયો છે. સાઉથ આફ્રિકા સામે કટકમાં રમાયેલી પ્રથમ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં સૂર્યા પોતાની મનપસંદ બેટિંગ પોઝિશન એટલે કે નંબર ત્રણ પર બેટિંગ કરવા ઉતર્યા, પરંતુ તેમ છતાં ખરાબ ફોર્મે તેમનો પીછો ન છોડ્યો.

ફરી ફ્લોપ થયા સૂર્યકુમાર યાદવ
પ્રથમ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં ટોસ હાર્યા પછી ટીમ ઇન્ડિયા બેટિંગ કરવા ઉતરી. ટીમની શરૂઆત સારી ન રહી અને વાઇસ-કેપ્ટન શુભમન ગિલ પહેલી જ ઓવરમાં માત્ર 4 રન બનાવી આઉટ થઈ ગયો. ત્યારબાદ ક્રીઝ પર ઉતર્યા કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ. સૂર્યા પાસેથી દરેક વ્યક્તિ મોટી ઇનિંગ્સની આશા હતી.

જો કે, સૂર્યાએ ફરી એકવાર પોતાના ફેન્સને નિરાશ કર્યા. 11 બોલની પોતાની ઇનિંગ્સમાં સૂર્યકુમાર માત્ર 12 રન બનાવીને આઉટ થયા. એક ચોગ્ગો અને એક છગ્ગો તેમના બેટમાંથી આવ્યો. લુંગી એનગિડીના બોલને સ્કાય હવામાં મારી બેઠા અને માર્કરમે કેચ પકડવામાં કોઈ ભૂલ ન કરી.

કપ્તાની બની અભિશાપ?
T20 વર્લ્ડ કપ 2024 પછી કેપ્ટનશીપ સંભાળતા જ જાણે સૂર્યકુમાર યાદવ રન બનાવવાની કળા જ ભૂલી ગયા હોય. કેપ્ટનશીપ સંભાળ્યા પછી સૂર્યાના બેટમાંથી માત્ર બે અડધી સદી નીકળી છે. હવે સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, સૂર્યાએ છેલ્લી ફિફ્ટી ફટકારી હોવાને એક વર્ષથી વધુ સમય થઈ ગયો છે. છેલ્લી અડધી સદી તેમણે 12 ઓક્ટોબર 2024ના રોજ બાંગ્લાદેશ સામે ફટકારી હતી. મોટી ટીમો સામે તો સૂર્યા રન માટે ખરાબ રીતે તરસતા જોવા મળી રહ્યા છે. છેલ્લી 10 ઇનિંગ્સમાં સૂર્યકુમારે માત્ર એક જ વાર 30 રનના આંકડાને પાર કર્યો છે.

સૂર્યકુમાર યાદવ ભારતની T20 ટીમમાં માત્ર એટલા માટે ટકી રહ્યા છે કારણ કે તેઓ કેપ્ટન છે. પરંતુ સત્ય એ પણ છે કે સૂર્યાના ફોર્મે ટીમ મેનેજમેન્ટની ચિંતા વધારી દીધી છે. જો સૂર્યા જલ્દી જ પોતાનું ફોર્મ પાછું મેળવવામાં સફળ નહીં થાય, તો પ્લેઇંગ 11માં તેમની જગ્યા પર પણ સવાલો ઉભા થઈ શકે છે.
 

