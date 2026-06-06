/Suryakumar Yadav: કેપ્ટનશીપ છીનવાઈ ગઈ, પોતાનું સ્થાન પણ ગુમાવ્યું... ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર થયા બાદ સૂર્યકુમાર યાદવે શું કહ્યું?

Suryakumar Yadav: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં એક મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. તાજેતરમાં ભારતીય ટીમના કેપ્ટન પદેથી હટાવ્યા બાદ અને ઈંગ્લેન્ડ-આયર્લેન્ડના પ્રવાસ પર ટીમમાંથી બહાર થયા બાદ સૂર્યકુમાર યાદવ ચર્ચામાં છે. ભારતને ટી20 વિશ્વકપમાં વિજેતા બનાવનાર સૂર્યકુમાર યાદવ પાસેથી કેપ્ટનશીપ છીનવી લેવામાં આવી છે. બીસીસીઆઈના આ ચોંકાવનારા નિર્ણય બાદ સૂર્યાએ સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિક્રિયા આપી છે, જે આ સમયે વાયરલ થઈ રહી છે.
સૂર્યકુમાર યાદવે શેર કરી ખાસ પોસ્ટ
ભારતને ટી20 વિશ્વકપમાં વિજેતા બનાવ્યા છતાં સૂર્યકુમારે ન માત્ર ટીમની કમાન ગુમાવી પરંતુ તેને ટીમમાં જગ્યા પણ મળી નથી. આ વચ્ચે બીસીસીઆઈ તરફથી પસંદગી કરવામાં આવેલી નવી ટીમ બાદ સૂર્યાએ પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર સ્ટોરી શેર કરી છે. તેણે બીસીસીઆઈના સત્તાવાર સ્ક્વોડ ગ્રાફિકને રી-શેર કરતા લખ્યું- આવનાર પડકાર માટે આ મજબૂત ગ્રુપને મારી અનેક શુભકામનાઓ.
બીજીતરફ ટીમ ઈન્ડિયાના ચીફ સિલેક્ટર અજીત અગરકરે પત્રકાર પરિષદમાં સૂર્યાને બહાર કરવાના નિર્ણય પર કહ્યું 'સૂર્યાના સંબધમાં, આ મુશ્કેલ હતું. તેનું ફોર્મ અને આગામી બે વર્ષના ચક્રને જોતા, અમે વિચાર્યું કે આ આગળ વધવાનો સારો સમય છે. શ્રેયસ વેલ ડિઝર્વ છે.'
કેપ્ટન તરીકે સૂર્યકુમારના આંકડા
સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાનીમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ કુલ 52 મેચ રમી, આ દરમિયાન 42 મેચમાં જીત મળી છે. ખાસ વાત છે કે તેની આગેવાનીમાં ભારતે કુલ 9 દ્વિપક્ષીય સિરીઝ રમી અને બધામાં જીત મેળવી છે. આ સિવાય ભારતે તેની આગેવાનીમાં કોઈ મેચ ગુમાવ્યા વગર એશિયા કપની ટ્રોફી જીતી હતી. પછી ટી20 વિશ્વકપમાં પોતાની આગેવાનીમાં ટાઇટલ ડિફેન્ડ કર્યું હતું. પરંતુ આ દરમિયાન બેટિંગથી તેનું પ્રદર્શન સાધારણ રહ્યું, જેથી બીસીસીઆઈએ તેને બહાર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.