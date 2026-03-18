થઈ ગયો ખુલાસો... સૂર્યાને કેપ્ટન બનાવવામાં ગંભીર નહીં, આ 4 લોકોનો છે હાથ, નામ જાણીને ચોંકી જશો!

ગુજરાતી ન્યૂઝSportsથઈ ગયો ખુલાસો... સૂર્યાને કેપ્ટન બનાવવામાં ગંભીર નહીં, આ 4 લોકોનો છે હાથ, નામ જાણીને ચોંકી જશો!

Suryakumar Yadav : સૂર્યકુમાર યાદવને કેપ્ટન બનાવવામાં કોણે મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો ? તમે વિચારી રહ્યા હશો કે ગૌતમ ગંભીરે તેને કેપ્ટન બનાવવામાં મદદ કરી હતી, પરંતુ હકીકતમાં સૂર્યાના નામનો ઉલ્લેખ ગંભીરે નહીં પણ આ ચાર લોકોએ કર્યો હતો. ત્યારે આ 4 લોકો કોણ છે અને હાર્દિકના બદલે સૂર્યાને કેમ કેપ્ટન બનાવાયો, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 18, 2026, 02:10 PM IST
  • સૂર્યાને કેપ્ટનશીપ સોંપવી એ શરૂઆતની પસંદગી નહોતી
  • તે સમયે સૂર્યા આ ફોર્મેટમાં વાઈસ કેપ્ટન પણ નહોતો
  • સૂર્યાને કેપ્ટન બનાવવામાં આ 4 લોકોની ભૂમિકા

Suryakumar Yadav : સૂર્યકુમાર યાદવ તાજેતરમાં T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતનાર ત્રીજો ભારતીય કેપ્ટન બન્યો છે. તેના પહેલા એમએસ ધોનીએ 2007માં કેપ્ટન તરીકે આ ખિતાબ જીત્યો હતો અને રોહિત શર્માએ 2024માં વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. 2024ના T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ પછી રોહિત શર્માએ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. 

રોહિત શર્માએ આ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી હાર્દિક પંડ્યાને કેપ્ટનશીપ માટે મુખ્ય દાવેદાર માનવામાં આવતો હતો. પંડ્યાએ અગાઉ 2022-23 સમયગાળા દરમિયાન ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું અને તેનું પ્રદર્શન પ્રભાવશાળી રહ્યું હતું. કુલ મળીને પંડ્યાએ 16 મેચમાં ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. તેમ છતાં કેપ્ટનશીપ સૂર્યકુમાર યાદવને સોંપવામાં આવી હતી.

આ નિર્ણયની સૌથી મોટી અસર હાર્દિક પંડ્યા પર પડી, જે ફક્ત કેપ્ટનશીપની રેસમાંથી બહાર થયો નહોતો, પરંતુ તેણે વાઈસ કેપ્ટનશીપ પણ ગુમાવી હતી. તેના સ્થાને જવાબદારી પહેલા શુભમન ગિલ અને પછી અક્ષર પટેલને સોંપવામાં આવી હતી.

સૂર્યાને કેવી રીતે મળી કેપ્ટનશીપ ?

સૂર્યકુમાર યાદવને કેપ્ટનશીપ સોંપવી એ શરૂઆતની પસંદગી નહોતી. હકીકતમાં તે સમયે સૂર્યા આ ફોર્મેટમાં વાઈસ કેપ્ટન પણ નહોતો. પરિણામે બધાએ માની લીધું હતું કે ટીમના નવા મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે જ કેપ્ટનશીપ માટે સૂર્યાનું નામ સૂચવ્યું હતું, કારણ કે ગંભીર KKRમાં કેપ્ટન હતો, ત્યારે સૂર્યા વાઈસ કેપ્ટન હતો. જો કે, સૂર્યકુમાર યાદવે હવે ખુલાસો કર્યો છે કે તેને કેપ્ટન બનાવવા પાછળ ગંભીરનો હાથ નહોતો. 

સૂર્યાને કેપ્ટન બનાવવામાં આ 4 લોકોની ભૂમિકા

સૂર્યકુમારે ખુલાસો કર્યો કે BCCIના પૂર્વ સેક્રેટરી જય શાહ, મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકર, પૂર્વ મુખ્ય કોચ રાહુલ દ્રવિડ અને પૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્મા બધા જ તેમને કેપ્ટન બનાવવાના નિર્ણયમાં સામેલ હતા. 

PTI સાથે વાત કરતા, સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું કે એક ક્ષણ આવી જ્યારે જય ભાઈ જે તે સમયે BCCIના સેક્રેટરી હતા. શ્રીલંકા સામેની શ્રેણીના ત્રણ-ચાર દિવસ પહેલા મને ફોન કર્યો. તેમણે મને ફોન કરીને જાણ કરી કે તેઓ મને આગળ T20 ટીમના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરી રહ્યા છે. તેઓ મને ફોન કરનાર પહેલા વ્યક્તિ હતા.

આગળ સૂર્યાએ કહ્યું કે, મને સંપૂર્ણ ખાતરી હતી કે રોહિત ભાઈ અને અજિત ભાઈ તે સમયે પડદા પાછળ આ બધું આયોજન કરી રહ્યા હતા. ગૌતમ ભાઈ પછીથી ચિત્રમાં આવ્યા. રાહુલ સર સાથે, જે તે સમયે મુખ્ય કોચ હતા. તેમણે જય ભાઈ સાથે આ બાબતે ચર્ચા કરી. ત્યારબાદ નક્કી થયું કે મારે આગળ જતાં ભારતનું નેતૃત્વ કરવું જોઈએ. 

કેપ્ટન તરીકે સૂર્યાનો પ્રભાવશાળી રેકોર્ડ

સૂર્યાએ ટીમના કેપ્ટન તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો ત્યારથી, ભારત ફક્ત 8 મેચ હાર્યું છે. 52 મેચમાંથી ભારતે 42 મેચ જીતી છે, જ્યારે બે મેચનું પરિણામ આવ્યું નથી. કેપ્ટન તરીકે તેણે એક પણ દ્વિપક્ષીય શ્રેણી હારી નથી.

About the Author
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

