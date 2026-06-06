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Suryakumar Yadav: કેપ્ટનશીપ છીનવાઈ ગઈ, પોતાનું સ્થાન પણ ગુમાવ્યું... ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર થયા બાદ સૂર્યકુમાર યાદવે શું કહ્યું?

Suryakumar Yadav: ભારતને વિશ્વ વિજેતા બનાવનાર સૂર્યકુમાર યાદવને ટીમમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવ્યો છે. તેની પાસેથી ટીમની કમાન પણ છીનવી લેવામાં આવી છે. આ નિર્ણય બાદ સૂર્યકુમાર યાદવે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 06, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:36 PM IST
Suryakumar Yadav: કેપ્ટનશીપ છીનવાઈ ગઈ, પોતાનું સ્થાન પણ ગુમાવ્યું... ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર થયા બાદ સૂર્યકુમાર યાદવે શું કહ્યું?

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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